Tir groupé contre la France Insoumise…

Alors Mr Mélenchon tire sur tout ce qui bouge, déclenche des polémiques à tour de bras et ce serait lui la victime.

C’est une logique un peu bizarre, effectivement, cela va même tout à fait contre le bon sens, mais ce n’est pas nouveau.

Vous aurez eu plusieurs fois l’occasion de remarquer que les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Ce qui est préoccupant, par exemple, dans le cas de ces deux jeunes femmes poignardées à la gare Saint-Charles, c’est qu’on risque de dire encore du mal des musulmans qui n’y sont pour rien : cela n’a rien à voir avec l’islam, et les musulmans ont toujours eu horreur, plus que quiconque, de ces sortes de crimes, comme l’ont très bien démontré, à chaque fois, les immenses manifestations des musulmans de Paris et de sa banlieue défilant des heures durant de la République à la Bastille.

A Barcelone, les pauvres mères et soeurs des assassins pleuraient sous le sac à patates que les salafistes leur imposent de porter. Elles n’y étaient vraiment pour rien, et c’est sur elles maintenant, pauvres femmes, etc.

Les pays Européens n’ont plus de colonies et il n’y a plus personne, Dieu merci, qui défende le colonialisme. Mais l’islam qui initia le premier colonialisme sanguinaire et qui n’a jamais renoncé à l’idée de se rendre maître du monde (c’est prescrit par le Coran) sera jusqu’à la fin des temps la victime du colonialisme. La peur que les nations européennes inspirent aux musulmans est telle que pour rien au monde ils ne souhaiteraient vivre un seul instant dans nos sales démocraties. La preuve en est que les Turcs et quelques Syriens qui vivaient encore en Allemagne il y a cinq ans, comme on a pu le voir, ont tous fui un pays où ils étaient menacés, s’embarquant sur des bateaux pourris pour rejoindre, au péril de leur vie, des terres musulmanes qui seraient évidemment plus accueillantes.