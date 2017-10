Titanic : banquise en vue ou le futur krach !

Comme pour le Titanic, les rats, pardon, les riches, commencent à quitter le paquebot, tranquillement installés avec une coupe de champagne aux lèvres. Les gros salaires des grosses banques américaines ont sorti leurs actions de leurs propres banques le mois dernier. Les Rothschild ont sorti leurs avoirs des Etats Unis, direction Singapour je parie. En catimini (les medias ne parlent que de Weinstein, la victime expiatoire, le pauvre s’est pris pour Icare avec son projet de film avec De Niro à propos des vaccins), les bourses enregistrent une chute des bénéfices et une flambée des dividendes, si ça ne s’appelle pas se mettre au vert avant la tempête je ne sais pas comment cela s’appelle.

Cherchez, tout est sur la table, faites cet effort et vous trouverez : tout ce que j’avance est annoncé depuis belle lurette les amis. Et pas par des complotistes !

Les braves gens regardent ailleurs tandis que le bateau coule. Il y a suffisamment de drames et d’infos idiotes, BFM Business continue à nous dire que tout baigne, ben voyons !

Il faut toujours suivre le flux, je veux dire le flux de pognon, enfin, de bit coins, cette monnaie monétique assise sur du vide, enfin, les fonds propres réels des banques, bâtis sur tout l’argent des gens qui se font plumer à coups de frais bidons à longueur d’année et vont tout se faire piquer au bout du bout. Car sur quoi repose ce système sinon une vaste arnaque où les usuriers propriétaires de toutes les banques centrales et qui sont elles seules (du fait des intérêts qu’elles encaissent sur les nations) créatrices des dettes (si elles ne veulent pas de dettes que n’émettent-elles pas de la monnaie ?) amassent, pillent, volent, financent, raptent, tirent toutes les ficelles ? Et tiennent le crachoir des medias qui vous endorment ? Et paient vos gouvernants ET leurs principaux opposants de pacotille ?

Monsieur Lenglet est là, de retour du dernier Bilderberg, pour vous endormir. Vous n’avez pas entendu ou voulu entendre tous les prix Nobel d’Economie tirant la sonnette d’alarme. L’euro va périr et le dollar s’effondrer, des mois qu’ils le clament. Déjà la Chine a obtenu des monarques du Golfe de payer en monnaie nationale leurs barils et ce sont les plus gros acheteurs au monde de pétrole. La Russie s’est fait une réserve en or de malade en quelques mois, à votre avis pourquoi ? Pourquoi ces deux grandes puissances ennemies de l’Occident et par ailleurs très fines stratèges ont-elles obtenu et/ou fait cela, sinon par anticipation de ce qui ne peut qu’advenir ?

Le krach est prévu et pour bientôt, l’an prochain. Terrible, énorme, monstrueux, pire que 1929. Du chaos naitra l’ordre, telle est la devise de nos amis mondialistes. Ils sortiront du bois comme des sauveurs bien après, après la soi-disant faillite de toutes vos banques en Europe. Faillite OUI mais le pognon, je veux dire celui que la directive européenne du 22/9 aura autorisé à prendre pour sauver le système, lequel sera au sol – dans la poche de QUI aura-t-il atterri en douce ?

La belle arnaque des épargnants : confiez-nous vos sous, on s’en occupe, la blague ! Essayez de retirer vos 50 000 euros de votre banque, juste comme ça pour voir, vous allez voir comment ils vont tout faire pour que vous n’y parveniez pas ! VOTRE argent les amis !

Vous vous rebellerez dites-vous ?

Mais vous rêvez ! Tout est sur la table et vous haussez les épaules et regardez ailleurs.

Je pense à tout ce que vous allez perdre : salaire, appartement, confort, ne parlons pas des vacances.

Je serais vous j anticiperais, rupture conventionnelle, Pole Emploi et HOP au soleil dans un pays où le pouvoir d’achat est hyper bas.

Bref (moi qui connais le truc depuis plus d’un an et qui ai fait ce choix-là, celui de me mettre au vert et à l’abri) je ferais preuve de sagesse et d’humilité … Les surprimes, moi qui m’informe et réfléchis, avec 6 mois d’avance j’ai vu le truc … Le gros bloc de neige avec une longue vue on peut le voir même de nuit, suffit de faire l’effort … VRAIMENT l’effort : je veux dire, HOP, la soumission au système, le système de croyance que le Haut de la Pyramide vous veut du bien, que vous êtes libres et raisonnables et informes, question de survie, soit tu gardes et aie, soit tu jettes et tu te sauves avant la collision avec la banquise !