Terrorisme, tour d’horizon. A Kennedy !

Les définitions des mots “terreur”, “terrorisme” sont multiples, enchevêtrées, fluctuantes et contradictoires parfois. Ainsi, les Loups gris sont, pour l’administration de Bruxelles, des “terroristes” alors que pour la Turquie ils ne sont qu’un mouvement nationaliste Pan-Turc comme les autres.

Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses dit Wikipedia, qui ajoute que “Alex Schmidt et Berto Jongman en 1988 listent 109 définitions différentes”.

Ludovic Hennebel, Gregory Lewkowicz, quant à eux, ont consacré un ouvrage à cette question : "Le problème de la définition du terrorisme" . Il serait facile de multiplier les exemples. Le latin ne semble pas avoir pris en compte la complexité du concept. Terror, timore ne permettent pas de comprendre le phénomène de notre époque. C’est bien à partir de 1793 que l’on peut comprendre ! Le mot “terreur” s’impose alors universellement pour désigner la terrible période de la “Révolution française” entre 1793 et 1794 ..

Terreur.. Terreur ? Cela ne peut s’oublier ! 200 000 morts en Vendée, pour inaugurer l’une des premières industrialisations de la violence d’état, bientôt suivie par les quasi sept millions à mettre au compte de cette “révolution” héritière “des lumières” et de son exécuteur testamentaire : Napoléon le sanguinaire



peu de gens semblent portés à en faire le procès.

Ignorance, ambigüité, parti-pris, poids des thèses “officielles, voire falsification - consciente ou inconsciente - de l’Histoire se conjuguent pour entretenir la confusion entre “bon terrorisme” et mauvais terrorisme.

Par exemple, ces fameux Loups gris sont chez eux officiellement connus sous l’appellation « Foyers idéalistes », vous voyez ? A noter que, ces drôles de Loups-gris, vous auriez pu les rencontrer il y a un mois encore à Satillieu en Ardèche, au camp d'entraînement.

Ils viennent d’être “dissous” par décret du Président (Macron). Ainsi, tout va s’arranger n’est-il-pas ? ..

“Pourquoi à Satillieu ? Où précisément ? .. La maire de la commune tombe des nues. "C'est saisissant que la commune soit citée nommément alors que je ne suis au courant de rien", explique Marie Vercasson, "j'espère que la préfecture me donnera des explications et je souhaite que le nom de la commune soit retiré du décret".”

Attendrissant aveu de la première magistrate, citée dans France Bleu .. ne rien savoir sur un camp d'entraînement turc implanté sur sa commune, cela pourrait poser des questions sur le reste de la France !

A partir de ces quelques exemples, notre tour d'horizon nous permet déjà d’évoquer une série de vérités premières caractéristiques du terrorisme :

Il y a des bons terroristes et il y a des méchants terroristes … truismes ! Des artisans-terroristes qui s'entraînent jusqu’aux guerres qui se préparent, personne ne sait quoi que ce soit, même Madame le Maire. Les faits ne sont connus qu’ensuite, l’action lancée, l’horreur arrivée. Le terrorisme s’exporte, il est partout. Des turcs en Ardèche ! Des Américains à Bagdad ! De la France partout en Europe dans le sillage de la “révolution”.

Autre caractéristique universelle du terrorisme : que l’on parle du terrorisme “artisanal” ou du terrorisme d’état, les mafias ne sont jamais loin. Il faut se procurer des armes, des explosifs, des moyens logistiques, bénéficier de complicités.

D’où proviennent les armes du Bataclan ? A quelles “élégantes” mafias renvoie la saga de la Libye de Kadhafi ? Pourquoi Al Capone a-t-il été sorti des prisons américaines, sinon pour faciliter l’invasion de la Sicile ?

Il faut donc garder à l’esprit la parenté complexe des mots, avec “peur”, émotion violente, panique, criminalité, destruction, intimidation, répression, guerres .. bien d’autres, déclinés sur le vastes panel des acteurs, allant du simple individu aux plus grandes organisations, états, institutions, groupes idéologiques. Soit une infinité de combinaisons.

Il serait ridicule de réduire le terrorisme à l’acte de l’égorgeur ou du poseur de bombes.

Le terrorisme : marqueur essentiel de la condition humaine

Même non-étiqueté “acte terroriste” à la manière de notre époque, l’histoire des hommes recèle depuis la nuit des temps des actions semblables à celles dont on a désormais l’habitude et qui sont connues par tous. Ce qui n’était pas le cas dans les temps anciens.

Comment ne pas penser à l’histoire de Salomé ? .. qui serait une horreur pour notre époque

Et aux assassinats de l’empire romain, et à tous ceux qu’on imagine facilement au cours des âges, sans en avoir connaissance ?

Ainsi :

5 novembre 1605 : La Conspiration des Poudres est un attentat manqué contre le roi Jacques Ier d'Angleterre et le Parlement anglais par un groupe de catholiques provinciaux anglais conduits par sir Robert Catesby. Guy Fawkes est arrêté dans la cave de la Chambre des lords alors qu'il s'apprêtait à mettre le feu à trente-six barils de poudre.

14 mai 1610 : François Ravaillac assassine Henri IV, roi de France.

Des milles et des milles .. Le terrorisme est bien un marqueur essentiel de la condition humaine et de son histoire.

Et les guerres ? industrie du terrorisme !

Nous avons organisé, dans ma petite ville, un micro-trottoir : Savez-vous qui a déclaré la guerre de 1870 ? et celle de 1914 ? et celle de 1939 ?

Je vous laisse imaginer les réponses. La guerre est l’industrialisation du terrorisme, banalisé, même si elle n’est jamais présentée comme cela.

20 millions de morts par-ci, 70 millions par-là, sans que personne ne soit d’accord avec personne pour expliquer ces sinistres résultats.

L’émotion provoquée par un acte terroriste de nos jours, que l’on pense à George Floyd ou à l’assassin de Paty, est virale, planétaire.. Cette émotion, partie intégrante de l’acte ne devrait-elle pas être ressentie des millions de fois plus fort face aux guerre passées et présente, notamment pour celle qui se déroule actuellement en Arménie ?

Le terrorisme d’état exercé par Erdogan, annonciateur de l’exécution complète de son plan, devrait être puni de la façon la plus dure qui soit.

Peu de gens y songent, trop manipulés par les “media”.. Pourtant ..

Pour terminer, quelques citations qui ne manqueront pas de vous étonner !

L'ex-juge antiterroriste Gilbert Thiel à Bourges : « Seuls les charlatans peuvent vous garantir une insécurité zéro » - LE BERRY REPUBLICAIN

Ted Kaczynski : “La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine.”

Jim Jones : “Ce sont les femmes qui font marcher le monde, mon garçon. Dieu leur a mis tous les atouts entre les jambes. Elles n’ont pas à risquer leur chance, comme nous autres, hommes.”

Breivik : "Un national-socialiste dit que la Norvège devrait être aux Norvégiens et que tous les immigrés devraient être mis dehors. Je suis plus libéral. Je peux accepter 2%."

Breivik encore : "le problème est qu'on considère qu'un révolutionnaire qui échoue est un criminel, celui qui réussit est un homme d'Etat".

Retenez .. le terrorisme, organisateurs ou victimes, est consubstanciel à la condition humaine. Les victimes, le plus souvent, sont les gueux. Les organisateurs sont, le plus souvent, des intouchables. Le “plus souvent”, notez bien.

Il ne faut laisser à personne le monopole de la violence ? En tous cas, se poser la question, poursuivre l’étude, est garant du niveau de compréhension de la “Condition humaine”

Montagnais / Gabriola / le 22 novembre 2020



Le Jihad .. Je parie que pas un seul sur cent de mes lecteurs ne connaît l’excellent film de Saïdi : au sérieux problème s’ajoute “l’humour”. Ils sont intelligents, sympathiques et convaincants ces trois bruxellois

Entre la guerre et l’action violente individuelle, quelles qu’en soient le raisons, un grand nombre de similitudes de forme, sinon d’amplitude : Les exécutants et les organisateurs sont rarement les mêmes. Les responsabilités-racines sont rarement identifiées. Bien souvent le terrorisme ressemble à un iceberg”, on en voit que le sommet.

Le “grand public” ne peut guère aller plus loin que l’exposé des faits et l’explication qu’en donnent les “pouvoirs dominants”, toujours partisans.

