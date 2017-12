Tex, le Weinstein français selon Marlène Schiappa

Dans l’émission "C’est que de la télé" de Julien Courbet sur C8, l'humoriste Tex a sorti cette blague : « Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! »

De plus, avant de la dire, il précise bien "Comme c'est un sujet super sensible je la tente", comme pour nous prévenir qu'il va provoquer les âmes sensibles , ceux qui voient le mal partout, y compris dans l'humour.

Suite à cela, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a alerté le CSA.

La même Marlène Schiappa qui se mettait en scène il y a peu suite à la polémique dans le quartier La Chapelle-Pajol à Paris.

En effet, suite à de nombreuses plaintes de femmes de ce quartier qui ne supportaient plus de se faire harceler par une population masculine venue du monde entier, la secrétaire d'Etat se mit en scène de façon la plus ridicule qui soit afin de minimiser la chose.

Le harcèlement physique est par conséquent beaucoup moins grave pour Madame Schiappa qu'une blague. Ou alors la secrétaire d'Etat n'appartiendrait-elle pas à cette catégorie de féministes qui choisissent leurs bourreaux en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine ?

Coluche revient ils (elles) sont devenu(e)s fous (folles). Le célèbre comique faisait bien pire que Tex dans les années 80 en parlant des pauvres, des arabes, des juifs, des noirs, des homosexuels...

Mais à l'époque il n'y avait pas cette dictature de la pensée, on comprenait encore le second degré. Aujourd'hui on parle de liberté d'expression, on défile dans les rues en disant "Je suis Charlie", et à la moindre blague qui risque de déplaire à la moindre petite communauté on pense à rétablir la peine de mort.

L'humour d'aujourd'hui doit être codifié, ne pas blesser. D’où ces humoristes qui nous racontent leur vie, qui parlent de leurs voisins, de leurs collègues de bureaux.

Bref, tout cela est bien fade. S'ils avaient un minimum de courage, ils feraient bien de s'unir pour faire des sketchs courageux ou toutes les communautés seraient moquées.

Pour Mme Schiappa et aussi pour se rappeler de ce que l'on pouvaitécouter à une époque pas si lointaine.

P.S

Mais nous sommes sauvés, puisque pour vivre dans un monde plus démocratique, M Mélenchon et ses Insoumis nous proposent un "Tribunal de la presse".

Même le F.N n'avait pas osé.

Décidément ce Mélenchon ressemble de plus en plus au Jean-Marie Le Pen des années 80.

C'est surement très difficile à accepter pour les bobos qui le soutiennent corps et ames, mais il faudra bien qu'un jour ils se rendent à l'évidence.