Thévenin et Norton : De l’électricité au cerveau humain

En électronique, les théorèmes de Norton et Thévenin sont analogues et complémentaires. Et ces théorèmes forment un outil puissant d'analyse à disposition de l'apprenti électronicien. En effet, ils lui apprennent qu'en partant d'un circuit électronique inconnu, puis en en court-circuitant des parties, petit à petit, il va pouvoir redessiner l'intégralité du circuit initialement inconnu. Il va le découvrir et le connaître.

Des partisans de la doctrine New Age ont alors imaginé une analogie de principes avec le cerveau humain : et si court-circuiter des parties de notre cerveau pouvait nous amener à une compréhension plus précise et globale de son fonctionnement ? C'est alors que l'usage des drogues psychédéliques a commencé à faire irruption dans ces milieux, en particulier aux USA dans les années 60-70. Par exemple, le nom "The Doors", le célèbre groupe du légendaire Jim Morrison, faisait référence, selon son créateur, aux portes de la perception, elles mêmes ouvertes par la prise de LSD fournie par son premier dealer, un membre de Jefferson Airplane.

Revenons alors sur les théorèmes initiaux :

Norton

Tout circuit linéaire est équivalent à une source de courant idéale I, en parallèle avec une simple résistance R.

Le courant de Norton est le courant entre les bornes de la charge lorsque celle-ci est court-circuitée

La résistance de Norton est celle mesurée entre les bornes de la charge lorsque toutes les sources sont rendues inactives, en court-circuitant les sources de tension et en débranchant les sources de courant.

Thévenin

Un réseau électrique linéaire vu de deux points est équivalent à un générateur de tension parfait dont la force électromotrice est égale à la différence de potentiels à vide entre ces deux points, en série avec une résistance égale à celle que l'on mesure entre les deux points lorsque les générateurs indépendants sont rendus passifs.

La tension de Thévenin est la tension calculée ou mesurée, entre les bornes A et B lorsque la charge est déconnectée (tension à vide).

La résistance de Thévenin est la résistance calculée, ou mesurée, entre les bornes A et B lorsque la charge est déconnectée et que les sources sont éteintes : les sources de tension indépendantes sont remplacées par un court-circuit et les sources de courant indépendantes par un circuit ouvert.

Alors quelles sont les analogies de principes possibles avec le monde biologique de nos cerveaux ? Voire avec le monde des relations humaines ? C'est à chercher, mais remarquons qu'en matière de relations humaines, les mots de l'électronique : "tension", "résistance", "courant", "intensité", "puissance" ont également un sens. Si ces mêmes mots décrivent des choses de ces 2 mondes, c'est nécessairement qu'il y a des analogies entre ces mondes, et des analogies de principes entre ces concepts.

Il suffit de voir quelques travaux de recherches universitaires pour commencer à entrevoir les vastes possibilités d'un raisonnement par analogie sur ces points :

- "Des lois de l'induction aux théorèmes de Thévenin et de Norton"

Résumé : Les lois de Lenz et de l'auto-induction sont étudiées pour une boucle conductrice circulaire monotour, dans une gamme de fréquence de 1 Hz à 1 MHz. La fem en circuit ouvert et le courant de court circuit permettent au final d'obtenir les schémas équivalents de Thévenin et de Norton de la spire sous influence magnétique. La mesure de la tension en circuit ouvert met en oeuvre un amplificateur (de tension) large bande à bas bruit. La mesure du courant de court circuit est réalisée d'une part avec un amplificateur à transimpédance lui aussi large bande et à bas bruit et d'autre part en mesurant l'induction magnétique locale au voisinage de la spire fermée sur elle même. Cette dernière est comparée aux calculs analytiques et numériques. La comparaison des deux mesures du courant de court circuit permet de remonter à l'impédance d'entrée de l'amplificateur à transimpédance. Cette méthode peut être utilement étendue pour des circuits couplés (transformateur élémentaire, transformateur de flux) et pour l'étude de l'effet de peau.

- "Bruit en electronique"

Extrait : Le bruit limite les performances des dispositifs électroniques.

- "The equivalence of Norton and Thévenin ensembles"

Cet article est pour notre sujet le plus intéressant des 3. En effet, il réalise une première analogie (ou equivalence) entre le monde de l'électronique et celui de la thermodynamique. Voici son résumé en anglais : "In irreversible thermodynamics it is assumed that dissipative systems can be described by taking either the thermodynamic force or the thermodynamic flux as an independent state defining variable. Similarly in electric circuit theory it is assumed that any circuit can be represented by either a Norton (constant current) or a Thévenin (constant voltage) equivalent circuit. In this paper we sketch a statistical mechanical proof of this equivalence."