Thomas Legrand est-il antisémite ?

Ce titre a de quoi surprendre, n’est-ce pas ?… Il suscite l’envie, jette un doute, pose une question… il fait peur, non ? N’a-t-on pas le droit de se poser des questions dans ce pays ? Eric Zemmour n’a-t-il pas le droit de s’exprimer ? Sommes-nous en dictature oui ou non ?

Bon, maintenant que je vous ai attiré ici (tout le monde fait pareil, il paraît que les citoyens ne s’informent qu’avec les titres), je vais vous expliquer de quoi il s’agit :

Il y a quelques jours monsieur Thomas Legrand, sur France-Inter, a diffusé la chronique qui suit : « Jean-luc Mélenchon et les limites du populisme de gauche » sur https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-17-decembre-2019 via @franceinter

Lorsqu’on l’écoute sans connaître réellement ni le cas Corbyn, ni Mélenchon, ni le CRIF ni Legrand, on est rapidement conduit à se dire que les deux premiers sont d’abominables antisémites proches de Hitler puisque proches du FN, que le 3ème est une ONG d’intérêt général et Monsieur Legrand un journaliste d’investigation découvrant les masques de ceux qui provoquent les guerres et les famines.

Assez choqué par cette chronique qui laisse entrevoir de manière sous-entendue toute la malhonnêteté de ces immondes personnages, j’ai pris la peine d’envoyer un message à ce monsieur, par l’intermédiaire du formulaire de contact prévu à cet effet, et dont je vous reproduis ci-dessous le contenu :

« Bonjour monsieur, je voulais vous signaler mon mécontentement vis-à-vis de votre dernière chronique, dans laquelle vous assimilez les propos de Jean-Luc Mélenchon à de l’antisémitisme sur fond de théorie du complot, avec une touche de RN par dessus. Honnêtement je trouve ce procédé assez malsain, car en définitive vous ne croyez pas vous-même ni à l’antisémitisme de Mélenchon, ni à son rapprochement avec le RN. J’aimerais bien savoir quels sont les fondements intellectuels de cette nouvelle mode consistant à traiter d’antisémites (comme les trolls sur internet !) tous les opposants de ce gouvernement, car à ce compte là il va falloir accuser la moitié des Français. Sérieusement et honnêtement monsieur Legrand, pensez-vous franchement que Monsieur Mélenchon croit à un complot juif, qu’il nie l’existence de la Shoah ou qu’il souhaite la mort des juifs, en Israël ou ailleurs ? Croyez-vous sincèrement que Mélenchon soit en réalité raciste et soutienne en secret les idées de Marine Le Pen ? Croyez-vous vraiment cela monsieur ?

J’aimerais vraiment que vous me repondiez sincèrement, car je ne comprends pas le but d’une telle chronique : c’est exactement ce genre de propos qui font monter la haine et la colère. Et qui polluent les débats en les déplaçant sur des sujets dont nous avons déjà les réponses, et vous aussi : non, Mélenchon n’est pas antisémite et non il ne va pas faire alliance avec le RN.

Alors quel est l’objectif d’une telle chronique ? »

Je vous laisse imaginer la réponse de mon interlocuteur… il n’a bien sûr pas pris la peine de répondre, ou peut-être ne l’a-t-il pas reçue, ou pas lu, ou peu importe à vrai dire, je ne vois pas ce qu’il pourrait répondre.

Ces manières de faire sont tout simplement malhonnêtes. Vous n’avez qu’à lire le billet de Mélenchon, et lire la fiche wikipedia du CRIF pour vous faire votre idée. Certes cela demande un peu plus de temps que de crier « nazi » ou « gauchiste » en fonction de « qui parle » mais cela permet de se faire une opinion PERSONNELLE. Car c’est quand même incroyable qu’aujourd’hui tous les contestataires se fassent traiter d’antisémites pour tout et rien. En gros, avec « conspirationniste », et « rouge brun », « antisémite » est le terme disqualifiant par excellence : qui défendrait un antisémite, à part quelqu’un qui n’est pas clair ?

De fait, on attaque les mecs de la vraie gauche ainsi : comme les Palestiniens sont maltraités depuis des décennies par des Israéliens dirigés par l’extrême-droite et que les gars de gauche défendent leur droit à un Etat, sans les colonies, alors is sont inévitablement antisémites. Cela est un peu ridicule et infantile quand on y réfléchit bien, car critiquer la politique israélienne et être antisémite sont des choses bien différentes. Je considère d’ailleurs moi-même que ceux qui défendent les Palestiniens défendent les mêmes valeurs que ceux qui défendaient les juifs sous le nazisme.

Enfin bref, tous ceux qui connaissent un peu la politique ne se laisseront pas abuser, et savent que Jean-Luc Mélenchon n’est évidemment pas antisémite, et que Thomas Legrand ne croit pas un seul instant que Mélenchon puisse l’être. Pas plus qu’il ne croit réellement que Mélenchon ait un quelconque désir de s’allier avec Le Pen (c’est une situation tout simplement ridicule). Mais le procédé littéraire qu’utilise monsieur Legrand pour tenter de discréditer monsieur Mélenchon dans un amalgame grossier peut atteindre potentiellement des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Etre le soutien d’un « potentiel » antisémite n’est pas une chose qui s’assume facilement je pense, et il me paraît assez irresponsable d’user de tels procédés ; d’autant que pour exacerer des tensions déjà grandes entre communautés et provoquer des réactions antisémites chez d’un peu trop jeunes soutiens mélenchonistes, ou de leurs ennemis pour pourquoi pas leur faire porter le chapeau, ou les associer….

Alors bien sûr il ne me répondra pas, et en postant cet article je m’expose moi-même à toutes sortes d’insultes et de commentaires qui pour certains passseraient sans doute sous le coup de la loi. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir bien sûr. Si un de vous arrive à me persuader que monsieur Legrand pense réellement ce qu’il dit, ou qu’il parvienne à me persuader que Mélenchon est antisémite je ferai amende honorable sur la place publique, je m’y engage solenellement.

Enfin, pour ne pas vous laisser dans le doute, je vous donne la réponse à la question du titre : non, Thomas Legrand n’est pas antisémite. Complotiste peut-être… mais de mauvaise foi c’est certain !

Caleb Irri