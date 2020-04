The Artist : Macron et LREM, Danseurs de Claquettes

20 796 morts déjà. Ce sont les régions, les départements, les mairies qui se débrouillent comme ils le peuvent pour suppléer un Etat Macronien, mensonger et défaillant. Ainsi la région Sud (ex-PACA) s'est débrouillée par ses propres moyens, et va recevoir d'ici fin mai 25 millions de masques venant de Chine.

La Ville d'Hyères, par exemple, a commandé début avril 230 000 masques qui seront livrés fin avril et début mai, dixit son maire Jean-Pierre Giran. Le premier lot constitué de 140 000 masques (sources : en direct de Chine, via l'AMF, fournisseurs habituels) ira aux travailleurs exposés, le deuxième lot sera mis à disposition des habitants. Contrairement au ministère de la santé, cela a le mérite d'être précis et clair : mode de commande, date de commande, date de livraison, répartition et publics concernés. Pas de claquettes ici, juste du pragmatisme et de l'expérience du terrain.

Concernant la fabrication de masques française de masse, puisque plus écologique, plus logique, plus rapide et moins onéreux qu'importer d'Asie, la seule usine de Bretagne en capacité d'être relancée ne peut pas malgré l'aide de toutes les collectivités locales, car l'Etat Macronien ne veut pas ! Enfin ça c'était hier, parce qu'aujourd'hui, Macron veut bien !

En revanche, un vieux hangar en Seine Saint Denis l'intéresse... mais il y a tout à faire, dont trouver le budget !

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Concernant les tensions sociales, forcément c'est le département de Seine Saint Denis l'un des plus pauvres de France qui s'avère le plus impacté, d'autant qu'une récente bavure policière a mis le feu aux poudres. De plus en plus de files d'attente pour récupérer de l'aide alimentaire... voilà qui fait désordre dans la 6ème économie mondiale avec un gouvernement qui gère très bien la crise, selon ses dires.

Le chrono tourne, les morts s'accumulent, les guignols LREM monopolisent les merdias pour faire des claquettes et donne le change. Mais leur déconfinement du 11 mai, décrété par le MEDEF et relayé par leur gourou écervelé, apparait chaque jour comme totalement irresponsable.

Ras le bol de ces danseurs de claquettes !