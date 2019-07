Tibet : célébration du 84ieme anniversaire du Dalaï-lama à la Pagode de Vincennes à Paris

Le Dalaï-lama va avoir 84 ans le 6 juillet 2019, son anniversaire sera célébré ce weekend par la Communauté Tibétaine de France et ses amis à la Pagode de Vincennes, à Paris. C'est l'occasion de promouvoir sa demande de dialogue avec la Chine sur la question du Tibet et de rappeler son combat pour la non-violence.

Après l'arrivée de la Chine communiste au Tibet en 1950, le Dalaï-lama a plaidé durant près de dix ans la cause de son peuple auprès des dirigeants chinois. Quand les Tibétains se sont soulevés contre la politique chinoise au Tibet en 1959, le Dalaï-lama fut contraint de s'exiler en Inde, bientôt suivi de 100 000 compatriotes. Il a mis en place un système démocratique du Tibet en exil, et s'est définitivement retiré de la vie politique en 2011 en faveur d'un Président élu.

Le Dalaï-lama a récemment déclaré dans une interview : "Les dirigeants chinois ont de plus en plus le sentiment que leurs politiques n'ont pas été en mesure de résoudre le problème du Tibet au cours des 70 dernières années. Ils devraient donc suivre une approche plus réaliste. Bien que le Tibet était un pays indépendant, la Chine occupe politiquement le Tibet aujourd’hui ". Il ajoute : "Dans ces circonstances, je dis depuis un certain temps qu'il est nécessaire de mettre l'accent sur la préservation de la culture, de la religion et de l'identité tibétaines. Ce n'est plus une lutte pour l'indépendance politique".

Le Dalaï-lama a également déclaré que tant que le peuple tibétain pourra préserver son héritage culturel, sa religion et son identité millénaire, il leur apportera paix et bonheur intérieurs. "Pour cela, j'admire vraiment l'Union indienne pour son unité dans la diversité. De la même manière, la République populaire de Chine et le Tibet peuvent coexister en préservant l'identité culturelle, linguistique et religieuse du Tibet", a-t-il déclaré.

Le 6 juillet 2019 marque le 84ieme anniversaire du Dalaï-lama, un événement qui est célébré partout sur la planète par la communauté tibétaine, sauf au Tibet, où la célébration est interdite par la Chine. Elle continue de le considérer comme un séparatiste, bien qu'il ne réclame plus l'indépendance depuis prés de cinquante ans, mais une autonomie réelle du Tibet dans le cadre de la constitution chinoise. De non-violence et de dialogue avec la Chine, il sera aussi question les samedi et dimanche 6 et 7 juillet, à la Pagode de Vincennes, métro Porte Dorée, où la Communauté tibétaine en France célébrera le 83ieme anniversaire du Dalaï-lama à partir de 11h30 et jusqu'à 21h.