Theresa May nous fait un sketch

Un ex agent double meurt sur le sol de nos amis les rosbifs, et Dame May, enquêtrice à la Columbo, saute sur les micros, accuse le Kremlin, menace d'expulser du russkov à tout va, tonne sur tous les tons, appelle ses alliés de l'OTAN et de l'UE et de l'ONU à faire bloc contre le méchant ex KGB, les Windsor annulent leur venue à la coupe du monde de football à Mouscou etc.

Qu'est-ce qu'il lui prend à la mère May de faire pareil cirque à quelques jours du 1er tour des élections en Fédération de Russie … C'est quoi ce sketch Disney, la miss se prend pour la Madame Mim de Bernard et Bianca ou quoi …

Ce british Circus serait-il là pour faire quelque peu oublier les hésitations et reculades de ladite madame sur le BREXIT, je pose ça au hasard. Parce que la miss, elle est pas vraiment sur un axe compatible avec les aspirations et le vote de ses concitoyens, elle mange dans la soupe du père Juncker et joue à cours après moi que je t'attrape depuis deux ans.

Donc bonne vieille ficelle, HOP on sort de sa manche des accusations sans preuve et on se fait mousser sur le dos de Poutine, lequel a plus que l'habitude.

Ces rosbifs, décidément, je parle de leurs dirigeants, nous prennent pour des andouilles. La nana est juste là pour faire ce qu'au-dessus on lui dit de faire, elle est à la tête du gouvernement qui tient le MI 16 de James Bond, pas vraiment des enfants de chœur. Et c'est dans la banlieue de Londres que partent, depuis cet Observatoire des Droits de l'Homme, un petit bureau tout riquiqui avec un et un seul gars, toutes les fake news occidentales reprises par notre presse sur ce qui est censé se passer sur le théatre du conflit syrien.

Les britishs ont toujours été des tireurs de ficelles qui se planquent derrière d'autres depuis trois siècles pour faire leurs petites combines. La City, le nerf de la guerre je veux pas dire mais le truc est chez eux, les Windsor c'est pas vraiment Amour Gloire et Beauté quand on gratte, les jolis chapeaux de sa Majesté Elisabeth II perso ça me fait sourire mais ça ne m'aveugle pas sur cette famille, ses détournements fiscaux et tutti quanti.

J'en sais foutre rien sur cet ex agent double, qui a fait le coup, qui doit porter le chapeau in fine, comme pour tout j'ai juste envie qu'une enquête départage les compétiteurs. Et puis pour tout vous dire un agent double assassiné non évènement, perso je préfèrerais que la May elle accélère les enquêtes sur les attentats nombreux ayant eu lieu sur son propre sol et qui comme toujours ne ciblent que des honnêtes gens et JAMAIS les ultra-riches. La question, je sais, est quelque peu grinçante, raison plus pour la poser au moment où la dame essaie de se refaire une virginité en actionnant un barnum médiatique avec des méthodes de bourrin.

Comme de bien entendu Poutine a tonné que si elle voulait jouer à ça représailles il y aurait, on est donc du fait de cette Première Sinistre plongés dans une guerre des muscles assez grotesque qui fait comme diversion par rapport à des sujets mille fois plus cruciaux.

Etonnant de voir en tout cas depuis ce pauvre Tony Blair à quel point les ficelles anglaises, autrefois si fines, sont devenues aussi balourdes que les inventions yankees. Le fameux esprit britannique est depuis une vingtaine d'années passé à la trappe au 1 Downing Street, on a balourd sur balourd et ça ne s'arrange pas.

Pauvres anglais, ils méritent tellement mieux.