TOP 10 des moments marquants de l’interview publique de Trump sur CNN

L’ancien président Donald Trump a participé le 10 Mai à une interview publique sur CNN avec la modératrice Kaitlan Collins et un public d’électeurs républicains et indépendants.

Trump a été… Trump : un rouleau compresseur qui ne s’est pas laissé intimider par Collins pour admettre qu’il avait perdu l’élection de 2020 (et qui a traité Collins de « personne désagréable » à un moment donné).

Voici les 10 meilleurs moments de la soirée.

Élections truquées

« Vous n’avez toujours pas reconnu les résultats des élections de 2020, mais vous faites également l’objet d’une enquête fédérale active pour avoir tenté de renverser les résultats des élections de 2020 », a déclaré M. Collins. « Votre premier mandat s’est terminé par une émeute meurtrière au Capitole, et vous n’avez toujours pas reconnu publiquement les résultats des élections de 2020. Pourquoi les Américains devraient-ils vous remettre à la Maison Blanche ? »

Ce à quoi Trump a répondu :

« Je pense que lorsque vous regardez ce résultat, et lorsque vous regardez ce qui s’est passé pendant cette élection, à moins que vous ne soyez une personne très stupide, vous comprenez ce qui s’est passé. » « Beaucoup de gens – parmi les personnes présentes dans cette salle et peut-être quelques autres – mais la plupart des gens comprennent qu’il s’agissait d’une élection truquée. » « Et c’est une honte que nous ayons dû en passer par là. C’est très mauvais pour notre pays. Partout dans le monde, ils ont regardé et ils ont vu exactement ce que tout le monde a vu. ».

Traduction :

L’ancien président Trump à propos de l’élection de 2020 :

« Quand vous regardez ce résultat, et quand vous regardez ce qui s’est passé pendant cette élection, à moins que vous ne soyez une personne très stupide, vous voyez ce qui s’est passé […]. C’était une élection truquée ».

Le 6 janvier au Capitol

M. Trump et Mme Collins se sont disputés sur la chronologie des événements du 6 janvier, soulignant qu’il avait appelé à des manifestations pacifiques.

Traduction :

COLLINS : « Pourquoi vous a-t-il fallu trois heures pour dire [aux émeutiers du 6 janvier] de rentrer chez eux ?

TRUMP : « Je ne crois pas que ce soit le cas. *Le 5 janvier, la veille, j’ai dit : « S’il vous plaît, soutenez la police du Capitole et les forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez pacifiques ».

Les grâces présidentielles

M. Trump a déclaré qu’il gracierait « un grand nombre » des manifestants du 6 janvier actuellement en prison.

« Je suis enclin à gracier un grand nombre d’entre eux », a déclaré M. Trump.



« Je ne peux pas dire pour chacun d’entre eux parce que deux d’entre eux, probablement, ont échappé à tout contrôle. Mais, vous savez, quand vous regardez Antifa, ce qu’ils leur ont fait… puis ce qu’ils ont fait à ces gens, ils ont persécuté ces gens.«



« Et oui, ma réponse est que, si je suis élu, je le ferai très probablement – je ne dirais pas que ce sera une grande partie d’entre eux. Vous savez, ils ont fait un très… [applaudissements]… et je le ferais rapidement », a-t-il poursuivi.

Traduction :

Électeur du New Hampshire : « Allez-vous gracier les émeutiers du 6 janvier qui ont été reconnus coupables d’infractions fédérales ? » L’ancien président Trump : « Je suis enclin à gracier beaucoup d’entre eux… »

Ashli Babbitt, la manifestante tuée au Capitol

Lorsqu’on lui a dit que « plus de 140 officiers ont été blessés » au cours de l’incident, M. Trump a répondu :

« Et une personne nommée Ashli Babbitt a été tuée. Vous savez quoi ? Elle a été tuée et elle n’aurait pas dû l’être, et le voyou qui l’a tuée n’avait aucune raison de lui tirer dessus. ».

Traduction :

COLLINS : « Plus de 140 policiers ont été blessés [le 6 janvier] » TRUMP : « Et une personne nommée Ashli Babbitt a été tuée. Vous savez quoi ? Elle a été tuée et elle n’aurait pas dû l’être – et ce voyou qui l’a tuée – il n’y avait aucune raison de lui tirer dessus. »

Mike Pence

Trump a blâmé son ancien vice-président Mike Pence pour ne pas avoir fait voter les États une seconde fois pour l’élection de 2020, insistant sur le fait que son ancien numéro 2 « a fait une erreur ».

Son avocat a dit : « Vous ne pouvez pas bouger. ».

« Je les appelle le tapis roulant humain. J’ai dit que même si les votes étaient absolument frauduleux, il pouvait dire oui ou les renvoyer, et les démocrates l’ont joué et les RINO [Republican in Name Only » – Républicains de nom seulement] l’ont joué.« « Et puis l’élection était terminée. Ils lui ont dit qu’il ne pouvait pas le faire. » « Et Mike m’a dit : « Je ne peux pas le faire. Les avocats m’ont dit que vous ne pouviez pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Les avocats ont tort. Car juste après l’élection, ils se sont tous réunis, les RINO et les démocrates, et ils ont élaboré un plan pour s’assurer que les futurs vice-présidents ne fassent pas ce que j’ai dit que vous pouviez faire. ».

Traduction :

C’est l’échange que je préfère dans #CNNTownhall Trump a écrasé Kaitlan sur la question de l’autorité de Pence pour rendre les votes électoraux aux Etats.

La guerre en Ukraine selon Trump

Mme Collins a tenté de soumettre M. Trump à un test de pureté en lui demandant s’il souhaitait que l’Ukraine ou la Russie l’emporte.

« Je ne pense pas en termes de victoire ou de défaite, je pense en termes de règlement de la question pour que nous arrêtions de tuer tous ces gens », a répondu M. Trump, insistant sur le fait qu’il « réglerait la guerre en un jour ».

Traduction :

Interrogé sur sa volonté de voir l’Ukraine ou la Russie remporter la guerre, Donald Trump a répondu :

« Je veux que tout le monde arrête de mourir. Les Russes et les Ukrainiens… et je ferai en sorte que ce soit fait dans les 24 heures. »

Accusation de viol

Trump a insisté sur le fait que les accusations d’agression sexuelle portées contre lui par E. Jean Carroll (financée par le milliardaire anti-Trump Reid Hoffman et convaincue d’intenter un procès par George Conway) étaient un coup politique avant l’élection de 2024.

« Parce que ce qui se passe, c’est qu’ils font cela pour interférer avec les élections », a déclaré M. Trump Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cela nuirait à ses chances auprès des électrices, M. Trump a répondu : « Non, je ne pense pas, parce que tout cela, pour que vous compreniez bien : Prêt ? Je n’ai jamais rencontré cette femme. Je n’ai jamais vu cette femme. ».

Traduction :

L’ancien président Trump réagit au verdict du jury dans l’affaire E. Jean Carroll et à l’allégation de « mouchoirs » dans une cabine d’essayage de Bergdorf Goodman : « Je ne la connais pas. Je ne l’ai jamais rencontrée. Je n’ai aucune idée de qui elle est… »

Une chienne (ou une chatte) nommée Vagin ?

Pour illustrer la folie de Mme Carroll, M. Trump a déclaré qu’elle avait appelé sa chienne, ou sa chatte, « vagin ».

Traduction :

Trump sur E. Jean Carroll : « Sa chienne ou sa chatte s’appelait Vagin ».

L’inflation

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait pour réduire la hausse des coûts, M. Trump a répondu : « Drill baby, drill ».

Traduction :

Trump a été interrogé sur la manière d’endiguer l’inflation et le coût élevé de la vie… Sa réponse :

« Drill baby drill » « Nous avions plus d’or liquide sous nos pieds que n’importe quelle autre nation… et ces imbéciles y ont mis fin ».

« Vous êtes une personne désagréable »

« Vous êtes une personne désagréable. Je vais vous le dire », a déclaré M. Trump à Mme Collins à l’issue d’un échange tendu.

Traduction :

La foule se déchaîne après que Trump ait traité l’animatrice de CNN de « personne désagréable »



- Trump : »Êtes-vous prête ? Puis-je parler ? »

– Kaitlan Collins : « Oui, quelle est la réponse ? »

– Trump : « Cela ne vous dérange pas ? »

– Collins : « J’aimerais que vous répondiez à la question. »

– Trump : « Ok, c’est très simple d’y répondre. »

– Collins : « C’est pour ça que je l’ai posée. »

– Trump : « Vous êtes une personne désagréable. Je dois vous le dire. »

– La foule : *Rire et applaudissements*

Les réactions à l’interview

Jake Tapper de CNN et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez étaient absolument livides à propos de toute cette affaire.

Traduction :

Les têtes parlantes de CNN ont été TRÈS choquées par Trump ce soir.

Traduction :

– CNN devrait avoir honte. Elle a perdu le contrôle total de cette « assemblée générale » pour être à nouveau manipulée et servir de plateforme à la désinformation électorale, à la défense du 6 janvier et à l’attaque publique d’une victime d’abus sexuel.

Le public l’encourage et se moque de l’animatrice.

– C’est la faute de CNN. Tout le monde ici a vu exactement ce qui allait se passer. Au lieu de cela, ils ont mis en danger une victime d’abus sexuel pour des vues. Ils ont choisi de diffuser des mensonges sur l’élection et le 6 janvier sans autre plan que de faire interrompre leur modérateur sans conséquence.

Entre-temps, le groupe de discussion post-mortem a vraiment mis la cerise sur le gâteau.

Traduction :

CNN : Pourquoi Trump n’arrête-t-il pas de parler de 2020 et non de 2024 ?

L’électeur : La première question que vous lui avez posée concernait 2020.

Le député Byron Donalds a quant à lui fait la nique aux têtes parlantes de CNN.

Traduction :

La même chaîne qui a prétendu que Trump était un espion russe est la même qui a déclaré ce soir que Trump voulait « livrer l’Ukraine à la Russie », ce qui est irresponsable et je suis heureux de pouvoir rectifier le tir.

Enfin, nous vous encourageons à lire cet article de John Nolte, de Breitbart, concernant l’énorme erreur de CNN d’avoir organisé cet événement en premier lieu. C’est excellent.

Pour un rappel du déroulement des midterms de 2022, retrouvez notre entretien avec Terrence d’Araucanie, résident Américain.

Source : Zero Hedge

