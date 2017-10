Tom Petty, la mort d’un pur rockeur

Cette nouvelle m’a profondément attristée hier matin. J’arrivais pas à le croire. J’adorais Tom Petty.





Je l’ai vu deux fois à Paris, en 87 avec Dylan au POPB (en première partie puis comme groupe accompagnant Dylan dans sa prestation) puis en 92 au Zénith, et à chaque fois il a été absolument excellent sur scène.

Des spectacles époustoufflants, un groupe plein d’énergie (Petty : une pile électrique montée sur ressort. Il était plus calme sur scène par la suite, et c’était très bien aussi.), et lui toujours souriant et rempli de bienveillance. Quelqu’un de vraiment super sympa.





Je suis persuadée que ceux qui ne l’aiment pas, c’est parce qu’ils le connaissent mal.





Certains de ses titres sont de vrais chefs d’oeuvre : Rockin’ around with you





D’habitude, je n’aime pas la musique des années 80. Même Bowie (même lui !), je n’aime pas ce qu’il a produit. C’est dire...

Par contre, Tom Petty, si.

Il me donnait une pêche d’enfer.





Parmi ses anciens live, j’aime particulièrement (est-ce si surprenant ?) Pack up the Plantation en 1985 : Refugee (merci pour votre version ci-dessus)





On n’a pas pu aller le voir en 2012, ni à Londres, et encore moins au Grand Rex à Paris, et j’avais beaucoup regretté cela, et voilà qu’on l’a encore raté il y a quelques semaines à Londres.

Je regretterai toujours ces concerts manqués.





Merci beaucoup pour votre hommage. Je n’aurais pas eu le coeur à le faire.





Vraiment, j’arrive toujours pas à le croire...