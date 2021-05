Test de personnalité : êtes-vous complotiste ou normopathe ? (Clivage 2)

Munissez d’un stylo, ceci est un test de personnalité : cochez les numéros avec lesquels vous êtes un tant soit peu d’accord, puis comptabilisez vos points.

1) Quand vous entendez qu’« en Israël, aux Emirats et au R.U, la vaccination de masse a augmenté le nombre de morts après un pic épidémique, pour retrouver une baisse rejoignant tous les autres pays » vous réagissez ainsi : « Impossible ! » ou « Les choses sont plus compliquées ». Quand on vous présente les documents officiels, vous n’avez ni le temps ni l’envie de vous plonger dans ces recherches. Vous pensez que les médias ne peuvent pas mentir complètement, et ce malgré les déclarations contradictoires de l’OMS sur les masques, celles de l’ANSM, les preuves contre les laboratoires, la création rapide de vaccins... Si le débat s’éternise vous répondez : « C’est lourd ! Y a plein de morts... merde ! »

2) Vous pensez que le virus n’existe pas, qu’aucun virus n’a jamais existé, que le sida est une élucubration, que Pasteur avait tort. Si on vous présente ironiquement un globe terrestre : « tout le monde sait que la terre est plate », vous dites que c’est trop facile. D’ailleurs il y a énormément de documentaires qui démontrent que ce que vous dites est vrai, et pourquoi pas que la terre est plate. Tout sur Netflix et YouTube. YouTube, une valeur sûre non ? Pourquoi devrait-on croire ce que tout le monde dit. Je ne crois que ce que je vois : je ne vois pas le virus, je ne vois pas la terre, JFK est vivant et je n’ai jamais connu Pasteur.

3) Quand vous entendez que les médias belges ont diffusé de fausses informations au sujet d’un enfant de 3 ans, et que les parents de l’enfant ont pris à coeur de dénoncer la propagande qui a tout mis sur la covid alors qu’ayant déjà une maladie auto-immune et faisant des thromboses, l’enfant était condamné, vous répondez : « En temps normal, cela aurait fait l’objet d’un erratum médiatique. Sauf que : urgence sanitaire ! Pas le temps de revenir sur les détails. Le Lancet, les PCR... OK ... un bug de magazine scientifique, des tests, l’effet secondaire des vaccins... on ne va pas débattre sur tout... bon : les municipales c’était exagéré... mais ... on est habitué... on a même déjà oublié... c’est comme ça depuis que le monde est monde ».

4) C’est un fait : on tombe malade. Mais attention ce n’est pas à cause des virus. C’est à cause de micro-organismes qu’on a tous dans le corps. Si on vous rétorque que vous n’êtes pas si loin des virus qui sont des micro-organismes à base de protéines, vous répondez : « Pas du tout : la contamination c’est du vent. Le terrain est tout, la maladie n’est rien. D’ailleurs si on veut aller plus loin, vous tombez malade parce que vous n’avez pas réglé certains problèmes familiaux. Chaque maladie a un symbole. Vous guérirez toutes les maladies par un travail symbolique ». Quand on se moque de vous en citant les cas de cancer dus à l’amiante et qu’on finit par vous demander si une balle dans la tête c’est symbolique, vous estimez que l’ironie est une facilité.

5) Il y a certes des problèmes, mais seulement de gestion. De là à penser que les conflits d’intérêts sont à la base de tout, que c’est à cause de la crise financière : stop. Pas besoin d’un cours d’histoire sur la propagande d’Etat, les épidémies de 1968/69, la grippe H1N1, la fabrique du consentement : c’est juste un problème de lits dans les hôpitaux. Nous sommes en démocratie : séparation des pouvoirs, du public et du privé, de l’Etat et de l’Eglise, sécurité sociale, lois. Après, que le système fasse crever les enfants du tiers-monde, c’est bien triste, mais il n’est pas malveillant à ce point pour faire crever mon gosse, mon papa et moi-même, surtout nous qui payons nos impôts pour être protégés !

6) Le cœur du problème mondial c’est la pédophilie. Si on regarde de près les puissants, on se rendra compte qu’ils ont tous des liens avec les sectes pédophiles. Réveillez-vous : on veut détruire les enfants ! Tout cela n’est pas une question économique mais une question d’ego. Ce sont des fous, des pervers narcissiques, des êtres amoraux qui nous guident. Le règne de Macron, lui-même bizarre sexuellement, a commencé avec des fêtes à l’Elysée de noirs homosexuels dansant la lambada. Le mouvement des Gilets Jaunes ce n’est pas un problème de taxes mais de déviances sexuelles. Le problème des vaccins ce n’est pas un problème économique mais de pédocriminalité.

7) Avec le temps vous admettez que certaines informations venant des médias alternatifs disent une partie de la réalité. Mais l’Etat ne peut pas complètement mentir. Soyons rationnels et mesurés. La vérité se trouve entre les 2. Un vaccin oui, mais 2 fois par an et pas tous les 2 mois. Un masque oui, mais pas à l’extérieur. Un confinement oui, mais 1 an sur 2. Les gouvernements ne pensent pas seulement au profit : ils gèrent mal. Les industries pharmaceutiques font beaucoup d’argent parce que ce sont les plus actifs dans la recherche. Finalement tout cela c’est parce que l’administration est trop lourde, que les européens ne sont pas assez disciplinés, que le climat se dégradent et que mon voisin est raciste.

8) Les gens ne comprennent pas l’importance des individus, des groupes et des nations. Il y a un complot obscur contre les gentils. Individus rédempteurs : Raoult, Trump, les grands initiés. Satanistes : B.Gates, Macron, les pédophiles. Groupes lumineux : les citoyens conscients, les chrétiens, les appelés angéliques. Groupes obscurs : les kabbalistes, les francs-maçons, les extraterrestres. Pays coupables : les chinois avec le communisme, les anglo-saxons avec le droit financier, Israël avec les juifs. Pays sauveurs : la France avec De Gaulle, le Vatican quand le pape ôte son masque, la ligue secrète des gardiens de la lumière.

9) Cette nuit vous avez bossé. Vous balancez tout à votre interlocuteur sceptique : les courbes, les chiffres, les statistiques, les interprétations, les comparaisons, les expertises...tout ! Votre contradicteur vous répond : « Tu te fies aux données officielles (OMS, INSEE, BFM), en mettant de côté les bévues de ces mêmes institutions. Par exemple : les centaines de millions de morts prévus par le Royal College, par Macron, par l’OMS. Pourquoi croire Ferguson et le Haut Conseil Scientifique, plutôt que les généralistes et les réanimateurs de terrain qui donnent une autre version ? Tu ne recoupes pas avec d’autres épidémies, tu ne prends pas en compte les classifications covid, les incitations monétaires auprès des hôpitaux et des médecins. Pourquoi comparer avec la peste et la grippe espagnole plutôt qu’avec les SARS, les Corona et les grippes saisonnières ? Derrière tes chiffres il y a un choix très subjectif. » Vous estimez que votre contradicteur n’a pas compris : vous ne croyez qu’en les chiffres, l’expertise, la preuve. Il fait de la politique, vous de la science dure. Il est éthique vous objectif. Il est émotif vous rationnel.

10) Cette nuit vous avez bossé. Vous balancez tout à votre interlocuteur sceptique : les courbes, les chiffres, les statistiques, les interprétations, les comparaisons, les expertises...tout ! Votre contradicteur vous répond : « Tu te fies aux chiffres astrologiques selon le comptage du système sidéral, alors qu’il existe d’autres façons d’interpréter les signes. Tu dis que les morts ne sont pas dus au virus, de la même manière que la dégradation de la planète vient des tempêtes solaires et de l’inversion magnétique terrestre. Je veux bien, mais il faudra m’expliquer en quoi la pollution de l’air et des océans en moins de 60 ans est une conséquence directe de ce phénomène cosmique. Derrière tes chiffres il y a un choix très subjectif ». Vous estimez que votre contradicteur n’a pas compris : vous ne croyez qu’en les chiffres, l’expertise, la preuve. Il fait de la politique, vous de la science dure. Il est éthique vous objectif. Il est émotif vous rationnel.

11) Devant une situation d’urgence, il faut savoir accepter la frustration. Arrêtez de vous plaindre : la récolte des données personnelles et du secret médical par la police, le numéro au restaurant, les tests permanents, les applications, les autorisations, les cas contacts, les vaccins génétiques, le passeport vaccinal, la restriction des libertés, c’est pour gagner la guerre contre la maladie ! Les jeunes se suicident, les vieux meurent tout seuls, les travailleurs sont licenciés et font faillite, les enfants dépriment devant les écrans. C’est bien triste, mais c’est le prix à payer devant un virus qui décime la planète. C’est dur, mais il faut savoir ce qu’on veut dans la vie. On a connu pire.

12) Il faut avoir peur. Dans 9 mois, la Chine va être envahit, les épandages font finir de saturer l’air de particules nanotechnologiques tueuses à partir des portables. Dans 6 mois le climat va prendre 4 degrés en plus. Dans 3 mois on va reprendre le Capitole. Cette semaine c’est l’effondrement, le dépeuplement : les Khazars se sont préparés sur la face cachée de la lune, les puces sous-cutanées seront déposées devant votre porte et vont ramper jusqu’à vous le soir. Ne dormez plus, restez connectés à nos canaux, éveiller vos consciences. C’est pour aujourd'hui ! Prophétie rationnelle et documentée. Préparer vos armes qui ne servent à rien.

13) Trop d’infos tue l’info. En désespoir de cause, vous faites confiance en la science de l’Etat. Au moins avec les médias, ils ont pignon sur rue. Et puis je vote et je paye ma redevance. Et c’est eux qui font les lois. La loi ça se respecte. Il faut aller au plus sûr, au plus reconnu, au plus visible, au plus identifiable. Si ces gens ont réussi, qu’ils ont autant d’argent et de réputation, ce n’est pas pour rien. Ils ont bossé, bac plus 10. J’ai confiance. Pas une confiance aveugle, mais plus en eux qu’aux autres. Et puis ils ont la police et le système répressif. C’est utile surtout pour se rappeler que la vaccination c’est comme le code de la route. J’obéis du mieux que je peux. Mais pourvu qu’il fasse vite. Il faut reprendre « comme avant ». Ma petite bière avec mes potes et mon concert, j’en rêve la nuit. Parce que si ça continue je suis prêt à tuer un complotiste pour stopper les contaminations.

14) N’ayez plus peur : certaines personnes providentielles sont déjà en orbite : Philippot, Raoult, De Gaulle, Dragui, le Messie, une prochaine Vierge transculturelle. Une sortie de l’Union Européenne, un éclair mortel sur la tête de B.Gates, un procès pour les traitres, une nouvelle constitution et ... l’humanité serait sauve.

Gardez la foi, ayez confiance en votre moralité, restez dans l’Amour et la clairvoyance. Je vous invite à comprendre les différents plans astraux, à voir au-delà des apparences, à communiquer avec les mondes subtils. Préparons-nous en douceur à notre grand passage. Préparons-nous aux changements à venir, conséquences de l'élévation vibratoire de la Terre. Tout ceci n’a rien à voir avec la privatisation. C’est juste le nouvel âge qui arrive. Nous entrons dans l’ère du verseau. Vous êtes votre propre Guide éclairé. Osez vous déployer de manière authentique vers les plans de lumière. Ne faites rien, aimez-vous. Tout est juste. L’astronomie le montre : le jumeau noir du soleil s’affaiblit. Les méchants périront et les bons seront sauvés (je suis bon).

***

Résultat du Q.I.F (Quotient Intellectuel du Fou)

Si vous avez coché plus de numéros impairs vous avez une tendance « normopathe ». Si vous avez coché plus de numéros pairs vous avez une tendance « complotiste ». Quoi qu’il en soit, additionner tous vos points, et si vous obtenez :

0 : Vous n’êtes (pas encore) fou. Cela dit restez vigilant : votre environnement est peut-être en pleine dérive. N’hésitez à faire passer le test Q.I.F. Mais discrètement. Un sain d’esprit est vite considéré comme une anomalie.

Entre 1 et 3 : Vous êtes un prudent, plutôt pessimiste. On dit que vous êtes un râleur, mais derrière les râles, il y a un sérieux doute. Vous pouvez basculer à tout moment dans une sérieuse peur ou une sérieuse remise en question, ou restez toute votre vie sérieusement entre les deux. Il vous reste encore un peu de marge de manœuvre, profitez-en.

Entre 4 et 7 : Vous êtes ce qu’on appelle un rationnel débonnaire. Vous avez intégré la peur de manière habitudinaire. Cela vous donne une force tranquille, un raisonnement logique et un certain ascendant sur votre entourage. Comme vous dites : « tout est question de point de vue ». Vous éviterez toujours les personne fanatiques ou informées (pour vous c’est pareil) : elles sont ennuyeuses voire dangereuses. Vous risquez, devant la longueur des épreuves, de vous énerver ou de déprimer, mais vous gardez une certaine confiance en l’avenir, même si vous avez des insomnies.

Entre 7 et 11 : Vous êtes un exalté ! Vous savez que vous avez raison. On vous admire pour vos sorties inspirées et votre culture. Vous ne lésinez pas sur votre temps pour comprendre, vous informer tous azimuts et si besoin passer à l’action. Vous aimez donner l’exemple. D’ailleurs vous étiez parmi les premiers volontaires pour les vaccins avant même leur mise sur le marché.

11 et plus : Alors là chapeau : vous avez réussi à perdre tout votre esprit. Il faut admettre que vous avez compris l’essentiel : tout est vrai même son contraire. Vous êtes prêt pour entrer dans la politique. Un grand destin vous attend. Au moindre doute, cependant, n’hésitez à appeler le 15.

Remarques : Les complotistes restent très minoritaires face à la quantité toujours croissante — pandémique même — des normopathes. L’idéologie dominante avec l’aide inspirée des médias insère dans la case « complotiste » un nombre considérable de gens qui ne le sont pas. Tenez. Voici une candide personne qui défend la simple liberté du choix thérapeutique, de se déplacer, d’entreprendre, de se réunir, de s’informer, de croyance... paf : complotiste. Encore un citoyen complètement off qui, restant fidèle à une pensée rigoureuse et somme toute très humaine, n’a pas encore compris que le nouveau langage in a pris comme référence l’inversion orwellienne : « la liberté c’est l’esclavage ».

A ce propos s’agissant de folie, il m’a fallu un certain temps pour trouver le terme de « normopathe ». En effet le conformisme est tellement présent, qu’on oublie vite qu’une folie, même si elle est partagée par une multitude, n’en reste pas moins une folie. C’est même ce grand nombre qui, se sentant légitimé par sa propre masse, est à l’origine des pires massacres.

***

Je vous livre maintenant les 7 concepts d’où sont issues les 14 questions du test Q.I.F. Ces concepts forment la base commune d’un « complotiste » et d’un « normopathe ». C’est ainsi que vous constaterez que sous tout « normopathe » sommeille un « complotiste », et vice-versa.

7 CONCEPTS :

1) Eviter les faits qui dérangent (questions 1 et 2)

On ne croit plus dans le passé, dans les récits, dans l’histoire, dans le témoignage. On ne croit qu’en ce qu’on voit, c’est à dire pas grand-chose à l’échelle d’une vie humaine, et/ou en l’Etat et ses médias, c’est à dire un tissu de mensonges. Ce rétrécissement de la vision est une défense psychique archaïque bien connue : il s’agit de mettre de côté ce qui nous dérange.

L’évolution humaine ne consiste-t-elle pas à aller voir et comprendre précisément ce qui nous dérange ? Sortir de sa confort zone ? Ce qui nous perturbe en nous-mêmes et en dehors-de nous- mêmes, n’est-ce pas une des meilleures pistes pour la connaissance de soi et du Monde ?

2) Minimiser les faits qui dérangent mais qui sont inévitables (questions 3 et 4).

Quand un fait est inévitable, comme le scandale du lancet, ou si l’on est témoin direct d’une manipulation, l’aliéné va minimiser la portée du fait. Il s’agit toujours de préserver son équilibre psychique. Il faut s’attendre, maintenant que l’on revient au compte-gouttes à ladite « normalité », à beaucoup de dénis quant au trauma que cette crise sanitaire aura engendré. On se dira : « ce n’était pas si grave que cela », « c’était un mauvais moment à passer », « passons vite à autre chose », « on a déjà oublié ».

Ce mode d’être n’est-il pas à l’origine de la perte de mémoire historique et de la déconnexion à soi ? Une évolution ne part-elle pas d’une prise de conscience du réel ? L’activité psychique du déni n’est-elle pas le fruit noir de l’humanité à partir duquel croissent les plus macabres répétitions ?

3) Eviter les liens (questions 5 et 6)

Après le domaine factuel et perceptif, nous passons dans le domaine de la cognition : on ne croit plus en l’inférence, en l’activité critique, en l’interconnexion. Les ruptures cognitives, l’absence de débat et la réduction d’un problème à quelques aspects permettent d’éviter toute formes de conflits et ainsi de préserver, encore et toujours, sa tranquillité relationnelle, sociale et professionnelle.

Commencer à voir autrement n’est-ce pas le génie humain ? L’enfermement dans le dogme, la pensée unique et les interdits de penser ne sont-ils pas la base de l’obscurantisme et du totalitarisme ?

4) Construire de fausses logiques (questions 7 et 8)

Le corps et la pensée étant dévoyés puis dissociés, des menaces apparaissent dans les moindres recoins. Pour faire face à ce monde parallèle, on construit une logique parallèle. Bienvenu danshallucination-landscape. Certains placent la menace en l’humain, d’autres en les virus. Pour se protéger on appellera au secours l’arme absolue : le contrôle par la raison. Seulement celle-ci n’ayant plus de contact avec la réalité, elle tourne à vide. La voici en train d’agencer des visions, des comportements et des objets très rationnels et très fous.

Cette crise n’est-elle pas une opportunité pour se rendre compte des limites de la raison ? Une opportunité pour passer de l’adage « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » à l’adage plus radical : « raison sans corps réel n’est que ruine de l’existence » ?

5) Se réfugier dans les chiffres, les sources, l’expertise (questions 9 et 10)

Sans preuves, les fausses logiques ont peu d’avenir. Hier on disait « le divin a dit », aujourd’hui on dira « les chiffres disent ». Petit on disait « c’est papa qui l’a dit » aujourd’hui on dira « c’est technocratia qui dit ». Variation du même principe de transcendance selon les époques humaines et de la vie ; innombrables satellites obstruant le ciel que la myopie des masses considère comme les hauteurs de la vie.

N’est-il pas temps de se relier à soi et au réel plutôt que de se dérober dans les interprétations de soi et du réel ? Si on vous tranche la main devez-vous attendre de faire un scanner pour être certain d’avoir une main en moins ? A-t-on besoin d’une covid 19 pour découvrir que notre corps et chaque centimètre du monde sont habités par des millions de virus et de bactéries ?

6) Suivre la terreur (questions 11 et 12)

On l’a vu : la peur étant plus forte que la raison, celle-là met celle-ci à son service. En donnant à la menace les aspects rationnels, la peur devient également rationnelle. On passe un cap. Celui-ci consiste à organiser la peur et la menace de manière rationnelle. La fusion entre la peur et la raison engendre la terreur, c’est à dire une peur logique et organisée. C’est cette dynamique de la peur rationalisée qui a produit, et produit encore, tous les camps, jusqu’à faire de notre propre demeure une prison. Depuis 20 ans cette organisation qui a pris un essor fulgurant à la bourse, s’est donné le très juste nom d’« état d’urgence ».

L’urgence n’est-elle pas plutôt de récupérer notre corps et notre esprit ? Si la peur est une mauvaise conseillère, que dire alors de la terreur ? Ne doit-on pas suivre notre peur viscérale de la domination, de l’exclusion et de l’anéantissement, plutôt que la terreur construite et entretenue par nos gouvernements et les parties les plus sombres de nous-mêmes ?

7) Faire confiance au système et se soumettre (questions 13 et 14)

Voici le fin mot de l’histoire : Une fois notre corps et notre esprit modifiés sous l’opération dissociative de la raison terrifiée, nait une sensation profonde qu’il est difficile de transformer : la confiance. Nous avons, après ce long et patient brainwaching, confiance en la raison, en l’Etat, au pouvoir d’achat, en la masse, en la technoscience. Nous avons confiance en la Loi humaine et en son système de valeurs. Cela fait dix mille ans que nous considérons la nature comme une menace, et que « l’homme est un loup pour l’homme ». Dix mille ans que l’homme — « faible par essence » dit-on — devant se protéger de tout, tire sur tout ce qui bouge. Et la victime, pour se sauver, devient son ultime bourreau. Aussi l’existence est-elle devenue un travail, une éternelle dette et une guerre contre la vie. Il n’y a plus rien d’invraisemblable à ce que l’humain obéisse à un système dément, plus rien d’invraisemblable à ce que la soumission soit vécue comme une rédemption, plus rien d’invraisemblable à ce que le nihilisme le plus terrifiant soit vécue comme une normalité.

Je terminerai ce texte par une série de dernières questions : Avez-vous plus confiance en la terreur qu’en la joie de vivre ? Etes-vous prêt à troquer votre liberté pour une vie isolée et sans joie ? Auriez-vous le courage de vous délester de cette civilisation terrifiée par la mort pour vous relier à une vie ne refoulant point la mort ? Quel sentiment de vie souhaitez-vous transmettre à vos enfants ? Auriez-vous le courage d’abandonner le contrôle et la surveillance ? Auriez-vous le courage de lâcher prise devant la vie et la mort ?