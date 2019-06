Bonjour Mr Fergus,

« Beaucoup d’êtres humains, dans leur vanité, rêvent de laisser une trace de leur séjour terrestre. »

Exact. Certains en publiant des milliers d’articles et de commentaires.

La rue Fergus n’existe pas encore car ce nom désigne trop de lieux et personnages.



Voici un commentaire hors sujet sur ma découverte de l’immense auteur que vous êtes.

C’est grâce à un lien sur un article de votre ami Mr Cabanel que je me suis retrouvé sur ce site, où j’ai lu des quantités de vos écrits qui m’ont incité à m’intéresser à vous.

Je suis très impressionné de pouvoir m’adresser à un véritable polymathe, auteur prolifique, artiste accompli, grand voyageur, et sportif de haut niveau (du moins en altitude).

En première estimation, vos écrits et commentaires représentent 2 volumes in-8° par an, soit près de 24 titres : vous pourriez donc sans problème envisager le Goncourt ou le Renaudot.

J’ai noté que vos origines modestes ont obligé vos parents miséreux à vous confier à la générosité d’établissements privés catholiques, le public étant trop cher.

Vous vous flattez d’avoir adhéré aux idées du PCF et de la LCR dans les années 70, ce qui est le signe d’une rare prescience politique après Budapest 56 et Prague 68, mais aussi un choix excellent car votre retraite confortable ressemble fort à celles des ex-caciques de la LCR.

Dans un commentaire, vous disiez avoir programmé sur IBM 360. D’après mon grand-père, ancien ingénieur informaticien, cela n’avait rien à voir avec l’écriture de petits programmes en Basic sur PC. Votre déménagement de Paris en Bretagne semble indiquer que vous y avez intégré l’ENST, et que vous devez donc être ingénieur des télécoms, voire même du corps des télécoms.

Vous connaissez tous les musées européens, mais je pense que votre modestie vous empêche de dire que vous avez aussi fréquenté le Met, le Moma, et même la Frik Collection, puis la National Gallery un peu plus au Sud, et le Getty Center bien plus à l’Ouest. Quelle émission présentez-vous sur France Cul (= France culture pour les non-initiés) ?

J’ai noté que vous avez aussi fréquenté toutes les grandes salles de concert européennes, donc certainement le Musikverein, le Staatsoper, la Berliner Philharmonie et bien d’autres. Nul doute que vous ayez traversé l’Atlantique pour écouter Bernstein au Lincoln center, Solti à Chicago. Peut-être avez-vous même amené votre famille voir l’excellent New York City Ballet dans le Casse-Noisette, au temps du Carnegie Hall.

Je suis donc persuadé que vous êtes l’un des animateurs de France Musique où je vous soupçonne d’avoir choisi le premier mouvement de la 4e symphonie de Brahms comme indicatif.

Si je puis me permettre, voici deux remarques.

1. Pourriez-vous consacrer un article à l’immense Anton Krizstraplatzikowitch, qui fut pendant 30 ans Premier Triangle dans l’Orchestre philharmonique de Wskrazenczk ? À ma connaissance, il est le seul artiste à avoir enregistré chez Deutsche Grammophon l’intégrale des sonates pour Triangle seul de Botusmielitch Krzocziewtc, la plus célèbre étant la Furiosa en sol# majeur op. 1287 dont le 3e mouvement Prestissimo assai range l’Appassionata au rang d’une berceuse.

2. La grande majorité de vos artistes et compositeurs préférés sont des mâles blancs de plus de cinquante ans, ce que je déplore, et qui déplait fortement à mon amie Danièle O. J’espère qu’ils vont bientôt être bannis des chaînes du service public.

Pour corriger cette erreur inadmissible, pourriez-vous consacrer un papier au Kikuyu Philharmonic de Nairobi, et aux deux musiciens peuls, les frères Hag Heul, qui en sont à l’origine : Kwam, le chef, et Keskellam, au Tam-tam ?

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Alexis