Théorie Alchimique Universelle : 1/7 - La situation actuelle

Il y a 7 ans, une nouvelle vision du monde m’est tombée dessus, et grâce à elle, j’ai eu l’impression de comprendre pourquoi et comment notre Civilisation en était arrivée là. J’ai plusieurs fois essayé d’en écrire un article, mais il y a beaucoup trop de choses à dire, et je n’ai pas pris le temps de bien faire, et encore moins… de laisser suffisamment décanter. Mais depuis, au fil de mes recherches, de mes expériences et des observations du monde qui se déroule sous nos yeux, cette vision s’est largement étoffée, et certains évènements semblent l'avoir confirmé. Aujourd’hui, j’ai acquis suffisamment de conviction pour tenter de vous la présenter une nouvelle fois, en développant au mieux mes idées.

J’aborderai de nombreux sujets, il y aura beaucoup de répétitions, et je ferai de nombreuses interprétations. Des idées seront développées sur plusieurs degrés de lecture. Si je commets des erreurs factuelles, ou de mauvaises interprétations, ou si je trace des liens douteux… n’hésitez pas à m’en faire part, afin que je corrige le tir.

Et par commodité de lecture, je ferai un maximum d’affirmations, mais qu’on soit d’accord : je ne sais rien, hormis ce que j’ai vu, vécu, et les compréhensions que j’en ai. Je peux bien me tromper sur l’ensemble… À vous de juger de la pertinence de mes propos.



Et pardonnez-moi de vous partager cette théorie en l’état, je n’ai malheureusement pas eu le courage ni la rigueur de travail pour faire mieux que ça. Je n’ai pas fait d’études, et mon parcours est assez chaotique. Il ne s’agit là que d’un essai, et j’ai bien l’intention d’en produire une nouvelle version bien mieux construite et plus complète d’ici l’an prochain.

Cette théorie est prédictive, certains évènements à venir pourraient bien la valider ou la réfuter. On devrait en savoir plus dans un an…





*****

Théorie Alchimique Universelle :

******

Aujourd’hui, dans notre monde soi-disant rationnel basé sur le matérialisme, pour la plupart des gens, l’Alchimie est une croyance obsolète, une superstition qui n’a rien de scientifique.

Mais j’ai fini par croire qu’au contraire, elle est la science sacrée qui nous explique le mieux l’univers, la matière, la vie, l’Homme… et Dieu.

Depuis l’Antiquité, elle nous livre ces clés, à travers un langage hermétique compris seulement des Initiés. Les profanes n’y ont toujours vu que du feu...



De nos jours, grâce à internet notamment, l’Alchimie est bien plus largement diffusée et vulgarisée. Elle propose de nombreux concepts qui peuvent résonner en nous : ça « nous parle ». La Spiritualité, en règle générale, est en plein boom, en réaction à un monde matérialiste délétère.

Parallèlement à ça, les milieux académiques et la recherche scientifique semblent buter depuis des décennies sur un plafond de verre.

Peut-être que la Physique Quantique n’a pas encore été réellement comprise… Ou que l’Univers n’est pas comme on le pense… Peut-être qu’on se trompe aussi sur notre Préhistoire…

Et si l’Alchimie pouvait permettre de répondre à ces questions ?



Pour moi, elle explique tout...

Mais avant d’approfondir le sujet, il faut d’abord définir le contexte actuel et aborder certains aspects pour mieux comprendre de quoi il retourne.





======================================================================

1ère partie : La situation actuelle.

===========================

Eh bien… ce qu'on peut dire sur la situation acturelle, c'est que ça va plutôt mal, ma foi. Les sciences et les technologies nous ont apporté un grand confort, nous sommes capables d’accomplir toute sorte de prouesses, médicales, informatiques, architecturales, etc. Nous avons infiniment plus de possibilités et de facilités qu’avant, et on peut avoir beaucoup de gratitude envers tous nos ancêtres qui ont bâti ce monde.

Mais concernant l’Humanité, il semblerait qu’elle soit perdue. Ou en tout cas, que la plupart d’entre nous semble partager actuellement de profondes sensations de déprime, de solitude, de désespoir envers l’avenir… La peur, la haine... Envers nos dirigeants, nos semblables… Et souvent même envers nous-même.

L’Humanité se retrouve prise dans un étau, elle est constamment oppressée par une foule d’éléments qui se déchaînent toujours plus violemment :



A) L’oppression par le s ystème monétaire :

Pour vivre, il faut gagner de l’argent, et donc travailler. Et la plupart des gens n’aiment pas leur travail. Autant il y a quelques décennies encore, il était relativement aisé de trouver un travail épanouissant, d’avoir la niaque de se lever le matin pour gagner sa croûte… autant, de nos jours, ça ne rime plus à grand-chose, et ce chapitre s’attardera à le démontrer. On privatise les gains, on mutualise les pertes. Le ruissellement inversé fonctionne à plein régime. Et avec leurs inflations artificielles, aujourd’hui, il faut sortir la Gold MasterCard pour remplir le caddie. De plus, comment trouver le courage de perdre sa santé au boulot, sans parvenir à boucler les fins de mois, quand "tout fout le camp" et que des gens gagnent des millions en faisant des gamineries sur les réseaux sociaux ?

B ) L’oppression par d e nombreuses épées de Damoclès :

1) l’écologie : l’état de destruction plus qu’avancé de notre planète nous terrifie. La pollution est omniprésente et catastrophique, les plastiques dans les océans, les produits chimiques dans les nappes, les sols, la 6ème extinction de masse qui est en cours… Les médias et politiques pointent du doigt notre irresponsabilité collective, ils nous font la morale… Cependant, ce sont eux qui, à la fin du 19ème siècle, ont fait basculer le peuple occidental dans la surconsommation (voir « The Century of the Self » d’Adam Curtis). Ce sont eux, qui au nom du Capitalisme, ont toujours provoqué des désastres environnementaux, en cachant leurs méfaits aussi longtemps qu’ils pouvaient, et le plus souvent, en toute impunité, ou avec la complicité de certaines autorités. Ces mêmes gens et ces mêmes organisations qui aujourd’hui nous bassinent avec leurs slogans écolos, ce sont eux les vrais responsables de l’état de décrépitude de la planète.

2) la démographie : ces 22 dernières années, on est passés de 6,1 à 8 milliards d’humains (plus de 30%). Nombreux sont les endroits où les peuples suffoquent les uns sur les autres. Certes, grâce aux progrès technologiques, il y a actuellement beaucoup moins de famine qu’avant, toutes proportions gardées. Même les pauvres, pour la plupart, peuvent se nourrir. Mais à quel prix : une nourriture pauvre en apports qualitatifs, riches en produits chimiques néfastes pour le corps, ce qui fait une humanité en surnombre & en mauvaise santé. Et cela participe grandement à la destruction de l’écosystème, à tous les niveaux.

3) les divisions : L’Humanité semble complètement fracturée de partout. Autant les concepts de nations sont nécessaires, car liés à notre évolution, et qu’ils traduisent notre amour naturel pour l’endroit où l’on a grandit, notre terre, notre culture, notre terroir, notre histoire nationale… Autant, les pays, les peuples, les partis, les familles et les amis… tout le monde est divisé, et nous-mêmes on est divisé. On trouve toujours des excuses pour se démarquer, pointer du doigt les erreurs des autres, se victimiser.

Pourtant, nous aspirons tous plus ou moins aux mêmes choses (voir pyramide de Maslow).

Mais en vrai, ce sont nos dirigeants les vrais tisserands de nos divisions. Tout le monde connaît la citation qui exprime cette idée, et presque tout le monde reconnaît aujourd’hui que cette doctrine est appliquée un peu partout.

On en a vu un exemple récent, avec l’affaire Nahel, qui a bien fait exploser la haine inter-communautaire. Alors qu’on est tous victimes, dans cette histoire, et que les responsables ne sont clairement pas dans des cités. Voir Kalergi, considéré comme un père spirituel de l’UE, qui avait décrit dès 1925 l’intérêt de provoquer des vagues d’immigration massive dans les pays européens, pour semer le chaos et rendre les peuples serviles à l’empire… le tout dans une vision bien eugéniste, racialiste et élitiste.

4) la guerre : grâce à l’assiduité exemplaire du 1er de la classe, l’Homme Moderne est toujours en guerre. Nous sommes constamment témoins d’atrocités, et terrifiés par l’idée d’une escalade guerrière provoquant un holocauste nucléaire ou ce genre de joyeuseté. Mais si la guerre semble être une conséquence des divisions nommées ci-dessus, il n’en est rien. Avant, nous pouvions croire nos médias et nos chefs d’état, quand ils nous disaient « Nous sommes en guerre ! ». Nous pouvions aller nous battre pour défendre notre pays, nos idéaux, notre mode de vie… Nous étions naïfs, prêts à croire tout ce que l’autorité nous racontait.

De nos jours, il y a eu bien trop de complots avérés, pour que nous continuions de gober leurs histoires. Nos dirigeants nous mentent, ils nous manipulent, ils l’ont toujours fait, sauf que maintenant, ça saute aux yeux. Ils nous tendent toujours les mêmes carottes : « il faut abattre cet ennemi de la Démocratie ! », ou « Les méchants, ils ont des armes de destruction massive » ou encore « il faut sauver ce pauvre peuple du vilain dictateur »…

Alors oui, on va toujours trouver des gens pour tomber dans ces pièges, et participer à ces horreurs. Mais je crois qu’aujourd’hui, il y a bien plus de citoyens qui rêveraient de prendre les armes contre leurs gouvernants, que de citoyens qui seraient prêts à aller se faire tuer dans des guerres provoquées par leurs gouvernants.

En actualisant la citation de Paul Valéry, ça pourrait donner à peu près ça : « Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et se massacrent, sous la direction de personnes qui se connaissent, qui dînent ensemble, qui font des affaires ensemble, et qui profitent comme des crevures des chaos qu’ils organisent ».

Pendant que quelques-uns en rient, les vies sont sacrifiées par millions.

5) l’IA : C’est la course technologique actuelle la plus aléatoire et terrifiante . Elle pourrait être capable d’éblouir l’Humanité, de nous permettre d’accomplir des prodiges impensables, tout comme elle pourrait nous soumettre, voire même nous anéantir… L’évolution qu’elle a eu ces dernières années est vertigineuse, et nombre d’experts tirent la sonnette d’alarme.

6) l’avenir... nous terrifie. Toutes les courbes sont dans le rouge. Je n’ai évoqué que quelques épées de Damoclès, parmi tant d’autres, mais vous saisissez l’idée. Vu ce qu’on peut deviner du passé et comprendre du présent, on est effrayés par l’avenir. Pour la plupart des gens, l’Humanité ne passera pas ce siècle sans avoir été éradiquée / décimée dans un monde post-apocalyptique infernal / totalement esclavagisée dans le N.O.M. des élites, etc.

Il n’y a là que des perspectives terrifiantes, et je ne crois pas que l’Humanité ai déjà eu autant peur de l’avenir.

C ) L’ oppression par l’arnaque du Système :

1 ) Nos médias et nos politiciens nous mentent et nous manipulent sans arrêt. Il nous méprisent et se payent tellement nos têtes, qu’il faut être maso pour continuer de croire en eux. Tous les jours, des scandales, des accusations, des clash rhétoriques insupportables, des débats de comptoir à l’assemblée, des « on est responsables, mais pas coupables » devant la caméra (traduction actuelle : « on assume »)...

2 ) L’école nous a endoctrin é depuis toujours , pour faire de nous de parfaits citoyens travailleurs qui ne se posent pas trop de question, et depuis quelques années, le wokisme nous est implanté au marteau-piqueur, partout dans les médias, y compris à l’école. Actuellement, il ne s’agit même plus de faire de bons citoyens travailleurs : il faut en faire des gosses complètement perdus, déprimés, plus préoccupés par les questions de genre et d’individu que par l’éducation scolaire en elle-même.

Vous pensez que ces dérives sont naturelles ? Regardez donc ce que racontait Yuri Bezmenov en 1985...

3 ) La Justice semble s’acharner sur les pauvres tout en laissant les riches tranquilles . On ne leur donne pas les moyens d’accomplir leur tache pharaonique, et quand les juges ne sont pas corrompus, ils ferment leur gueule, même en voyant à quel point tout va de travers. C’est la compromission par la situation financière, par la peur de se retrouver à la rue… ou la peur de se faire descendre peut-être ? Juges, avocats, journalistes… ça doit vraiment pas être des métiers faciles, pour ceux qui veulent rester intègres. Et dans ces métiers-là, peut-on être intègre sans tirer la sonnette d’alarme ?

4 ) La Police se retrouve dans la pire des situations : elle réalise que son « protéger et servir », n’était pas vraiment destiné au peuple, mais plutôt à ses commanditaires. Et que ces derniers n’en ont rien à faire, ni du peuple, ni des forces de l’ordre : « braves toutous, faites vous bien éclater par les gens que vous tabassez dans les manif ou à côté des bassines, nous, ça nous arrange, ça fait de belles images, on continue de terroriser tout le monde, ça nous permet de faire passer des lois sympa ! ».

Et quand il y a des bavures, parce que vous êtes sur les nerfs, on s’acharne sur vous et on vous accuse de racisme, alors que c’est votre hiérarchie et le Système tout entier qui vous pousse à ces réactions. Vous êtes manipulés comme les gosses des cités, sauf qu’eux, on les endoctrine pour haïr le Système et les flics, et vous, on vous endoctrine pour haïr les racailles et les manifestants (enfin, uniquement ceux qui militent pour de « mauvaises causes »).

Alors oui, bien sûr, je caricature un peu. Mais… pas tant que ça, finalement. S’il y a tous ces suicides et ces burnout dans la Police, ce n’est pas pour rien : il y a vraiment de quoi devenir fou.

5 ) Et les dossiers secret-défense ? Pourquoi les caméras n’ont pas accès aux discussions du Bilderberg, du Dîner du Siècle… Pourquoi la Franc-Maçonnerie semble autant influencer la politique de notre monde ? Peut-on réellement parler de Démocratie, quand nos dirigeants nous cachent des choses essentielles ?

Un ancien haut-gradé de l'Intelligence Américaine, John Joseph Loftus, aurait écrit en substance "jusqu'à 30% de l'Histoire contemporaine est cachée dans les dossiers secret-défense. Sans ces 30%, qui forment l'ossature, impossible de comprendre ce qui se passe".

Jusqu’à quand va-t-on accepter tout ça ???

6 ) Et la Finance !!? Bernard Madoff aurait dit « on m’accuse d’avoir monté une pyramide de Ponzi, alors que c’est tout le Système qui en est une ! ». Regardez un film comme « The Big Short » : les traders qui ont anticipé la crise des Subprimes ont dit et répété que le système monétaire était complètement frauduleux. Des exemples et des citations dans le genre, on en trouve des centaines.

À la télé, ils peuvent continuer de faire venir tous leurs experts, pour nous sortir le flan habituel en mode « ouiiii, c’est normaaaal, c’est compliquééé, ayez confiaaance »… Si la Finance est aussi complexe, c’est pour nous endormir. Les nouveaux Chiens de Garde ont beau aboyer toute la journée, ça ne prend plus.

Leur dette, on sait tous où y peuvent se la m...

[Fun fact : vous vous souvenez d’Occupy Wallstreet, ce mouvement de contestation anti-finance à l’époque de la crise des subprime ? Et bien, hasard ou coïncidence, c’est à ce moment-là que l’occurrence du mot « racisme » a explosé dans les médias américains.

C’est vraiment dommage, car les Islandais nous montraient la voie en virant des banquiers et en changeant les lois... les slogans qui circulaient sur WallStreet étaient très incisifs, et les gens semblaient vraiment remontés contre les responsables de cette crise, qui aura brisé la vie de millions de personnes… mais… subitement, les américains sont devenus super racistes.

Adieu OccupyWallstreet et bonjour BlackLivesMatter ! Pour certains, le racisme fait bien les choses]

D ) Nous sommes oppressés par notre propre léthargie :

Car malgré tout ce dont je viens de parler, ça continue. On continue d’aller travailler, de surconsommer, de regarder la télé, d’essayer d’évacuer toute cette pression et cette déprime en se perdant dans des activités, parfois positives, parfois négatives… On continue de baisser les yeux, d’avoir peur, on s’exclame « Rhaaa mais qu’est ce qu’ils sont cons les gens !!! Ils voient pas le monde dans lequel on vit, ou quoi ? Pourquoi personne ne bouge !?? »…



Le Système actuel est en mode « Hypernormalisation ». À l’instar des dernières années du régime Soviétique, tout le monde comprend que notre Système est complètement cassé, et qu’il nous entraîne vers la ruine. Mais comme les médias, les politiques, les institutions… font semblant que la situation est sous contrôle, que tout est normal… et bien, on laisse faire. Plus personne n’y croit, mais on laisse faire. On regarde le navire couler, sans même chercher à prendre nos bouées de sauvetage.

Depuis 2012 que je suis conspirationniste, j’ai discuté avec des centaines de personnes sur ces sujets-là, et presque à chaque fois j’ai entendu, en substance : « oui, nous on a compris ce qui se passe, mais regarde, les gens dorment, c’est tous des moutons, ils regardent Hanouna, ils ont réélu Macron... ». On cultive la croyance d’avoir raison, et que les autres se trompent, et que c’est leur faute si ça se passe comme ça. Mais au final, ne serait-ce qu’en pensant ça, on joue le jeu de la division, et donc du Pouvoir. Et ça altère notre capacité d’analyse.

Car nous, qu’est ce qu’on fait, au juste ? A part, parfois, se rallier à telle ou telle cause, poster tel ou tel commentaire bien senti, exhiber notre plus belle banderole en manifestation, ou même faire telle ou telle action... qui ne sera jamais plus qu’une micro-rustine sur un paquebot en train de sombrer. Une action qui montre notre indignation, qui sert de soupape de décompression, mais qui, fatalement, ne changera pas les choses car l’action est trop superficielle, et les causes de la tragédie sont trop profondes. De plus, quasiment toute action politique entretient la discorde, car… on est tous divisés, et même les plus nobles des actes de résistance sont mal vus par la plupart des gens. Sans parler du travail de sape des médias...



On est hébétés. On a tous pris différents coups de massue, individuellement et collectivement. Et comme toutes ces souffrances et ces horreurs nous terrassent, notre mental s’obscurcit. On se sent impliqués personnellement, et donc, comme ça nous affecte, on analyse moins bien ce qui se passe : on a tendance à trouver des bouc-émissaires, et à passer notre temps à déverser notre haine contre eux. Gauche VS Droite, Capitalistes VS Communistes, Français VS Immigrés, Progrès VS Réac, Conspis VS Anticonspis, Religieux VS Athées...

Au final, ça a toujours le même fond : Gentils VS Méchants, avec, dans le rôle des gentils : nous, et dans celui des méchants : tous ceux qui pensent pas comme nous.

E ) Une dernière oppression, mais pas des moindres :

Je n’ai pas encore évoqué ce qui est censé être le plus grand danger de tous, la plus grande catastrophe de notre Histoire moderne : le Réchauffement Climatique (d’origine anthropique s’il vous plaît, parce que sinon c’est moins vendeur).



Pour ma part, je n’affirme pas que l’idéologie climatique est une arnaque, mais j’assume totalement de ne pas croire à ce narratif. J’ai trop peu foi en ce Système, je le sais capable de monter des arnaques mondiales bien ficelées (le Système Monétaire, c’est quoi ?), et je constate à quel point il y a un fossé entre le rabâchage politico-médiatique religieux du RC, et les actions menées par les mêmes dirigeants qui provoquent cette situation. Il n’y a que de l’hypocrisie là-dedans.

Aussi, c’est tout à fait dans leurs habitudes de faire diversion en manipulant la population afin qu’elle regarde ailleurs… Et puisque les gens sont devenus trop conscients des désastres écologiques actuels, et pour éviter qu’ils se mettent réellement à la décroissance… quoi de mieux que de créer un problème mondial impossible à réfuter, car sans reproductibilité expérimentale ? (ce qui invalide l’aspect scientifique de l’idéologie climatique, si je comprends bien. Trop peu de modèles, des prévisions trop peu fiables car soumises à la théorie du Chaos...).

Ils nous agitent constamment le spectre du RC, en nous faisant culpabiliser, alors qu’on devrait déjà être dans la décroissance depuis longtemps, au vu des catastrophes écologiques en cours. On pointe les caméras vers un avenir plus ou moins lointain en nous disant « ayez peur !! », et on nous suggère que c’est en payant des taxes et en remplaçant des milliards de véhicules qu’on va sauver la planète.

Bref. On a trop d’éléments pour douter de ce qu’on nous dit, et si en plus ils cherchent à nous faire accepter une « réalité scientifique » à grands coups de massue, en nous insultant dès qu’on émet le moindre doute, alors tu m’étonnes qu’on va pas tout gober comme des moutons... On va se poser des questions.

S’il y a autant de climato-scepticisme, ce n’est pas parce que « les gens sont cons », c’est une question de réactance : puisqu’on est de moins en moins nombreux à croire au Système, si ce dernier nous dit : « prenez, ceci est la Vérité, croyez-y sinon tannée », alors forcément, on sera toujours plus nombreux à trouver que cette vérité pue le mensonge.

Et… bref, ne parlons même pas du Covid. J’imagine qu’il y en a pas mal qui vont se sentir bien bêtes, d’ici peu.

Conclusion de la 1ère partie :

La situation globale est donc intenable. L’Humanité est toujours plus oppressée, et on finit par ne plus croire en rien. Tout ceci a été provoqué par nos élites. Ne les croyons pas débiles ou incompétents : c’est nous qui le serions, si nous ne voyions pas à quel point ils nous manipulent depuis toujours.

Ils sont experts en ingénierie sociale. Regardez, Edward Bernays a commencé à retourner le cerveau des foules il y a plus d’un siècle, et c’est seulement de nos jours qu’on commence à en entendre parler...