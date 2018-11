Tiens ? Qui voilà !

Il y a 12 ans, j'écrivais ici une spéculation sur la vie extraterrestre en essayant d'être le plus logique possible. Ce qui excluait d'emblée les histoires de petits hommes verts avec soucoupes à girophares clignotants et relations sexuelles du 3ème type.

Cet article écrit en 2006 ( encore visible ici ) reposait sur des hypothèses simples :

- ils ont inventé l'intelligence artificielle générale depuis bien longtemps

- leurs vaisseaux-robots intelligents explorent la galaxie pour eux

- ils ont pour mission de détecter et observer des vies intelligentes sans se faire voir.

Mais quand j'ai publié, on ignorait encore la densité de planètes habitables dans notre galaxie. Or, on sait aujourd'hui qu'il y en a des milliards !

Car la cartographie des exoplanètes avance bien : + de 3500 ont déjà été détectées dans le "voisinage" de la Terre. La plus éloignée est à 13.000 années-lumière, tandis que la plus proche, "Proxima-b", se situe à 4 années-lumière seulement.

Et justement, elle est susceptible d'abriter la vie car elle est à la bonne distance de son étoile pour contenir de l'eau liquide. Sauf que son étoile, une naine rouge, rayonne de manière moins conviviale que notre Soleil, en rayons x surtout. Quoique, si Proxima-b a un bon bouclier électromagnétique naturel comme notre planète ...

Mais peu importe, si ce n'est Proxima-b, ce sera une autre. Car avec des milliards de planètes vivables dans un rayon de 100.000 années-lumière ( taille de la Voie lactée ) l'existence d'autres vies intelligentes dans notre galaxie n'a plus rien de fantaisiste. C'est même devenu très probable.

Sans se noyer dans les chiffres, quantifions un peu pour se faire une idée : notre galaxie a 13,5 milliards d'années, tandis que la Terre en a seulement le 1/3 : 4,5 milliards d'années, notre Soleil ne faisant pas partie des premières générations d'étoiles.

Ce qui implique que des civilisations intelligentes peuvent être apparue dans notre galaxie, des millions d'années avant nous. Et leur avance technologique est donc inimaginable, vu qu'ils ont mécanisé l'intelligence à son top niveau depuis bien longtemps. Ils connaissent donc parfaitement toutes les lois physiques et les utilisent comme ils veulent.

Concrètement, on peut ainsi fort bien imaginer qu'un vaisseau-robot intelligent d'origine extraterrestre puisse passer nous observer. Bardé de récepteurs sur toutes les fréquences, il peut capter et trier des tonnes d'informations sur nous. Infos d'autant + précises que la TSF existe depuis plus d'un siècle, ce qui lui permet de capter même nos émissions radio, tv... tout ... Il peut donc découvrir nos langues, notre histoire, notre biologie.

Tandis que nous, on ne saurait rien de lui !

Et pourquoi j'évoque ce vieil article ?

Parce que justement, on a repéré l'an passé une "comète" vachement bizarre ...

Elle a la forme d'un cigare de 400m sur 40 et nous vient d'un autre système solaire. On l'a appelée "Oumuamua" ( "messager" en hawaïen )

D'après les scientifiques, ce genre d'objet devrait passer par chez nous une fois par an, mais jusqu'à récemment, l'imprécision de nos téléscopes ne nous permettait pas d'en détecter.

Bien ... on pourrait donc en rester là, sauf qu'il y a une étrangeté.

Une comète n'ayant pas de moyen de propulsion autonome, sa trajectoire et sa vitesse peuvent être calculées avec grande précision grâce aux lois gravitationnelles. Or la trajectoire et la vitesse de cette "comète" ne collent pas... elle va trop vite !

Pour expliquer ces différences, certains scientifiques évoquent des vents solaires, d'autres des dégagement de gaz de la "comète". Mais deux scientifiques ont quand même osé la question : et si c'était un vaisseau ET ?

On leur a rétorqué qu'il n'a émis aucun signal. Personnellement, ça ne me convainc pas, pourquoi le ferait-il ?

Hélas, pour en savoir plus, inutile d'attendre le prochain feuilleton, il n'y en aura pas.

Ce grand cigare qui a traversé notre système solaire à 40 km/sec aura déjà dépassé Saturne dans 2 mois. Et ensuite il quittera notre système solaire pour se diriger vers la constellation de Pégase.

Bye bye stranger ... see you later ?

Les articles références :

L'astéroïde vient d'un autre système solaire

Oumuamua, le curieux bolide interstellaire

Deux astronomes critiqués