Terrorisme islamiste - Fin de semaine sanglante... de Paris à Surabaya

Le terrorisme islamiste a encore frappé en France ce dernier samedi... mais cette réalité de proximité ne doit pas nous empêcher de réaliser que le phénomène est mondial et que les victimes de l'intolérance religieuse musulmane se répartissent un peu partout sur la planète.

En France

La seule petite variante à cet énième attentat est que, cette fois-ci, c'est un Français naturalisé d'origine tchétchène de 20 ans qui a tué. Pour le reste, tout est identique : C'est au cri d'"Allah Akbar" que l'homme a semé la terreur dans les rues de Paris avant d'être « tasé » puis neutralisé. Un mort, plusieurs blessés, des passants innocents... comme d'habitude. Les parents de l'assassin ont été placés en garde à vue. Le Président Macron n'a pas cru bon de réagir si ce n'est se fendre d'un message stupéfiant de candeur sur les réseaux sociaux, message qu'il n'a probablement même pas rédigé lui-même. Bref, rien de nouveau : l'avis d'un « expert » entendu hier au Journal Télévisé était dans la même veine que ceux habituels : « Tout est fait par les autorités pour éviter ces drames... ». Tout, sauf expulser ces fichiers S étrangers, tout sauf cesser de brader la nationalité française, tout sauf expulser les clandestins délinquants et criminels comme celui qui a égorgé deux jeunes femmes à Marseille il y a peu, tout sauf laisser revenir des traîtres au pays sur le territoire. « Tout », oui, bien entendu... « ben voyons » comme dirait l'autre.

On a vu et on voit ce que ce « tout » un peu vide d'actions de bon sens signifie concrètement : des familles endeuillées, des avenirs brisés, du sang et des larmes inutilement versés... et les Français toujours sommés de s 'y habituer, dixit Manuel, un naturalisé lui-même qui concourt pour accéder à la mairie d'un pays étranger...

En Indonésie

Rien de nouveau non plus du côté de l'Asie du Sud Est où, une fois de plus, les chrétiens Indonésiens ont été la cible de 3 attentats à la bombe faisant 11 morts et une quarantaine de blessés, attentats également revendiqués par l'EI. Ce sont « les gardiens des églises et des chrétiens dans la ville de Surabaya » qui ont été spécifiquement visés.

A ceux qui expliquent que l'EI ne ferait au fond que répondre aux "agressions" auxquelles se livreraient les pays occidentaux à son endroit, nous attendons leur explication : En quoi les Indonésiens seraient-ils responsables des effets d'une réponse armée de la coalition et en quoi spécifiquement les chrétiens eux-mêmes, pourtant victimes en Syrie de l'intolérance religieuse et qui ont tout perdu là-bas, leurs vies parfois mais aussi leurs maisons et tous leurs biens, auraient mérité cette réponse à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient ?

Cette fois plusieurs témoins parlent, entre autres, d'une femme voilée avec deux enfants qui auraient été "utilisés" - expression reprise dans la presse et à réfuter ; à moins de considérer que ces gens n'ont pas de libre-arbitre, ce qui impliquerait beaucoup de choses, non, mille fois non, cette femme a agi en conscience - ce que le Président indonésien Joko VVidodo a confirmé.

Les démineurs ont également désamorcés deux bombes à l'église pentecôtiste du centre de Surabaya. Une troisième église a été ciblée (Kristen Indonesia Diponegoro).

Les minorités religieuses font, depuis plusieurs années, l'objet d'attaques et d'une intolérance accrue en Indonésie, entre autres...