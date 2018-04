Théâtre Syrien, une comédie en 3 actes

Ce 11 avril, Donald Trump s'est dit toujours prêt à lancer des frappes contre la Syrie.

« La Russie promet de descendre tout missile tiré sur la Syrie. Prépare-toi Russie, parce qu'ils vont venir, tout beaux, tout nouveaux et "intelligents" », a-t-il lancé sur Twitter. Une allusion sans doute au dévoilement en mars dernier par le président russe Vladimir Poutine de toute une série de nouvelles armes sophistiquées. « Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela », a-t-il poursuivi, continuant à prendre pour acquise l'implication supposée de Damas dans l'attaque chimique présumée à Douma le 7 avril.

En dramaturgie, les tragédies comptent cinq actes, et les comédies trois. Le théâtre syrien, pour l’instant, tient davantage de Molière que de Racine avec ce gag récurrent du gazage sans preuves – à propos duquel le MIT américain a émis un rapport conséquent dont les conclusions ont du être lues en diagonale tant par le sheriff yankee que par la comique troupier Nikki Haley de l’ONU.

Nous ne sommes pas en reste en France avec Macron, Edouard Philippe et François Hollande, lequel dans un poussif pensum enfonce le clou de ses propres exactions.

Cette comédie des puissants est une tragédie pour ce grand peuple syrien, dont on compte les victimes par centaines de milliers. La vérité est également au tableau des victimes, la propagande occidentale sous bannière CIA fabriquant à tire-larigot fausses vidéos, fausses photographies et faux témoignages. Pour le reste, l’Observatoire des Droits de l Homme, officine du MI6 basé a Londres, s’occupe des fax et distribue PowerPoint et articles prêts à être traduits à des rédactions suffisamment pingres pour ne pas dépêcher sur place de reporters.

La comédie des diplomates et des déclarations à l’emporte-pièces de nos dirigeants se poursuit sur fond de gazage par les rebelles et autres ventes de barils par ces mêmes rebelles – appelons-les Al Nosra – aux américains.

« Les missiles "intelligents" devraient frapper les terroristes, pas le gouvernement légitime [de la Syrie] », a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères ce 11 avril 2018. La diplomate répondait ainsi au tweet bravache, publié une heure plus tôt, de Donald Trump, qui invitait la Russie à se tenir prête à des tirs de missiles « tout beaux, tout neufs et "intelligents" américains » contre la Syrie.

La bravache Maria – quel talent – a ajouté que les missiles dits intelligents le sont au point d’être capables d’effacer les preuves de l’origine même du gazage. Ou du supposé gazage.

La comédie de dupes à laquelle nous assistons conduit nos puissants à parler de tout sauf de l’essentiel c est-à-dire du peuple victime de leurs folies. Du coté occidental, carte émotionnelle surdouée visant à identifier un ennemi imaginaire et tenter de reprendre sur le plan médiatique ce qui militairement fut perdu. Autant dire une stratégie de loosers mauvais joueurs. Du coté russe, actionner le levier de celui qu’on veut piéger avec un bluff grossier de la pression maximale. Tu me menaces je te rends coup pour coup. Ca s’appelle un bras de fer et il n’est pas certain que le russe y perde quoi que ce soit, bien au contraire.

Depuis nos petits écrans que de difficultés à démêler les noeuds crées à foison pour nous égarer dans ce magma de désinformations et de grotesques roulements de petits muscles. Fidèle à lui-même Trump pratique à outrance la stratégie du fou ou du derviche tourneur, blanc un jour et noir le lendemain, entendons-nous avec les russes puis faisons un nouveau blocus économique, sortons de Syrie puis balançons nos missiles. Le personnage qu’il joue à merveille consiste à nous égarer, à attirer l’attention, à détourner le regard de l’essentiel. Le temps passe à ergoter sur ses tweets et prises de position est un temps perdu.

Passons sur les français à la ramasse, ils sont en position d’absolue servitude, les déclarations grotesques du tout petit monarque de l’Elysée menaçant d’envoyer des militaires – qu’il enverra surement – ne sont guère qu’un appendice de l'OTAN émis par un prestataire de service suffisamment sot pour payer de sa poche – de la poche des français – le sale boulot de son maitre.

Pauvres syriens, dupes et victimes de ces jeux mortifères, et qui depuis 2013 sont la cible de toutes ces arsouilleries. Dans le jeu de Dick Cheney et des faucons de Washington, la Syrie ce n est qu’une carte parmi d autres, que jamais ils ne lâcheront.