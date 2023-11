« The Great Reset » : Les Quatre cavaliers de l’apocalypse

Partie 1 – Une descente aux enfers : dans l’ascenseur du totalitarisme numérique

« Les technologies au cœur de la quatrième révolution industrielle sont liées à bien des égards. La façon dont elles étendent les capacités numériques, la façon dont elles se développent, émergent et s’intègrent dans nos vies, leur puissance combinatoire et leur potentiel de concentration des privilèges et de remise en cause des systèmes de gouvernance existants. » – Klaus Schwab, Façonner l’avenir de la quatrième révolution industrielle

Wikipedia – Grande Réinitialisation, la première partie est citée dans un panneau bleu comme correctif à toute mention ou discussion de ce terme sur YouTube, se lit comme suit :

« L’initiative « Great Reset » est un plan de relance économique élaboré par le World Economic Forum (WEF) en réponse à la pandémie de COVID-19. Le projet a été lancé en juin 2020, avec la publication d’une vidéo mettant en scène le Prince de Galles de l’époque, pour marquer son lancement. L’objectif déclaré de l’initiative est de faciliter la reconstruction après la crise mondiale du COVID-19 d’une manière qui donne la priorité au développement durable. » « Cette initiative a déclenché une série de théories conspirationnistes diverses diffusées par des commentateurs américains d’extrême droite et conservateurs sur les médias sociaux tels que Facebook et Twitter. Selon ces théories, la pandémie de COVID-19 a été créée par un groupe secret afin de prendre le contrôle de l’économie mondiale, les restrictions de « lockdowns » ont été délibérément conçues pour provoquer un effondrement économique, ou une élite mondiale a tenté d’abolir la propriété privée tout en utilisant le COVID-19 pour asservir l’humanité par le biais des vaccins. » – Wikipédia

Je ne suis pas américain, je n’ai jamais appartenu à une organisation d’extrême droite, mes opinions ne sont pas conservatrices avec un grand ou un petit « c », et j’ai publié un certain nombre d’articles s’opposant à la théorie de la conspiration de l’histoire.

J’ai également soutenu qu’un virus ayant le taux de létalité de la grippe saisonnière n’a jamais constitué quoi que ce soit d’approchant une « pandémie » ; que les restrictions telles que les confinements, ont été imposées non pas pour induire l’effondrement de l’économie, mais, au contraire, pour alimenter l’économie réelle des 12000 milliards de dollars d’assouplissement quantitatif créés pour renflouer le secteur financier en plein effondrement entre septembre 2019 et avril 2022.

Que, loin de tenter d’abolir la propriété privée, le modèle de capitalisme des parties prenantes promu par le Forum Économique Mondial et mis en œuvre par ses partenaires commerciaux sous l’égide des « objectifs de développement durable » est conçu pour privatiser les biens nationaux, les ressources naturelles et, en fin de compte – comme le préconise ouvertement Klaus Schwab – le système de gouvernance existant en Occident.

A cet égard, l’article de Wikipedia est exemplaire quant à la manière dont l’accusation de « théorie du complot », illustrée par des exemples extrêmes, inexacts ou simplement ridicules, comme « asservir l’humanité avec des vaccins », auxquels très peu de gens adhèrent, sert à discréditer et à rejeter par association, toute critique plus rationnelle des technocraties mondiales, des entreprises internationales et des gouvernements nationaux qui, à la suite de multiples crises fabriquées, ont pris le contrôle des institutions, des procédures et des plates-formes par lesquelles le consensus politique, scientifique et médiatique est atteint.

Aussi étrange que cela puisse paraître, cette concession à contrecœur de l’existence du plan du Forum Économique Mondial, de ses origines dans un groupe de réflexion d’entreprise et de son soutien par l’actuel Chef d’État du Royaume-Uni est à mille lieues des négations véhémentes et dénonciations moqueuses d’être un « théoricien de la conspiration » qui étaient lancées, à quiconque, osait ne serait-ce qu’évoquer le terme Great Reset au cours de la première année des lockdowns.

Ils n’ont diminué que progressivement lorsque quelqu’un a fait remarquer que le terme était ouvertement utilisé sur le site web du Forum Économique Mondial et avait fourni le titre du livre publié par son Fondateur et Président Exécutif, Klaus Schwab, en juillet 2020, soit à peine 4 mois après la déclaration de la « pandémie » par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Et si l’accusation de théorie du complot est encore utilisée pour faire taire quiconque attribue des motivations autres que purement bénéfiques aux 1 200 banques, gestionnaires d’actifs, conglomérats informatiques, sociétés de médias, entreprises énergétiques, fabricants industriels et autres qui, le jour même de la déclaration de la « pandémie », se sont constitués en une COVID-19 Action Platform. Le terme lui-même est désormais plus ou moins ouvertement utilisé par les hommes politiques, les fonctionnaires, les PDG d’entreprises, les responsables du marketing, les ingénieurs numériques, les journalistes, les activistes et autres promoteurs de ce que le Forum Économique Mondial appelle « stakeholder capitalism. »

Il est difficile de dire quel terme est le plus susceptible d’attirer la censure lorsqu’il est utilisé par ceux qui ne sont pas autorisés à le faire, mais la description la plus précise de la Grande Réinitialisation – et la plus réprimée par ceux qui supervisent sa mise en œuvre – est qu’il s’agit du changement historique du paradigme économique, politique et social par lequel l’Occident a été gouverné au cours des quarante dernières années vers le capitalisme des parties prenantes.

En tant qu’économie politique émergente de l’Occident, ce dernier cherche à fusionner la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire sur laquelle la démocratie occidentale a été fondée en une forme technocratique de gouvernance qui marquera la fin de la politique, à proprement parler, dans la mesure où la politique désigne – du moins en principe – un espace de débat, de contestation, de représentation des peuples et de responsabilité.

Capitalisme des Parties prenantes

Pour Schwab, dont le dernier livre s’intitule Stakeholder Capitalism, cette fusion représente une révolution du capitalisme actionnarial, dans lequel les économies individuelles supervisées par les gouvernements nationaux étaient gérées au profit des actionnaires des entreprises, vers une économie mondiale gouvernée par les mêmes entreprises, mais ostensiblement au profit de tous, de manière inclusive, durable et rentable.

L’investissement dans lequel ces multinationales détiennent une participation est donc le monde lui-même.

« Une économie mondiale qui fonctionne pour le progrès, les gens et la planète » est le sous-titre du livre de Schwab, qui comme ceux qui l’ont précédé ne manque pas d’ambition, d’orgueil démesuré et d’un mépris total pour tout ce que l’on pourrait appeler le processus démocratique, la responsabilité ou un mandat de la part de ceux qu’il prétend avantager.

Si nous devions choisir une date de départ pour cette révolution du capitalisme occidental, dont les forces économiques résident dans la révolution néolibérale de la fin des années 1970 et la montée du capitalisme financier en tant que modèle économique dominant de l’Occident. Tout a commencé en septembre 2019 avec la flambée des taux d’intérêt sur le marché américain des accords de rachat qui a déclenché la dernière crise financière mondiale, et à laquelle le verrouillage des économies réelles du capitalisme mondial en mars 2020 a été la réponse concertée.

Mes deux recueils d’essais, Virtue and Terror et The New Normal, écrits entre mars 2020 et octobre 2021 alors que le Royaume-Uni était encore dirigé par des pouvoirs d’urgence soumis à des restrictions de verrouillage, ont cherché à décrire cette première phase de la Grande Réinitialisation, ses cadres législatifs et ses motivations économiques.

Mon argument dans ce livre est que nous sommes sortis de la première phase de cette révolution, dont j’ai décrit la trajectoire et ses précédents dans The Road to Fascism : pour une critique de l’État Mondial de Biosécurité, et l’entrée dans la deuxième phase.

Dans sa suite, The Great Reset : Biopolitics for Stakeholder Capitalism, j’essaie d’expliquer ce qu’est cette nouvelle phase et ce qu’elle signifie pour nous. En comprenant mieux cette nouvelle phase de la Grande Réinitialisation, nous serons en mesure d’opposer plus de résistance à sa mise en œuvre que nous ne l’avons fait lors de sa première phase, qui a été accueillie avec une crédulité, une conformité et une collaboration quasi universelles.

De la législation à l’énergie biologique

Beaucoup de choses ont changé au Royaume-Uni et dans le monde occidental depuis qu’en mars 2022, les restrictions justifiées par le coronavirus sur les Droits de l’Homme et nos Libertés Civiles ont commencé à être levées. Cela ne signifie pas, comme l’ont d’abord pensé trop d’opposants aux « lockdowns », que la grande réinitialisation du capitalisme occidental, à laquelle ces restrictions ont ouvert la voie, est terminée.

Loin de là. Pour souligner à quel point la Grande Réinitialisation est loin d’être terminée, j’ai appelé cette nouvelle phase les « Quatre Cavaliers de l’Apocalypse ». Ce n’est pas seulement pour l’effet dramatique, mais également, parce qu’elle gravite autour de quatre appareils de biopouvoir, qui ne sont pas tous nouveaux, mais qui sont aujourd’hui, mis en œuvre simultanément et, en fait, dépendent les uns des autres pour leurs mises en œuvre.

Une grande partie de ce livre est consacrée à cette interdépendance, que Schwab qualifie de « puissance combinatoire ».

Mais qu’est-ce que le « biopouvoir » ?

C’est un terme que j’utilise depuis que nous avons été enfermés dans nos maisons sous le prétexte d’arrêter la propagation du coronavirus, et j’ai fait de nombreuses tentatives pour le décrire – et je continuerai sans doute à le faire, pour décrypter ce nouveau paradigme dans lequel le monde est gouverné aujourd’hui et le sera dans un avenir prévisible.

Le terme a été introduit pour la première fois dans le discours politique par le philosophe et historien français Michel Foucault, décédé en 1984. Professeur d’histoire des systèmes de pensée au Collège de France. Foucault en a exploré la genèse dans sa série de conférences de 1975 à 1979. Mais il a utilisé le terme pour la première fois dans son ouvrage publié dans La volonté de savoir, ou, dans les pages intitulées « Droit de mort et pouvoir sur la vie ».

Foucault décrit le passage d’un paradigme de gouvernance juridique à un paradigme de gouvernance biopolitique :

Une autre conséquence de ce développement du « biopouvoir » a été l’importance croissante prise par l’action de la norme, au détriment du système juridique de la loi.

Le droit ne peut pas ne pas être armé, et son arme, par excellence, c’est la mort à ceux qui le transgressent, il répond, au moins en dernier ressort, par cette menace absolue.

La loi renvoie toujours à l’épée. Mais un pouvoir qui a pour mission de prendre en charge la vie a besoin de mécanismes régulateurs et correcteurs permanents. Un tel pouvoir doit qualifier, mesurer, évaluer et hiérarchiser, plutôt que de s’exhiber dans sa splendeur meurtrière.

Il n’a pas à tracer la ligne qui sépare les ennemis du souverain de ses sujets obéissants. Il opère des distributions autour de la norme. Je ne veux pas dire que le droit s’efface ou que les institutions de justice tendent à disparaître, mais plutôt que l’institution judiciaire s’insère de plus en plus dans un continuum d’appareils (médicaux, administratifs, etc.) dont les fonctions sont pour l’essentiel régulatrices. La société normalisatrice est l’aboutissement historique d’une technologie de pouvoir centrée sur la vie.

Foucault inscrit la montée du « biopouvoir » et les technologies de sa mise en œuvre dans un contexte historique qui commence à l’époque de la Révolution française de 1788 et qu’il associe à la formulation des Droits de l’Homme par la Première République. C’est à travers ces droits que l’État a assumé pour la première fois son devoir et son droit de défendre, mais aussi de contrôler, non seulement la vie, mais aussi la qualité de vie de ses citoyens : notre santé, notre corps, nos besoins, notre bonheur – qui ont été récemment condensés dans la nouvelle catégorie de notre « bien-être ».

Pour Foucault, il s’agit d’un changement historique du pouvoir législatif par lequel le souverain et son gouvernement ont autorité sur la vie et la mort de leurs sujets, et dans le cadre duquel les lois ont une fonction purement punitive qui fixe des restrictions et des obligations qui, si elles sont enfreintes, entraînent des sanctions pouvant aller jusqu’à la mort, vers un paradigme biopolitique, dans le cadre duquel les technologies du pouvoir qualifient, mesurent, évaluent et hiérarchisent la vie du citoyen.

Ce changement a des parallèles avec ce qui se passe actuellement en Occident sous la bannière de la quatrième révolution industrielle de l’information, où les nouveaux appareils de « biopouvoir » et les technologies à leur disposition :

Qualifieront notre accès à ce qui était autrefois les Droits Universels, Indivisibles et Inaliénables de la Citoyenneté ;

Mesureront nos niveaux de conformité avec les mécanismes réglementaires et correctifs qui n’ont pas été consacrés par la loi ;

Évalueront à travers un système de surveillance et de contrôle justifié par des « crises » dont il nous sera interdit de remettre en question l’existence même ;

Et, ce faisant, produire une nouvelle hiérarchie de crédit social évaluée en fonction de nos niveaux d’obéissance non seulement aux réglementations désormais familières de l’État Mondial de biosécurité, mais aussi aux nouvelles actions de la norme qui s’étendent à tous les aspects de notre vie.

Il est important de garder à l’esprit que le changement décrit par Foucault est un changement historique qui s’est déroulé sur plusieurs centaines d’années ; mais l’histoire n’évolue pas à un rythme régulier, et en période de révolution sociale et politique – comme celle dans laquelle l’Occident est entré en mars 2020.

Ce qui aurait pris un siècle à se déployer, aujourd’hui peut être mis en œuvre en une décennie ou moins.

Nous en avons eu la démonstration la plus concrète dans la succession des révolutions industrielles que la République Populaire de Chine a connue en l’espace de 70 ans, alors qu’il a fallu au Royaume-Uni 250 ans ou plus.

Biopower – Biopolitics

Michel Foucault

En outre, le passage d’un paradigme juridique à un paradigme « biopolitique » ne se produit pas d’un seul coup et de manière définitive. Tout comme il existe des forces sociales, politiques, juridiques et technologiques émergentes dans toute société donnée, il existe également des éléments résiduels formés dans le cadre de modèles économiques antérieurs qui continuent à jouer un rôle.

Durant les « lockdowns », par exemple, le Capitalisme Occidental était gouverné – si ce mot peut être utilisé pour décrire les vastes niveaux de vol de la richesse future de son peuple – sous un état d’urgence dont les précédents juridiques peuvent être retrouvés depuis la Révolution française.

Mais aujourd’hui, alors que nous sommes sortis du temps des « lockdowns » pour entrer dans un paradigme « biopolitique » de gouvernance, ce cadre juridique des Droits de l’Homme, du contrôle législatif, de l’appel judiciaire, de l’examen du gouvernement par les médias et de la responsabilité démocratique devant l’électorat – qui ont tous échoué à défendre la démocratie que nous avions – est remplacé – encore une fois, pas complètement, mais à un degré plus important et considérablement élargi – par les technologies du « biopouvoir ».

Pour rappeler brièvement le cadre juridique dans lequel nous avons été gouvernés pendant deux ans au Royaume-Uni, et qui continue à mettre en œuvre le cadre « biopolitique » dans lequel les appareils sont mis en œuvre, depuis mars 2020, les lois et statuts suivants ont été intégrés dans la législation britannique :

La Coronavirus Act 2020, dont les 384 pages intégrant 102 dispositions et 29 annexes n’ont fait l’objet que d’une semaine de lecture et de trois jours de débat au Parlement avant d’être, selon une convention acceptée par l’opposition de Sa Majesté, « approuvée d’un hochement de tête » par les députés plutôt que de faire l’objet d’un vote démocratique.

580 instruments statutaires justifiés par le coronavirus légiférés au rythme de 6 par semaine, dont 537 n’ont été présentés au Parlement qu’après leur entrée en vigueur.

La Health and Care Act 2022, qui a favorisé la privatisation et l’externalisation du National Health Service tout en accordant au Secrétaire d’État l’autorité sur sa passation de marchés.

Le Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022, qui donne à la police le pouvoir d’imposer des conditions aux manifestations, interdisant de fait la protestation au Royaume-Uni. Elle permet également à la Police d’avoir accès à nos dossiers privés d’éducation et de santé, et criminalise l’intrusion sur des terrains privés.

La Judicial Review and Courts Act 2022, qui a habilité les Courts de Justice à suspendre et à limiter les contestations par les citoyens britanniques de la légalité des décisions et des actions du Gouvernement britannique et d’autres organismes publics, ainsi que les recours contre ces décisions et ces actions.

Le Nationality and Borders Act 2022, qui habilite le ministre de l’Intérieur à révoquer, sans notification préalable, la citoyenneté britannique de toute personne qui n’est pas née au Royaume-Uni, qui possède une double nationalité, jugée comme une menace pour la Sécurité nationale, ou dont le comportement est jugé « inacceptable ».

Elections Act 2022, qui a rendu l’identification de l’électeur obligatoire pour voter, créant ainsi un autre précédent pour la mise en œuvre d’un système d’identité numérique au Royaume-Uni.

Public Order Act 2023, accroît encore plus les pouvoirs de la Police pour criminaliser les manifestations en étendant les pouvoirs de contrôle et de perquisition pour permettre à cette dernière de rechercher et de saisir des objets susceptibles d’être utilisés dans la commission d’une infraction liée à une manifestation, ainsi que d’émettre des ordonnances de prévention des perturbations graves.

Le Online Safety Act 2023, dont le titre, comme la plupart des Législations britanniques, signifie le contraire des pouvoirs qu’il érige en loi, et qui, dans ce cas, impose aux fournisseurs de plateformes en ligne de censurer et d’imposer des restrictions sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas dire, écrire, regarder, lire et entendre en ligne, en conformité avec les diktats de l’Ofcom, du Gouvernement britannique et, en fin de compte, des technocraties transnationales dont il est membre. Les amendes pour non-conformité sont fixées à 18 millions de livres sterling ou à 10 % du chiffre d’affaires mondial.

L’Energy Bill 2023, une fois promulgué, modifiera la législation existante pour permettre au gouvernement de réglementer et d’infliger des amendes aux responsables de l’approvisionnement, du transport, du stockage, de la sécurité, de la performance, de la consommation et de l’élimination de l’énergie s’ils ne respectent pas les restrictions découlant de la volonté d’atteindre des émissions de carbone nettes zéro d’ici à 2050. Ces restrictions comprennent l’installation de compteurs intelligents dans tous les foyers et entreprises d’ici à la fin de 2025, le non-respect de ces mesures étant passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 livres sterling ou d’une peine d’emprisonnement d’un an.



Il est significatif que la majeure partie de ces actes parlementaires, à la différence des instruments statutaires qui nous ont permis de vivre pendant le confinement, ont été adoptés lorsque les règlements relatifs à ces derniers ont été révoqués, et que le reste a été transposé cette année.

Nous ne sommes donc pas sortis d’un cadre juridique – « incorporé » et qui est le terme utilisé par Foucault pour décrire cette transition – qui n’est d’ailleurs pas limité à la législation que j’ai énumérée ici.

Incorporation de l’institution judiciaire

Ce sur quoi je souhaite me concentrer dans ce livre, c’est l’incorporation de l’institution judiciaire, dont cette législation lève les obstacles juridiques, dans ce que Foucault a appelé les appareils de régulation du « biopouvoir ».

Les quatre cavaliers de l’apocalypse sont les suivants :

La plupart des citoyens du Royaume-Uni – si nous pouvons encore nous appeler ainsi – auront entendu parler de certains d’entre eux ou de tous. On peut dire sans risque de se tromper qu’après deux ans de verrouillage et la menace de ce qu’on appelait les « passeports-vaccins », tout le monde au Royaume-Uni sait quelque chose de l’identité numérique.

Mais peu d’entre eux, peut-être, connaissent le programme d’éco-austérité imposé de l’Agenda 2030 et 2050 de l’ONU, même si tous sont familiers avec les revendications des militants écologistes qui bénéficient d’une promotion dans nos médias, que seuls les individus et les institutions les plus riches du monde peuvent acheter.

Plus rares encore sont ceux qui ont entendu parler du traité de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la Prévention, la Préparation et la Réponse aux Pandémies, ou des projets de la Banque d’Angleterre concernant une monnaie numérique centrale.

Le problème, comme c’était le cas sous les verrous, c’est que dès que les plans et les intentions de la soi-disant élite mondiale deviennent suffisamment publics pour que l’opposition atteigne une masse critique, les médias – grand public et sociaux – commencent par rejeter cette connaissance en la qualifiant de théorie du complot, puis – comme nous l’avons vu avec les textes divulgués de Matt Hancock concernant l’utilisation de la terreur par le gouvernement pour imposer la conformité au peuple britannique – l’importance réelle de ces plans étant déplacée vers des préoccupations plus terre-à-terre.

Plus en détail dans mon livre :

Les inquiétudes suscitées par le traité sur les pandémies et la monnaie numérique de la banque centrale concernent la perte de souveraineté nationale du Royaume-Uni, l’exclusion des personnes âgées qui n’ont pas de compte bancaire ou de smartphone, ou l’impossibilité de donner de la petite monnaie aux personnes sans abris.

On nous répète que la MNBC n’est qu’une autre forme de paiement numérique et qu’elle n’est pas très différente des cartes bancaires existantes, ou que le traité de l’OMS nous permettra simplement d’être mieux préparés à la prochaine pandémie et qu’il s’agit donc d’une bonne chose – sauf pour ceux qui ont nié l’existence de la dernière.

De même, les préoccupations exprimées au sujet de l’Agenda 2030 sont que l’influence des entreprises sur l’ONU pourrait entraver sa mise en œuvre du Net Zero plutôt que, comme c’est le cas, l’orienter vers leurs propres objectifs.

Pour utiliser un mot aussi galvaudé que n’importe quel autre de nos jours, il s’agit de « désinformation », créée et diffusée pour informer le public juste assez pour nous permettre de ne pas nous informer davantage, et de rejeter confortablement toute personne qui le fait en la qualifiant de théoricien du complot.

La vérité, que ce livre s’efforce de démontrer, est que ces quatre appareils de régulation du « biopouvoir » vont fondamentalement, et à certains égards de manière irréversible, modifier le contrat social entre le Peuple Britannique et l’État.

Dans ce livre, je décrypte :

Les quatre appareils de régulation ;

Les discours qui les justifient ;

Les institutions qui les formulent ;

Les programmes qui les mettent en œuvre ;

La législation qui les impose ;

Les agendas qui les requièrent ;

Les traités qui les approuvent et ;

Les technologies qui les mettent en œuvre ;

; Et comment , tous sont interdépendants les uns des autres.

En effet, en tant qu’instruments du nouveau totalitarisme dont j’ai parlé dans The Road to Fascism, ils ne peuvent que faire partie d’un système total de surveillance, de contrôle et de domination.

Le livre de l’Apocalypse a été écrit vers l’an 90, il y a près de deux mille ans, et les quatre cavaliers de l’Apocalypse qu’il annonçait apparaissaient respectivement coiffés d’une couronne, brandissant une épée, portant une balance et portant le nom de la mort.

Les emblèmes et les technologies du pouvoir ont changé depuis lors, mais les moyens par lesquels les puissants cherchent à nous contrôler restent les mêmes aujourd’hui :

Par la conquête d’un peuple ;

Par la guerre ;

Par la misère économique et ;

Provoquant des fléaux et des famines.

