Théorie Alchimique Universelle - 5/7 - Quintessence et Transcendance

Cet article est un essai politique, philosophique et métaphysique.

C’est l’axe central de cette série d’articles consacrée à l’Alchimie, ce qui justifie sa longueur et la densité de son contenu.

Il a pour ambition de réussir à faire comprendre au lecteur sérieux et ouvert d’esprit, les principaux arguments de cette « Théorie du Tout ».

Et pour les plus affûtés d’entre vous, j’espère que vous finirez par partager mon avis, à savoir… qu’il s’agit de la seule théorie permettant d’expliquer l’ensemble des phénomènes qu’on expérimente ou auxquels on assiste depuis toujours.

Ensuite, une précision, évidente mais indispensable : je ne vous propose ici que mes croyances, interprétations et opinions. Je peux me tromper, sur l’ensemble ou sur quelques partie que ce soit !

J’ai cependant l’impression qu’à l’heure actuelle, il y a doit y avoir déjà pas mal de gens qui en sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions que moi. Et les évènements semblent toujours plus valider mes croyances. J’ai donc suffisamment confiance en ce que je raconte pour assumer mes propos. Alors, par commodité de lecture, je ferai des affirmations, mais gardez bien à l’esprit que je ne sais rien !!!

I - Introduction :

1) Le Grand Secret :

Je suis convaincu qu’au dessus de nos dirigeants officiels (nos chefs d’état, et tous les pions du système, politique, médiatique, financier…), se cachent d’autres personnes plus ou moins inconnues du grand public, qui tirent secrètement les ficelles de la scène internationale à des fins occultes. Ils constituent selon moi le sommet de la pyramide mondiale, et sont initiés au plus grand secret de l’Humanité.

Un secret transcendant sur la véritable nature de la Vie, de la Réalité, de l’Univers, de notre Système, de notre Conscience… et donc aussi de l’Intelligence absolue qui a créé tout ça, la conscience universelle qui est partout et en toute chose, le Grand Architecte de l’Univers… Dieu.



Ce secret serait connu, gardé et transmis depuis des temps immémoriaux, par des êtres transcendés. Parce qu’ils ont la Connaissance, on peut les qualifier de surhumains : ils savent la Vérité, là où l’écrasante majorité d’entre nous, tâtonne dans des croyances et des opinions. Nous basons notre connaissance sur les seuls outils du vécu, du pensé et du ressenti… Et de ce fait, nous sommes réduits à des interprétations biaisées et une mémoire trompeuse. Nous croyons savoir, mais ne savons en réalité que bien peu de choses.

Ces élites transcendées seraient donc nos véritables dirigeants, au dessus de l’argent, du Pouvoir, au dessus de tout le monde. Ce sont les Grands Marionnettistes qui tirent les ficelles dans l’ombre depuis l’aube de l’Humanité : ils guident notre évolution en nous faisant passer par toutes les étapes nécessaires, afin de faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui.



Bien qu’ils ne soient pas omnipotents, ils dirigent, grâce à leurs savoirs et à leurs pouvoirs, l’Humanité toute entière, comme un vaste opéra où chaque individu, chaque catégorie et institution, joue sa propre partition, sans être conscient de ce manège. On est tous des victimes plus ou moins actives et/ou compromises de ce complot, tous manipulés par toutes sortes de ficelles et de ressorts, tous spectateurs-acteurs de cette pièce de théâtre mondiale, dont seule une poignée d’Initiés connaîtrait le script.

2) Le respect du libre arbitre :

Comme ce Grand Secret est transcendant, il ne faut pas le confier à n’importe qui, et encore moins à une Civilisation immature. Il s’agit de ne pas compromettre notre libre-arbitre, car ce n’est pas simplement notre faculté de faire un choix librement (puisque toutes nos actions sont conditionnées par ce que nous sommes, ce qu’on vit, le contexte, les fluctuations de notre état d’esprit…), mais c’est surtout notre liberté d’évolution spirituelle.

Notre esprit évolue a travers ses expériences au sein de la matière. On a la liberté d’agir comme bon nous semble, et l’arbitre intérieur pour juger nos choix, leurs conséquences, et adapter nos pensées et nos actions. Cette liberté innée ne doit en aucun cas être compromise, pour nous permettre de faire l’expérience innocente de la vie, et découvrir la vérité par nous-mêmes.

Révéler frontalement le Secret de la Vie à quelqu’un qui en fait candidement l’expérience bousculerait l’harmonie de l’univers, et pourrait se révéler bien plus catastrophique que de confier une arme à un enfant.

C’est pourquoi l’un des objectifs de nos vrais dirigeants aura été de nous révéler subtilement ce Grand Secret, en le diffusant hermétiquement à travers les époques, les religions, l’Histoire, les arts, les sciences, les médias, l’architecture sacrée déployée tout autour du globe… et les innombrables symboles ésotériques dont ils nous abreuvent désormais quotidiennement.





3) L’Hermétisme :

Les symboles ésotériques ont plusieurs degrés de lecture, et surtout un double but : révéler et cacher.

Pour « les gens de tous les jours », qui ont déjà bien assez de préoccupations en tête, ces symboles ne veulent pas dire grand-chose… Ils y voient surtout un folklore des élites, et n’ont pas vraiment le temps d’essayer de découvrir si cela a du sens. D’autant plus qu’on leur raconte généralement que ça n’en a aucun.

Mais pour ceux qui sont curieux, qui se demandent pourquoi nos élites déploient autant d’efforts pour nous transmettre toute cette symbolique hermétique, ou simplement pour ceux qui ouvrent les yeux sur l’état du monde et qui cherchent à en comprendre le sens, et donc les messages codés... on dispose désormais de toutes les ressources pour y parvenir assez facilement.



Les symboles ésotériques cachent leur sens aux yeux du grand public, tout en le révélant à ceux qui prennent le temps d’essayer de les déchiffrer. Et l’ensemble de cette symbolique porte le message le plus lumineux qui soit. C’est ça le principe de l’Hermétisme : nous transmettre subtilement la Vérité, en la cachant juste sous nos yeux.

II - Alors, qu’en est il de ce Grand Secret sur la Vie, l’Univers et le reste ?

1) La réalité et son but :

Ce que l’on nomme « réalité » serait une illusion. Une sorte d’hologramme, un programme qui a officiellement débuté il y a 13,8 milliards d’années, mais qui pourrait être bien plus vieux que ça, voire même sans début ni fin, passant éternellement par les mêmes cycles.

C’est ce que les bouddhistes appellent « Maya », ou de nombreuses autres cultures et civilisations « l’Œuf Cosmique ».

Cette réalité serait comparable à une « machine de Turing universelle » : un programme qui, en se compilant, créé des subdivisions autonomes de lui-même, qui ont toutes pour but inné et inconscient d’apprendre le code du programme. Une fois le code pleinement compris, la subdivision peut modifier son environnement, ou même créer à son tour une nouvelle « machine de Turing universelle », c’est à dire une nouvelle réalité dans une autre dimension.

L’univers serait donc en quelque sorte une usine de réplication divine : cette illusion qu’on appelle réalité est soutenue par un Principe Premier (appelé Dieu ou Conscience Universelle), que le déroulement de la simulation fragmente pour produire nos consciences individuelles. Elles sont donc toutes issues du même Principe, lequel est contenu en chacune d’elles.

Dit autrement : Dieu est en toute chose, et en chacun de nous. Ce qu’on vit, Dieu le vit. Il a créé l’Univers pour s’incarner dans la matière à travers nos corps, à notre insu.

L’Alchimie est le langage de la Nature, et le but des consciences autonomes que nous sommes est de comprendre les lois alchimiques universelles qui nous gouvernent, pour ainsi trouver la Pierre Philosophale, c’est à dire le Christ, le Nirvana, le Graal… Le Logos…

Le Christ est donc un potentiel en chacun de nous. Plus nous évoluons vers l’amour et la sagesse (connaissance de soi, et donc de l’univers), plus notre « cristal intérieur » se débarrasse de ses inclusions (nos défauts), jusqu’au moment où il devient si pur que notre lumière divine immanente n’est plus filtrée : l’Homme devient ainsi parfait, lumineux, et révèle le Christ qui sommeille en lui.





2) Autres comparaisons avec l’informatique :

Globalement, l’Univers serait comme le « Jeu de la Vie » de Conway : en suivant des lois parfaites et extrêmement précises, une singularité émerge et produit une asymptote (le Big Bang et son inflation cosmique). Ce faisant, elle transmute toute l’énergie et la matière dans notre univers physique, laquelle s’entrechoque, se condense, se combine et se complexifie, engendrant ainsi toutes les formes possibles et imaginables.

Localement, l’univers se comporterait plutôt comme une « fourmi de Langton » : tôt ou tard, les conditions finissent toujours par être remplies pour que tout objet trouve un nouvel équilibre (représenté par l’autoroute de la fourmi). Soit il évolue vers plus de complexité, soit il est détruit, et nourrit ensuite le chaos universel.

Notre univers est donc le siège d’un chaos éternel, engendré par les interactions perpétuelles des objets entre eux, et de ce chaos émerge continuellement toute forme d’équilibre, de complexification et d’évolution possibles.

La devise maçonnique « Ordo ab Chao » traduit cette grande loi universelle.

En d’autres termes : nous sommes collectivement immergés dans une sorte de « jeu-vidéo mystique », où nous évoluons au fil de nos parties à travers nos avatars (réincarnations), jusqu’à ce que nous parvenions à vaincre le Boss final (le Mal, nos défauts intérieurs qui nous consument) et à délivrer la Princesse (notre lumière divine innée) qui n’est autre que le grand trésor de notre quête spirituelle.

3) Les Sciences et l’Alchimie :

De nos jours, il y a toujours plus de partisans de l’hypothèse d’une réalité simulée. La mystérieuse perfection de l’univers a toujours ébahi ceux qui ont cherché à en percer les secrets, mais notre science moderne, si évoluée soit-elle, semble incapable d’étudier comme il se doit les divers phénomènes para-scientifiques observés et vécus par d’innombrables personnes.

Et comme bon nombre de scientifiques associent toujours la spiritualité et les religions à des délires et superstitions obscurantistes, certains utilisent ce formalisme technique de « théorie de la simulation » pour tenter de décrire les choses, en prenant ainsi en compte les nombreuses observations habituellement éludées par le reste de la communauté.

D’autres brillants scientifiques ouverts d’esprit nous expliquent leur vision d’un univers holographique, tels que Nassim Haramein ou Philippe Guillemant.

Il y a également le « Gateway Process », méthode de sortie hors du corps étudiée par la CIA elle-même, qui valide entièrement cette idée d’un univers holographique depuis lequel émergeraient nos consciences. Il semblerait que de nombreuses personnes pratiquent cette technique, dont notamment le youtubeur américain Aaron Doughty.

The Why Files et Library of the Untold en ont fait de superbes vidéos, également en anglais.





Comme je l’expliquais dans la troisième partie, sciences et spiritualités sont les deux faces d’une même pièce, celle de notre quête de plénitude à travers notre compréhension des choses.

Les scientifiques tentent de les comprendre matériellement, et y parviennent très bien, mais échouent notamment à intégrer les conséquences de la physique quantique dans leur représentation matérialiste du monde.

Les spirituels essayent de l’appréhender à travers leurs expériences de vie et introspections, dans une quête intérieure, non-reproductible et donc invalidée par la science…



Mais au final, si nous sommes tous esprit (donc, des êtres spirituels), ne sommes-nous pas également tous des scientifiques ? On arpente la vie, avec notre éducation et nos expériences qui façonnent notre regard, on comprend certaines choses, on se trompe sur d’autres, on élabore des hypothèses, que l’on vérifie ou pas, et cela nous fait avancer sur la voie… La vie ressemble à une exploration scientifique. C’est un véritable laboratoire pour nos esprits !

Pour moi, même quelqu’un qui ne comprend rien à la science, la pratique tous les jours, simplement en faisant l’expérience de la vie. Et même un scientifique résolument athée évolue spirituellement, tout au long de sa route.

4) La Loi de l’Attraction :

Et c’est donc ce que nous apprend l’Alchimie : que la matière n’existe pas réellement. Seule la conscience existe, et tout le reste n’est que le produit de l’éternelle recombinaison du même Principe, intégré puis retranscrit par notre esprit de manière à ce qu’il puisse appréhender le phénomène qu’il traverse.

L’Alchimie nous raconte aussi que notre conscience est au cœur de toute chose, comme si l’univers était centré sur chacun de nous. Il se déploie littéralement sous nos pas, d’une manière tellement parfaite qu’on ne s’en rend même pas compte.

Quand on fait fausse route, il nous le fait comprendre à travers des expériences négatives qui reflètent nos erreurs et nos failles, et quand on est sur la bonne voie, il nous récompense avec joies, bonheurs et synchronicités, et nous pousse dans cette direction en nous offrant d’autres « récompenses mystiques ».

« Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira ».

Mais ceux qui ne cherchent pas nous assurent qu’il n’y a rien à trouver,

et ceux qui ne frappent pas restent dehors, sous la pluie, en se plaignant du mauvais temps...

Puisqu’ils se ferment à l’idée du Sacré, ils ignorent que la Loi de l’Attraction est réelle. Il y a pourtant toujours un enseignement, individuel ou collectif, à tout ce qu’on traverse, et ce sont nos pensées, nos actions, nos qualités et nos défauts qui forgent notre propre réalité. Tout ceci dans le but qu’on comprenne qui on est et ce qu’on doit faire.

L’univers conspire à ce que l’être doté d’intelligence perce ses mystères et évolue vers la perfection.

III - Le fil rouge symbolique, mathématique et métaphysique révélant cette hypothèse :

1) La pyramide de Khéops

Dans mon précédent article, je vous ai exposé – maladroitement – beaucoup d’informations sur la Pyramide de Khéops. Selon moi, elle est un objet mathématique et religieux transcendant, dont le but est justement de nous éblouir et d’unir les peuples, précisément à notre époque.

-Elle encode Pi et Phi une demi-douzaine de fois, avec une précision supérieure à 99,95 %.

-Elle encode C (la vitesse de la lumière) deux fois, avec 99,998 % et 99,999994 % de précision.

-Elle encode les dimensions de la Terre, car sa hauteur x 43 200 = rayon polaire à 99,6%. Vous verrez plus bas que le nombre 432 n’est pas anodin.

-Elle encode la « Grande Année », la période de précession de la Terre (25 920 ans) avec son volume de 2 592 341m3.

-Elle encode le nombre 666 dans sa Chambre du Roi : périmètre 60 coudées x hauteur 11,1.

C’est dans cette pièce qu’une entité aurait dicté à Aleister Crowley son « Livre de la Loi », il y a pile 120 ans.

-En gématrie, Kheops = 666...

-Et toutes les autres merveilles de ces pyramides… De leur alignement avec les 3 étoiles de la ceinture d’Orion, ou la pente de Khéops, 51,51°, qui reproduit l’angle de la croix d’Orion, ou la distance de 1618 pieds (Phi) entre les sommets de Khéops et Khéphren, et nombre de corrélations précises avec d’autres constantes ou références, et bien d’autres choses encore que j’ignore...

Comment peut-on encore croire que ces pyramides ont été bâties par le peuple égyptien d’il y a 4500 ans, avec des connaissances et des outils rudimentaires ?

2) Les « Maîtres de l’Argent » :

Dans son livre « des Pions sur l’Échiquier » paru en 1955, l’ancien commandant de la Marine Canadienne puis membre des services de renseignements William Guy Carr, nous a livré une vision très hautement conspirationniste de l’Histoire. Selon lui, les « Illuminati » seraient derrière les principales guerres et évènements géopolitiques mondiaux, depuis l’époque de la Révolution Française jusqu’à nos jours. Il les appelle les « Maîtres de l’Argent ».



Or, outre l’effigie de George Washington, et d’autres symboles et références ésotériques, que trouve t-on sur le billet de 1 dollar ? Une pyramide ! Avec au centre de son pyramidion, le fameux « All-Seeing-Eye » (l’œil de la Providence).

Comment peut-on encore nier que le système monétaire est le principal outil de contrôle et d’oppression de l’Humanité ? Les Maîtres de l’Argent ont élaboré un monstre tellement complexe que même les soi-disant experts n’y comprennent rien, tout en étant payés pour nous faire croire l’inverse.

Et ils le pilotent exactement comme ils l’entendent. C’est la carotte pour nous mener où ils veulent, et en même temps le bâton pour taper sur ceux qui ne s’alignent pas sur leur fameuse « Destinée Manifeste ».

Une citation attribuée (à tort, à raison ?) à Nathan Mayer Rothschild résume bien cette idée : « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurais pas à me soucier de ceux qui font ses lois ».

3) Les Franc-Maçons :

Washington DC est la capitale des États-Unis, où se trouvent la Maison Blanche, le Pentagone, le Capitole, et bien d’autres centres névralgiques américains ou mondiaux.

C’est l’une des villes les plus chargées en symbolique ésotérique : elle a été architecturée selon certains plans et buts précis, méconnus du grand public. Certains se souviennent peut-être de Dan Brown, et de son livre « le Symbole Perdu », mais pour ceux qui souhaitent approfondir, sur Washington, l’architecture sacrée et les autres références maçonniques disposées partout autour du globe, je vous recommande les documentaires de Scott Onstott : « Secrets in Plain Sight » (vol 1 et 2), la vidéo de Randall Carlson : « Hidden Mathematics », ou bien encore « Riddles in Stone ». Concernant les pyramides ou la géographie sacrée, je vous renvoie notamment aux vidéos de Mathieu Laveau.

Or, que représente l’architecture sacrée de Washington ? Entre autres symboles, une grande pyramide… Le « All Seeing Eye » est occupé par la Maison du Temple, qui n’est autre que le quartier général du Rite Écossais Ancien et Accepté, en quelque sorte la maison mère de la Franc-Maçonnerie mondiale.

(On pourrait rétorquer, et à juste titre, que cette pyramide tracée dans Washington n'est pas complète, car il lui manque un versant. J'y vois là une volonté de rendre ce symbole moins évident aux yeux de tous, et je vous invite à regarder les documentaires pour vous faire votre propre avis !)

On retrouve aussi cette représentation maçonnique de l’œil d’Horus un peu partout, dans des édifices religieux, des monuments, des logos officiels et même dans certains films, ce qui atteste du rayonnement global des loges.

Et je rappelle que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) est dominée en son sommet par l’œil de la Providence, dans son magnifique triangle lumineux.

Comment peut-on encore fermer les yeux sur l’influence colossale de la franc-maçonnerie dans notre Société ? Si la théorie de William Guy Carr est correcte, et que tout est orchestré dans l’ombre par les Illuminati... qui seraient-ils, sinon des élites franc-maçonnes ?

Eh bien, selon moi, si les Maîtres de l’Argent et les élites maçonniques font constamment référence aux pyramides et aux divinités égyptiennes, c’est justement pour tisser le fil rouge qui nous permet de comprendre leur véritable plan. En réalité, ils perpétuent l’Œuvre des Bâtisseurs !

La Civilisation qui était là avant nous n’a pas disparu lors d’un cataclysme, mais elle est partie pour laisser l’Humanité évoluer à son rythme, en plaçant des « agents » au sommet pour la guider, et des Monuments en guise d’indices métaphysiques. Ce sont nos « Monolithes » : quand on mesure pleinement la portée de ce qu’ils nous dévoilent, on évolue spirituellement.

Ainsi, l’architecture sacrée déployée majestueusement tout autour du globe depuis le départ des Bâtisseurs, révèle à l’Humanité un nouveau « Monolithe » : on comprend alors que la franc-maçonnerie a eu bien plus d’influence qu’on a voulu nous le faire croire, qu’elle a toujours eu 10 coups d’avance sur nous, qu'elle dispose de connaissances et de techniques dont on n'a pas la moindre idée, et surtout, que son objectif n’est pas malveillant, mais au contraire de guider notre Civilisation, accélérer notre évolution, tout en rendant hommage à la perfection de l’univers. Tout comme le faisaient les Bâtisseurs.

4) La Bible, les Mathématiques et le Système Solaire :

a) Dans la Bible, on retrouve notamment les nombres 144 000 et 666.

Faisons un peu de maths :

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

120² = 14 400.

Et observons les solides de Platon : ce sont des polyèdres réguliers convexes, et il n’en existe que 5 dans notre monde en trois dimensions.

En additionnant les angles de leurs faces, pour chaque solide, on obtient :

-Tétraèdre, 4 faces triangulaires = 720°

-Octaèdre, 8 faces triangulaires = 1 440°

-Cube, 6 faces carrées = 2 160°

-Icosaèdre, 20 faces triangulaires = 3 600°

-Dodécaèdre, 12 faces pentagonales = 6 480°.



En additionnant ces 5 nombres, on trouve 14 400. Il y a là une corrélation stupéfiante entre les 5 premiers nombres, et les 5 solides de Platon.

D’un point de vue un peu plus symbolique et métaphysique, on remarque que ces solides sont représentés d’une autre manière par le nombre 144 : lorsqu’ils sont posés, le Tétraèdre n’a qu’une face parallèle au sol, alors que les quatre autres solides en ont deux, une en haut et une en bas.

Soit 1 face unique en bas, 4 faces en haut, 4 faces en bas = 144.

b) Ce qui est encore plus époustouflant… c’est qu’on retrouve de nombreuses corrélations entre les solides de Platon et notre Système Solaire !!!

Remarque : la précision de ces données est de l’ordre de 99,9 %, car on est dans le royaume de la matière, où les formes et les mesures parfaites n’existent pas.

Mesurons le diamètre de nos astres :

Lune = 2 160 miles, ce qui correspond au Cube,

Terre = 7 920 miles, soit la somme des 4 premiers solides de Platon,

Soleil = 864 000 miles, soit 6 Octaèdres x 100…

Il y a 1 440 minutes dans une journée, soit 86 400 secondes…

Et la Grande Année de 25 920 ans équivaut à 4 Dodécaèdres, 18 Octaèdres, ou encore à 360 x 72 ans…

Un autre calcul révèle l’harmonie du cosmos : on remarque que le Tétraèdre forme la base, et que les 4 autres solides en sont des multiples : Octaèdre = 2x, Cube = 3x, Icosaèdre = 5x, Dodécaèdre = 9x.

Or, quand on multiplie la valeur de ces polyèdres par leur coefficient multiplicateur, et qu’on additionne le tout, on trouve :

720 + (2x1440) + (3x2160) + (5x3600) + (9x6480) = 86 400… 1/10ème du diamètre du Soleil !



Observez le célèbre portrait de Luca Pacioli, par Jacopo de’ Barbari :

L’auteur de « La Divine Proportion » y contemple un Rhombicuboctaèdre (un solide d’Archimède, semi-régulier).

Rhombicuboctaèdre = 18 faces carrées, 8 faces triangulaires = 7 920°…



Donc, ce polyèdre représente la Terre, puisqu’elle mesure 7 920 miles !

Ce portrait nous offre là un sublime indice alchimique !!! Moi qui m’étais toujours demandé pourquoi l’objet était à moitié rempli d’eau, et suspendu à un fil sur fond noir…

Vous remarquerez aussi le compas et l'équerre posés sur la table...

Kepler avait raison avec son « Mysterium Cosmographicum » ! Le Système solaire est bel est bien agencé selon les solides de Platon, et cela révèle un message divin adressé à l’Homme.

Tout à l’heure, je vous expliquais qu’en multipliant la hauteur de la Pyramide de Khéops par 43 200, on trouvait le rayon polaire de la Terre. Or, 432 000 = le rayon du Soleil !



432 Hz était anciennement la fréquence du La...

c) Le Nombre de la Bête :

432 = 144 x 3.

432 + 234 = 666

Or, 234 = 13 x 18, et c’est dans le verset 13:18 du livre de l’Apocalypse que Jean nous dit : « C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme »

De plus, 6 x 6 x 6 = 216. Soit un dixième du Cube, ou la moitié de 432.

Plus intriguant encore :

666 / 144 = 0,216216216…

Sinus 666 = Cosinus 144 = -1/2 Phi.

144 est le seul carré de la suite de Fibonacci.

La somme des 144 premières décimales du nombre Pi = 666.

La somme des nombres de 1 à 36 (soit 6 x 6) = 666.

La somme des carrés des 7 premiers nombres premiers = 666...

Et on retrouve 666 et 216 un peu partout dans notre Système solaire :

Vitesse orbitale de la Terre ≈ 66 600 mph.

Distance Terre-Soleil ≈ 216 x le rayon du Soleil.

Distance Terre-Lune ≈ 360 * 666 miles (les 360° d’un cercle ; 360 - 144 = 216).

Vitesse orbitale du Soleil ≈ 216 km/s.

Diamètre du Soleil (km) x 216 ≈ Vitesse de la lumière.

La constante de gravitation G = 6,67 × 10−11 m3 kg−1 s−2 … Peut-être évolue t-elle avec le temps, pour tendre vers 6,66 ? (hypothèse ultra spéculative mais tant qu’on y est...).

Et selon la légende, l’Alchimie nous a été transmise par Thot / Hermès Trismégiste.

Trismégiste signifie : « Trois fois grand ». Le 6 représente le Macrocosme, l’Univers.

Ainsi, le nom d’Hermès Trismégiste symbolise sans doute le nombre 666.

d) L’univers est magique :

Tout ceci nous apporte un nouvel éclairage sur la citation de JP Morgan : « Les millionnaires n’utilisent pas l’astrologie, mais les milliardaires oui ». Ceux qui gravitent au sommet de la pyramide sociale savent bien que l’astrologie n’est pas qu’une simple superstition moyenâgeuse…

En noircissant un peu le trait, on pourrait dire que l’athéisme, c’est pour la plèbe !

On a été conditionnés à porter des œillères, qui nous occultent l’éblouissante harmonie de l’Univers. Endoctrinés jusqu’à ne plus croire en rien, afin de faire de nous de parfaits petits consommateurs ne se posant pas trop de question...



Mais on ne peut plus ignorer la lumière éclatante qui se dégage de toutes ces données !

C’était là, caché sous nos yeux, pendant tout ce temps ! Et dire qu’on se moquait de ceux qui osaient en parler…

En écrivant ces lignes, il y a l’éclipse du 8 avril en Amérique du Nord.

Alors, on nous a fait croire que le phénomène de l’éclipse solaire totale (dû à une Lune 400x plus petite que le Soleil, et 400x plus proche) n’était qu’une simple coïncidence, et qu’il n’y avait pas de quoi y voir autre chose qu’une curiosité astronomique…

Mais j’ose espérer que ça va changer !!!

Rien ne semble laissé au hasard, dans cette incroyable simulation mystique.

Ouvrir les yeux sur la sublime magie de l’univers, c’est reconnaître Dieu, et donc, la place essentielle et privilégiée qu’occupe l’Homme dans sa Création !

III) Modèle universel inspiré par l’Alchimie :

Je ne m’étendrai pas trop sur le sujet, car j’en ai déjà écrit un article ici en juin 2023, et je compte développer tout ça dans les deux dernières parties, qui seront les plus techniques de cette série.

En voici les grandes lignes, avec quelques nouvelles « trouvailles », afin que vous voyiez à quel point l’Alchimie décrit parfaitement le concept d’une réalité holographique.

1) Univers jumeaux :

D’abord, partons de Janus, le modèle cosmologique bimétrique de Jean-Pierre Petit : notre univers physique, de masse et d’énergie positives, serait couplé à un univers de masse et d’énergie négatives (théorie des univers jumeaux, également émise par Andreï Sakharov).

Mais si on part de l’hypothèse que c’est la polarisation positive de notre masse-énergie qui est responsable de l’émergence de la matière, et donc, de l’espace et du temps… on pourrait en déduire qu’un univers négatif n’aurait ni matière, ni espace, ni temps : ce serait une singularité, un trou noir, un non-endroit éternel de densité et d’énergie infinies où la matière est en état de vacuité (royaume intangible de l’antimatière).

Cet univers jumeau négatif correspond à l’Au-Delà, et puisqu’il est sans espace-temps, et couplé à notre réalité, cela induit la liaison instantanée entre chaque particules, endroits et époques de notre univers physique.

Cette hypothèse permet de répondre à bien des questions, comme les Expériences de Mort Imminente, les sorties astrales, les rêves prémonitoires, les voyages mystiques chimiquement induits (rituel Ayahuasca, LSD…), etc.



L’interconnexion instantanée entre toute chose résout aussi le mystère de l’intrication quantique ; et cela tend à confirmer l’hypothèse de Nassim Haramein selon laquelle chaque particule contiendrait toute l’information de l’Univers.

On évolue donc dans un espace non Euclidien, où tous les trous noirs nous mènent vers l’Au-Delà (sans mauvais jeu de mot). C’est en manipulant les trous de ver, que les Super Civilisations voyagent dans l’espace-temps, et peuvent donc s’affranchir du « Paradoxe de Fermi ». Ce qui appuie l’authenticité du phénomène OVNI.

D’autres mystères quantiques trouvent une explication, comme la dualité onde-corpuscule : ici, dans notre monde vibratoire, la particule se propage en onde, alors qu’en même temps, elle n’est qu’un point intangible de l’Au-Delà.

Et l’effondrement de la fonction d’onde (décohérence) correspond au moment où une particule négative / neutre (donc, étudiée quantiquement, sous forme de probabilité), interagit suffisamment avec notre monde physique pour se polariser positivement, et se « fixer » dans la matière.

L’interprétation d’Everett me semble donc être la bonne.





Ici-bas, on ne peut pas connaître la position et la vitesse d’une particule quantique sans provoquer sa « fixation ». Par symétrie inversée, un observateur de l’Au-Delà qui penserait à une époque, obtiendrait la position de tous les corps, et en pensant à un objet, son époque serait automatiquement déduite.

2) La science racontée hermétiquement :

a) Voici les 3 grands Principes Alchimiques : le Soufre, le Mercure et le Sel.

La combinaison des deux premiers donne le troisième.

Selon moi, le Soufre correspond au Principe Premier, c’est à dire Dieu / la conscience / l’énergie. Le Mercure serait l’antimatière, l’information sous-jacente à la réalité, et le Sel serait la matière stabilisée de notre univers.

Ainsi, notre réalité serait le fruit de notre conscience, qui traverse des champs d’information et qui les interprète pour nous donner une représentation physique et intelligible des choses.

Le Soufre polarise positivement le Mercure, et créé le Sel = la conscience-énergie transmute l’information en matière dans notre espace-temps.





b) Les 4 Éléments :

Nikola Tesla a dit : « Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en terme d’énergie, de fréquence, d’information et de vibration ». Cette citation m’a fait établir un lien avec les 4 Éléments, qui seraient en fait la retranscription des 3 Principes Alchimiques dans notre réalité physique :

Feu = Énergie ; le Soufre, la conscience… élément symbolisé par le Tétraèdre,

Eau = Information ; le Mercure, l’antimatière polarisée positivement... l’Icosaèdre,

Terre = Vibration ; le Sel, la matière de l’Univers, la vibration cosmique Aum... le Cube,

Air = la matrice électromagnétique de l’espace-temps, qui permet la transmission d’énergie et d’information à travers les fréquences induites par la vibration... l’Octaèdre.

On remarque que le Cube est le seul solide de Platon avec des faces carrées, et donc des angles droits. Ce qui évoque la stabilisation holographique de notre matière.



Le Dodécaèdre représente la forme de l’univers et la Quintessence. Or, la Quintessence, c’est l’Esprit universel, L’Ether qui lie le Tout, ou encore le moment où l’animal devient Homme, puisque le 5 symbolise le Microcosme, le « Petit Monde », l’Homme.

(Et ce n’est pas un hasard si la Place de la Nation à Paris – qui représente un pentacle, symbole de l’Homme – se trouve à 3 333km du Dôme du Rocher à Jérusalem…).

c) Le principe de correspondance :

Enfin, en Alchimie, il y a un autre concept fondamental : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ».

Cela veut dire que notre univers est fractal : il génère une répétition des mêmes lois et motifs, qui évoluent selon les échelles. Ainsi, ce n’est pas une coïncidence, si on a toujours comparé le système solaire à un atome ! C’est le langage hermétique de la nature qui nous révèle subtilement ce principe.

Et comme on s’aperçoit aussi que la loi de Coulomb (en électrostatique) est symétrique à la loi universelle de gravitation, on peut légitimement émettre l’hypothèse que la gravité serait en fait une sorte d’électromagnétisme macroscopique.

3) En continuant sur cette lancée :

On a vu que 144 est le symbole numérique des solides de Platon, qui eux même représentent les 4 Éléments.

1+4+4 = 9, soit les 9 forces de l’Univers (l’Ennéade égyptienne).

Tétraèdre = Feu = Dieu, la conscience universelle, l’énergie… le vecteur sous-jacent et omniprésent, symbolisé par sa forme de pointe de flèche, et son unique face parallèle au sol. On note aussi la correspondance avec la lettre A, représentant l’Amour : la grande polarité émotionnelle qui aligne naturellement nos consciences vers la quête de Dieu.

Si les 4 autres solides ont chacun une face en haut et une face en bas, c’est peut-être pour représenter leur « axe de liaison et de transition fractale », ainsi que la polarité physique qu’ils matérialisent dans notre Univers :

Cube = Terre = Matière / Vide Quantique.

Octaèdre = Air = Électromagnétisme / Gravité, ou encore Espace / Temps.

Icosaèdre = Eau = Information / Entropie.

On pense à la mémoire de l’eau, et à ses 3 phases (état liquide, solide, gazeux), ce qui en fait le parfait symbole de l’information et de l’entropie d’un système.

Et si le dé est un cube où les faces opposées et complémentaires forment le nombre 7 (1 et 6, 2 et 5, 3 et 4), cela représente parfaitement la dualité matière/antimatière : la face qu’on observe dans la réalité versus l’information cachée et complémentaire de sa face opposée.

Le 7 représente la totalité, la sagesse, l’union de la matière et de l’esprit, la transcendance…

4) La théorie des formes :

Platon avait donc une vision alchimique de l’univers : selon lui, ce qui est réel, c’est le monde purement abstrait ou conceptuel, atteignable uniquement par l’intellect, et donc par l’esprit. Par opposition, l’ici-bas que l’on perçoit avec nos organes sensoriels, n’est qu’une modélisation physique des archétypes issus de l’Au-Delà.

Autrement dit : seule la conscience existe, et elle créé les formes qu’elle expérimente sensoriellement.

L’allégorie de la caverne est une anagogie magistrale de la réalité.

V - De la Chute à L’Apocalypse :

Notre ancêtre direct vivait dans le Paradis, c’est à dire l’Ici & Maintenant, le Présent, l’Unité avec Dieu. Il était presque aussi intelligent que nous, et avait donc un égo développé.

L’égo, c’est la conscience de soi, la synthèse psychique de notre expérience à travers la matière.

1) La Chute :

Vint un moment où sa curiosité (représentée par le serpent Nahash) l’a poussé à désobéir au Père (je reviendrai ultérieurement sur le sens de cette désobéissance), et à manger la Pomme, symbole de la Quintessence (grâce à l’étoile à 5 branches qu’elle dévoile lorsqu’on la coupe transversalement). Elle est le fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal : c’est l’outil le plus précieux de notre libre-arbitre, car c’est justement l’arbitre intérieur qui nous permet de juger nos pensées, nos actes et leurs conséquences, et ainsi, de nous adapter, c’est à dire d’évoluer spirituellement.

Cette Pomme de la Quintessence correspond donc au moment où l’égo de l’animal entre en inflation, ce qui déclenche l’illusion de la séparation avec le Tout. L’Homme chute du Paradis, il entre dans la dualité. Il prend pleinement conscience de lui-même, et se recouvre de honte. L’acquisition du libre-arbitre le fait naturellement entrer dans le péché.

Cette perte de lien avec le Sacré provoque une faim inextinguible au plus profond de notre Être. Puisque nous nous sentons séparés de la source, sans même arriver à mettre le doigt sur cette sensation, nous craignons toujours de manquer : c’est l’origine de tous nos défauts, et des innombrables tragédies qui en découlent.

2) Les leçons de la vie :

À partir de la Chute, on a été « éduqués » en traversant différentes époques, aux enseignements cruciaux : après avoir eu de grandes périodes religieuses, où l’on a pu constater que religion rimait souvent avec effusion de sang, et que ceux qui nous la prêchaient n’étaient pas toujours des bergers... on est entrés dans les Lumières, grâce notamment à la science moderne (d’ailleurs, n’oublions pas qu’Isaac Newton était un alchimiste !).

On a alors été endoctrinés vers l’athéisme, pour s’imprégner pleinement de l’individualisme et du matérialisme, et constater finalement les terrifiants abîmes vers lesquelles ces dogmes nous précipitent.

Depuis l’avènement d’Internet, conjugué aux attentats du 11 Septembre 2001, l’Humanité est entrée dans une nouvelle phase, où elle « touche l’écran » : pendant que le système politico-médiatique plonge dans l’idiocratie et la caricature, les uns sombrent dans une « inflation égotique » (starification, superficialité, victimisation identitaire...), et les autres ouvrent les yeux sur la nature théâtrale de ce Système et de la réalité. En l’espace de 2 décennies seulement, la confiance des peuples envers leurs dirigeants a dû passer de 90 % à même pas 30 % aujourd’hui.

3) La correspondance Moi / Système :

Notre Système a toujours reflété nos propres conflits intérieurs. Babylone, Rome, ou encore cette espèce d’immondice qu’on appelle Société Moderne et qui nous martyrise depuis quelques temps… c’est toujours la même chose.

Le Système agit comme un miroir grossissant de nos nombreux défauts individuels et collectifs, qui sont les cadavres de nos batailles dans la dualité.

Quelle que soit la nature du régime politique ou religieux qui domine notre société, nous subirons toujours les mêmes châtiments, car la racine du mal se trouve dans notre esprit collectif.

Et bien sûr, le rôle de nos vrais dirigeants est d’amplifier le reflet de nos défauts intérieurs, en nous précipitant vers leur Nouvel Ordre Mondial totalement infernal.

4) Un électrochoc pour nous sortir de la léthargie :

Ils ont même orchestré un complot mondial sans précédent, dont le but réel est de nous réveiller : les événements de ces quatre dernières années ont poussé des centaines de millions de personnes à ouvrir les yeux sur cette pandémie fabriquée in vivo, et sur le rôle macabre qu’ont joué les médias et la science dans cette épouvantable arnaque.

Il faut dire que nos bourreaux n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère, si l’on en juge par les mensonges, manipulations, et horreurs commises sur le peuple, et qui constituent un crime contre l’Humanité.

Ils nous ont même prévenu un an à l’avance de ce qu’ils allaient nous faire subir… C’est leur mode opératoire, afin que l’on puisse en déduire, rétrospectivement, qu’ils sont les artisans de toutes ces tragédies.

Les grosses pilules rouges ne sont pas encore tombées, et le scandale mondial n’a toujours pas éclaté, mais le jour viendra où nous serons contraints de nous rendre à l’évidence : nous devrons alors affronter nos responsabilités, unir nos forces, et prendre le contrôle des opérations.

Car si les élites elles-mêmes nous précipitent vers la ruine, alors qu’elles sont censées nous guider, qui d’autre que nous-mêmes pourrait nous sauver ?

5) Le porteur de lumière :

Et c’est aussi pour ça qu’elles font mine d’adorer Lucifer : ce n’est pas une entité qui existe réellement (puisqu’il n’y a que Dieu), mais simplement la personnification du Bien engendré par le Mal.

C’est un principe métaphysique clé : le Mal, c’est à dire, tout ce qu’on juge comme négatif, douloureux, injuste, n’a qu’une seule utilité : nous révéler la voie du Bien, du bonheur, de l’Amour et de la Justice. Et plus on souffre en naviguant dans les ténèbres, plus elles nous pressent de retourner vers la Lumière. De nos jours, nous avons tellement expérimenté le Mal, qu’on dispose d’une magnifique cartographie du Bien et des voies que l’on doit suivre.

Le Bien est l’enfant sacré du Mal, engendré par la Rédemption.

Ainsi, selon ma vision du monde, lorsque nos élites vouent publiquement un culte à Satan ou Lucifer, c’est avant tout une posture pour forcer notre réveil collectif, mais c’est aussi, in fine, l’adoration de Dieu, en voulant accélérer la réalisation de son plan.

Ordo ab Chao : du chaos que l’on traverse, finira par émerger un nouvel équilibre, c’est à dire notre évolution. Autant pour l’individu que pour la Civilisation.

6) Des ténèbres à la lumière :

Ordo ab Chao trouve une correspondance particulière avec une autre grande devise alchimique : V.I.T.R.I.O.L., acronyme latin signifiant : « Visite l’intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ».

On traverse les ténèbres qui provoquent toutes nos souffrances. Ce qui nous pousse à nous adapter, pour essayer de retrouver le calme intérieur. Plus on expérimente la vie en appliquant ses enseignements, plus on s’approche de la Pierre Philosophale.

a) Individuellement, c’est une incitation à l’introspection et à l’action positive suscitée par nos découvertes intérieures : réaliser nos rêves, aider les gens, se réaliser soi-même, et transmettre aux autres tout l’amour qu’on a reçu, ou dont on a manqué…

Suivre la Voie de Jésus, le Chemin de Bouddha, suivre les Prophètes qui guérissent nos cœurs et éclairent nos âmes, ou simplement tracer notre propre sentier, en s’imprégnant de la sagesse de tous ceux qui nous guident vers l’amour et la plénitude...

b) Collectivement, on traverse les ténèbres pré-apocalyptiques qui forcent notre réveil. Nous sommes 8 milliards d’êtres humains, chacun vivant notre lot de tragédies, et ouvrant les yeux sur les horreurs de ce monde.

Puisque nous sommes connectés entre nous grâce aux technologies, il suffirait d’une étincelle, pour que cette prise de conscience illumine le globe…

D’un seul coup, nous pouvons cesser de tomber comme des mouches dans les nombreux pièges de nos élites. Nous pouvons nous unir, pour créer tous ensemble notre propre Système : une véritable démocratie mondiale où tous les peuples seraient souverains, toutes les nations fraternelles, les religions en paix, science et spiritualité main dans la main... L’Humanité ne formant plus qu’une communauté diverse et soudée, où chacun s’épanouirait dans l’amour, la sagesse et la plénitude.

On a largement assez d’expérience, de connaissances, d’outils technologiques et de volonté commune pour façonner en très peu de temps une véritable Utopie.

Conclusions : Soyons prêts !!!

2024 est une année tétraédrique et dodécaédrique : la prochaine en 2995.

C’est aussi l’année de la conjonction des cigales XIII et XIX, ce qui arrive tous les 221 ans.

Le 4ème Baron Rothschild est mort en février, à l’age de 88 ans.

La Comète du Diable, qui a une période de 72 ans, et en train de survoler nos têtes.

Et dans quelques mois, Paris accueillera les 33èmes Jeux Olympiques… qui ne s’annoncent vraiment pas comme les autres.

Avec autant de charge symbolique, on peut imaginer que 2024 sera un cru inoubliable !!!

Il semblerait donc que l’Apocalypse soit à nos portes… Je ne m’attends à rien de cataclysmique, mais plutôt aux Révélations qui dévoileront la supercherie globalisée, et mettront fin à ce système épouvantable. La fin d’un monde, pour le début d’une nouvelle ère.

Le Nouvel Ordre Mondial est inéluctable : alors, allons-nous laisser nos élites nous enfermer dans leur effroyable dystopie, ou arriverons-nous à surmonter nos haines et nos divisions superficielles, pour créer tous ensemble notre Utopie ?

Sur cette question, mon opinion est arrêtée : notre émancipation me paraît inéluctable et imminente. Souvenez-vous : dans « 2001 : l’Odyssée de l’Espace », c’est en dépassant Jupiter que le héro atteint la transcendance…

Et Jupiter, c’est précisément le surnom d’un sinistre représentant de la maison Rothschild contre lequel il faudra unir nos forces pour le dépasser.

Du reste, la France est loin d'être le seul pays en prise avec un pouvoir diabolique…

Mais c’est fort rassurant de se dire qu’en fait, tout ce que nos vraies élites attendent de nous, c’est que nous devenions responsables et prenions les rênes.

La Création et l’Opéra Alchimique dans lesquels on évolue me semblent si parfaitement conçus, que je suis certain que l’Humanité va trouver sa Pierre Philosophale. Car après l’Apocalypse, viendra le nouvel Age d’Or ! Tout est écrit et planifié depuis le début.

Dans l’Évangile de Thomas, Logion 51, à la question de ses disciples « Quel jour le repos des morts aura-t-il lieu, et quel jour le monde nouveau va-t-il venir ? », Jésus leur répondit : « Ce que vous attendez est arrivé, mais vous ne le savez pas ».

Alors, gardons la tête froide, cultivons la foi, suivons le chemin de notre réalisation, et comme nous le prescrivait Gandhi, devenons tous le changement que l’on veut voir dans ce monde !!!

Merci pour votre lecture !!!

(Je présente mes excuses aux lecteurs de cette série car il m’aura fallu 9 mois pour trouver le courage d’en écrire la suite… Si j’ai peut-être compris certaines choses pointues intellectuellement, je n’en vis pas moins enlisé dans la dualité comme tout un chacun. Cette époque est très difficile à supporter, et nous traversons tous le même processus alchimique, tout au long de notre vie… La transmutation de notre plomb en Or…

Intellectualiser et comprendre, c’est bien, mais la sagesse impose qu’on prenne la main sur notre être. Et là-dessus, j’ai encore de grands progrès à faire !

Alors, je ferai de mon mieux, mais j’ignore combien de temps il me faudra pour écrire les deux derniers volets de cette aventure alchimique).



Image : http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_liens/978-2-89512-502-0/lien01.html