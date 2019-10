Titi Palé[1], Paul Kagamé et le deuxième acte de la Tragédie Rwandais

Paul Kagamé et la tragédie rwandaise sont dignes du « Macbeth » de Shakespeare, de « La Tragédie du Roi Christophe » d’Aimé César ou encore de « Moi, Antoine de Tounens, Roi de Patagonie » de Jean Raspaille. Dès lors, comme dans toute tragédie, il n’est pas inutile de repréciser tous les personnages, leurs rôles, le cadre historique, chronologique et géographique de la catastrophe rwandaise encore et toujours en train de se jouer actuellement. Ces précisions allaient-elles être enfin données ? Car à la « veille » du 29ième anniversaire de l’invasion du Rwanda par l’armée ougandaise, le 1er octobre 1990, un livre intitulé « Les Etats-Unis et le Rwanda Génocidaire »[2] a éveillé ma curiosité, suscité un espoir et finalement m’a particulièrement interpellé, mais aussi, malgré tout, déçu.

Allait-on enfin entendre un récit conforme à la réalité, un autre son de cloche que celui du discours convenu dont on nous rebat les oreilles depuis 25 ans à propos du drame rwandais ? Malheureusement, je ne sors pas totalement convaincu de la lecture de cette « étude ».

D’une part, il faut bien reconnaître que pour la tragédie rwandaise, le premier acte, des années 60 jusqu’en 1990, est abondamment documenté : Révolution sociale ; Renversement du régime féodo-monarchique de droit divin basé sur un code ésotérique transmis oralement par des « mages » (Biru) ; Avènement d’une première république et d’une seconde ; La Première Attaque Ougandaise du 01/10/1990 sera le dernier tableau de ce premier acte. Ensuite, le deuxième acte, d’octobre 1990 à octobre ..... 2020, donc actuellement en cours, lui a aussi déjà valu et lui vaudra encore de nombreuses analyses et études des différentes scènes : Guerre de trois ans et demi ; Massacres et contre-massacres, Tactique du « Talk and Fight », Infiltrations-Trahisons, « Abdication » de la Communauté Internationale, Accords d’Arusha et Génocide des Tutsis, Installation de la Dictature de Paul Kagamé, Faillite du TPIR d’Arusha, Deux Guerres « Mondiales d’Afrique Centrale », et la Scène actuelle, celle des tensions du Rwanda avec ses voisins et l’UA, sur fonds d’Ebola.

On retrouve, un « peu de tout cela », presqu’aussi condensé que dans les quelques lignes ci-dessus, dans l’« étude »[3] de Titi Palé. Mais elle, elle « produit ce digest » en 100 pages sur un total de 135. On a l’impression qu’énumérer synthétiquement les délits, citer « nommément » les coupables ne doivent pas faire l’objet d’analyses « académiques » dans la description du Génocide : une histoire classique de bons contre des mauvais, pour l’obtention d’un M2, avant un doctorat ?

Cependant Titi Palé tout en situant le rôle des USA dans ce drame, le délaye dans une chronologie[4] et une aire géographique trop vastes[5], selon moi. Ce « recentrage » introductif prend plus des deux tiers de ce livre et donc dilue, en quelque sorte, l’objectif que son titre laissait, enfin, espérer d’atteindre. De plus ce « cadrage » (relativement improductif) reprend malheureusement les « standards » traditionnels[6], les antiennes sempiternelles[7], les litanies immuables[8], les habituelles approximations[9], les erreurs de faible intensité[10][11], les chiffres douteux[12], les raccourcis extrêmes[13] qui n’apportent à l’exposé ni l’étoffe espérée, pour les faits, ni les éléments connus mais rarement évoqués pour ce qui est des acteurs[14], des responsables. Bien entendu, il ne s’agit pas d’investigations à la Péan, ni de « journalisme » à la Braeckman, il ne s’agit pas non plus de fresque historique à la Lugan ou Reyntjens. Il n’est question ici que d’un extrait d’un « travail » en vue d’un M2 sur le sujet.

On était, cependant, en droit de s’attendre à une analyse pointue du rôle des USA dans le génocide. Or c’est d’une manière assez chaotique, à partir du chapitre 6 et dernier (22 dernières pages) que Titi Palé passe, presque sans transition, des superlatifs pro-FPR à la « gloire » de Paul Kagamé aux libellés les plus « radicaux » et accusateurs du FPR pour la période post-génocide de juillet 94 à aujourd’hui. Mais ce n’est qu’à la page 123 qu’enfin la Fondation Clinton est citée. Enfin il est question de la constellation d’entreprises et autres lobbies qui orbitent dans la nébuleuse Clinton et de la Global Initiative du même nom (financée, entre autre, par Jeffrey Epstein ?). Je regrette que Titi Palé n’entre pas dans plus de détails sur cet aspect central de la tragédie rwandaise, n’analyse pas les acteurs et leur personnalité spécifique à chaque tableau, à chaque scène. Car ce sont dans ces détails que le diable se cache. Pourquoi ne cite-t-elle pas des gens comme le Général John Shalikashvili[15], ou Erik Prince[16], ou Roger Winter[17], Charles Vukovic[18], Samantha Power[19], Susan Rice[20]. Ce qui est plus surprenant encore c’est que ni David Rawson[21], Ambassadeur US à Kigali en 1994, ni Robert Flaten qui l’a précédé dans ce poste au Rwanda, ni Robert Krueger Ambassadeur US au Burundi[22] à partir de mai 1994, ne semblent avoir été « pris » en compte pour leurs rôles dans la tragédie, pour ce qu’ils ont écrits officiellement ou dit explicitement (sauf erreur de ma part .... ).

Par contre dans les dernières pages de ce livre, est montré « Le Célèbre Fax de Dallaire », qui pose encore aujourd’hui la question de son authenticité .... et UN extrait de Wikileaks est également repris .... la pointe de l’iceberg ?

En tout cas, la question qu’on pourrait se poser à la parution de ce livre, est de savoir comment la maison d’édition, « L’Harmattan », ne s’est pas vue menacée par les gardiens de la foi et de l’orthodoxie pro-Kagaméenne. Comment le FPR et les tenants du « Nihil Obstat » et l’« Imprimatur » n’ont-ils empêché la publication ? Puisque cela semble être actuellement le cas avec la traduction française du livre de Judi Rever « In Praise Of Blood »...que Fayard refuserait d’éditer ????

Finalement, comme tout bon scribouillard lambda qui, normalement, voit la paille ....je me dis que si j’avais été membre du jury pour le M2 en question, j’aurais dit : « Peut mieux faire et fera sans doute mieux pour un doctorat » .... Et bon vent à Titi Palé !!!!