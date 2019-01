Theresa Go Home !

Il y a quelques temps les anglais ont massivement voté pour le Brexit.

Voyant que l'entourloupe leur pendait au nez, par la voix de la juncker-missivée Theresa May qui, à l'instar du traître Sarkozy négociait en loucedé un traité européiste qualifié de meilleur possible par Macron c'est dire ; les anglais donc, qui avaient voté une motion de défiance face à la traîtresse May il y a peu, viennent de rejeter définitivement cet accord bidon.

Hier soir.

Contrairement aux français, successivement floués par sarko, hollande et macron, les anglais ne se sont pas laissés avoir.

Une fois traversée la Manche ; ce bras de mer triangulaire irrégulier, la chansonnette du mougeon moyen peut facilement passer de Richard Clef d'Ermane à Johnny Rotten but ;

God save the Queen, not the Theresa.

Autrement dit no future pour l'embrouilleuse, Dieu sauve la Reine mais pas les autres.

Du coup rien ne va plus, le grand débat, le ric, oubliés.

Déjà que pour pouvoir grandement débattre dans un bled perdu il faut mobiliser des milliers de forces de l'ordre pour protéger le roi de fer blanc marchand de tapis ou dieu-vivant suivant les moments du lynchage ; vu ce qui vient d'arriver à sa consœur Theresa et terrifié d'imaginer la suite, Macron vient d'émettre des doutes quand à l'opportunité d'un Referendum d'Initiative Citoyenne tu m'étonnes.

Alors voilà, un des pays les plus importants de l'Europe va quitter définitivement le navire, sans y être jamais rentré complètement d'ailleurs, ayant eu l'intelligence de conserver sa monnaie. L'Allemagne maintenant mère Kel en respiration artificielle, et l'Italie aux côtés des GJs, voilà que trois pays frontaliers du centre de l'Europe se désolidarisent du forcené aux prises avec une insurrection bien réelle avec son peuple acculturé, gaulois, réfractaire, déconneur, illettré, fumeur de clopes et qui roule au diesel.

Loin de notre pauvre pays, les gens sidérés regardent des videos de gens gazés, mutilés, éborgnés par un pouvoir aux abois qui agonise et qui s'accroche en même temps, tentant de gagner du temps avant son éviction, éjection, dissolution certaine.

Ce n'est vrai semblablement plus qu'une question de mois pour que la situation ingérable génère enfin sa sentence ; en marche ne marche pas, les maîtres du monde, les oracles et les conspirateurs capables d'annoncer des années avant le futur hexagonal, européen, mondial se sont plantés grave.

Fallait pas investir tout cet argent sur un cheval à trois pattes, Macron c'est bidon.

Ses troupes factices godillant à vue commencent même à réaliser qu'il est temps de s'échapper au plus vite de ce rafiot et moulinent de leurs courtes pattes de rats ; patinant sur le pont du navire vermoulu vivant, tentant de rejoindre les berges salvatrices du monde réel.

L'économie s'effondre, les gens sont dans la rue, le monde entier se tord de rire, enfin un peu moins en regardant les photos gores qui tournent en boucle de manifestants massacrés par les milices benalistes, fin brève ; faut arrêter le massacre, une fois désactivé, débranché, Macron qu'il le veuille ou non, partira.

Ce qui se passera après est un oxymore anecdotiquement inéluctable ; nous devons recréer une constitution civilisée dotée de contre pouvoirs efficaces ; pour éviter qu'à l'avenir, l'irruption d'un individu dépourvu de sens commun nous conduise où nous sommes.

P.C 2019