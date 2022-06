Touai, Mouai et Souhait

Avertissement :

Ce texte que j’ai intégralement piqué à celui qui signe en bas, non pas comme un chat voleur mais en le lui disant, et que je vous livre après un imMense travail de remise en forme de la granmaire - comme on dit avé l’accent – un peu fatiguée du côté de l’or-tôt-graffe, et que j’ai redressée sans faillir, c'était mon souhait, mais qui est un véritable plaisir de fantaisie, un peu comme ces photos qu’il faut faire pivoter dans ses mains pour en voir tous les sujets sous toutes les coutures !

C’est un petit séjour en fantaististant.

Mais c’est en catimini que j’ai pompé sans vergogne le texte auquel la fantaisie répondait… mais comme elle est signée aussi, je ne plagie pas !

Je me dédouane de toute responsabilité du contenu qui n’appartient qu’au contenant !







Comme touai a dit :

Le lobby vegano industriel a encore fait une victime .

Je serais curieux de rencontrer un vegan qui soit agriculteur, je n’en ai jamais vu et pourtant ça fait un bail que je suis dans le milieu .

Ce genre d’article prend toujours un exemple dégueulasse, l’industrie de la viande hors sol pour faire des généralités .Avant l’industrie et ses engrais, toute agriculture était de la polyculture élevage, pour la bonne raison qu’on ne sait pas vraiment faire autrement .

A ma connaissance, tous ceux qui se sont penchés sur la question de l’alternative a l’industrie utilisent des animaux dans leurs systèmes de cultures . On condamne donc ici l’agriculture traditionnelle et alternative pour le motif que l’agriculture industrielle est dégueulasse .C’est un non sens .

Mouai a répondu

@sylvain (avec de l’humour) & l’auteur et d’autres qui veulent



Ah mais tu dis cela parce que tu n’es pas encore assez wokiste multicultu noborderiste transgenre...



Mais une fois que tu le seras et que tu auras passé l’homo erectus qui érecte plus trop au statut d’herbivore mixé avec l’oiseau (bref le mougeon),

tu verras qu’une nouvelle fois malgré tes efforts d’adaptation ou tu bêleras et roucouleras (comme moi hein) tu seras encore classé en vieux réac has been ^^



Car a ce moment la (sissi ca va viendre lol)

les plus progressistes du clan t’expliqueront à nouveau que l’effort était beau mais largement insuffisant et que tu devras sans tarder « rééduquer » :

lions, guépards, hyènes, loups

(ah tiens là, j’ai dis un nom qu’il faut pas dire...

puisque lui appartient au camp du bien, on enlève donc loup ? ou pas ?)



Comble de la lobotomie profonde de la part des membres de la secte...



Ici c’est les bergers qui élèvent des moutons qui jusqu’aux dernières nouvelles me semblent classés herbivores sont ....les gros fachos intolérants lorsqu’ils hurlent au loup à l’introduction de celui ci (le comble lol)

Vu que le loup classé lui carnivore ils ( les vegans) sont contre (eux les Bergers gardent une logique cohérente au moins.. contrairement à d’autres...)



...l’Ours ah merde ... lui aussi faut pas en causer...

même problème du camp du bien , cad patouch ^^



Réfléchissons...



Peut être plus facile de s’attaquer à Youki le ti chien à sa mémé

Qu’il faudra convertir comme tout ce monde ...en ...herbivore végane....



Quand au pire de tout, nommons ce déchet de l’humanité ,

cette erreur congénitale de la nature

qui à proliféré sous quasi tous les pays et continents..

Allez je nomme ce sinistre individu pathétique, et feignant en plus ....

Bruyant parfois, qui laisse des poils partout et pollue la planète



le chat !



Qu’il soit celui tata ginette est « LE » criminel stalinien nazi pôlpotien salazarien en puissance !!(et j’en passe hein ^^) vu son inutilité caractérisée dans ce monde progressiste (ben oui plus besoin de lui dans les granges)



Parce que ce facho de chat bave comme un enfoiré sanguinaire

s’en léchant d’avance les babines lorsqu’il perçoit petits piafs et mulots etc..

bref le nouveau camp du bien....

les rats veuillez m’excuser de ne vous citer, mais faisant partite désormais de l’élevage personnel d’Hidalgo, grandeur nature dans notre sublime capitale et sa magnifique région parisienne (lol)

Forcément est rangé lui aussi dans « le camp du bien », comme le niktamer qui dépouillent le touriste à St. Denis en 93istan

quel rapport avec les chats ?

Té, ils sont aussi gros et parfois c’est les chats qui ont peur d’être cette fois bouffés...

Vous suivez ?, non tant pis pour ceux qui ont dormi, ...on continue...



Il faut être tantinet réaliste...

notre chat, chien, hyène ou autre bave ...

un peu moins sur une carotte du potager de l’oncle sam (laitues comprises)

Mme le poisson rouge ce con préfère des daphnies que des épluchures avariées de patates... flûte, font chier tous ces carnivores- là ^^



Enfin pour revenir à la carotte ...celle du potager ...

qu’on essaye de nous mettre .... mais pas pour s’alimenter ....

pour du jus de profits bien juteux de l’agrochimie moléculaire qui va nous refourguer une fois de plus... rhohh ben non, ah oui c’est ça j’suis parano, on va dire ça pour nous consoler, puis les labos qu’ils soient aux Usa, en Israël ou ailleurs sont de joyeux philanthropes désintéressés, qui ne sont pas derrière cette propagande... ben non ... logique tout va bien...



Bref en regardant un peu plus loin... dans le télescope du futur.... probable..

Une autre bouse hors de prix du gueux lambda ...

qui lui ...aura le nom de « viande », m’enfin que le nom hein ...

Réservé à cette petite caste haute....(celui qui est rien dans les gares, lui c’est non ! le kebab dégueu était possible , mais la c’est niet désormais ....... )



Pour faire adopter de telles mesures, il est envisageable, à termes,

une fois la population bien dressée comme il se doit,

on a bien commencé avec la vaccination cela à miraculeusement fonctionné au delà de leurs espérances.. la servilité de la peur ..savamment mélangée à du crédit social, le truc ou c’est plus que des lois sans l’être... le truc vicieux à souhait...



Bref certains l’ont déjà compris ...

Criminaliser l’affreux viandard récalcitrant, comme celui qui refusait l’injection de trucs zarbi dans son propre corps...

Ou pendra donc « haut et court » pour l’exemple celui trouvé ...

souvent désormais trouvé au fond d’une cave sombre avec 3 compères qui dégustera un sanglier (avec un bon vin, ce qui augmentera la peine, crimes en réunion, plus stupéfiants, ah oui pour le bon vin, saviez pas ?

itou la bonne viande)



Ah mais pourquoi tout ça au fait ?

avant on mangeait bien de la viande ?

On déforestait pas toute la planète ?

Les animaux étaient dans une basse cour, dehors

Etcetcet...



quand et pourquoi ce problème apparaît, tiens donc ?



Peut être qu’il faut faire accepter à l’ensemble de la planète les désormais 40 milliards d’individus ?

pour que les profits des méga milliardaires soit forcément encore plus colossaux ?

Sinon le « holà » aurai été mis depuis bien longtemps



Mme la conséquence de tout cela est

Plus d’animaux à terme sur notre planète (inutile prend trop de place) ,

ni de joies (inutile) , ni de forets (inutile) , plus rien.. d’inutile



La planète ...uniquement couverte de champs de tofu et/ou de blé et/ou de manioc ?

L’option du dessus c’est quelle population écrasera l’autre sous son poids démographique



Enfin voila, youpi youpi...

Des fois, tout bien réfléchi, mon rationaliste est vraiment encore bien trop progressiste et tolérant...

sinon comme les Talibans (en Talibanie ^^)

lapideraient ces troubleurs de joie et de bonheur de privation d’une bonne entrecôte, agrémenté de bons légumes... (poulet , poisson, lapins et autres)

Suis omnivore, c’est un fait, ne l’ai pas choisi,

néanmoins content de ce destin qui m’offre dans mes diversités alimentaires fromage et dessert



Et bien sur comme sylvain je condamne ce qui n’a plus de sens , les immenses trucs industriel ou cette fois l’animal n’est plus respecté en tant qu’être vivant,

c’est aussi nul que le véganisme de l’autre c’est dire

Ps 2 Et les véganes font ce qu’ils veulent mais comme les lgbtqi+ etc...

Ils n’imposent pas leurs délires ou font de la politique militantiste pour, les politiques sont tellement veules qu’ils pourraient s’en emparer si la maladie se propage ^^

Nous vous imposons de bouffer de la viande nous les omnivores ?

Non , alors ...

les solutions alacons, c’est non, ou y participez SEULS



et je réponds à l"auteur précisément pour cette partie ci...



Pour l’environnement

Le fait de consommer de la viande n’a pas seulement un impact sur les animaux, mais cela met aussi en danger notre planète et notre environnement dans lequel nous évoluons au quotidien ......etc...

Car je le vois venir gros comme un Benalla ou des B Blocs dans une manif de GJs c’est dire que c’est grossier

Pas plutôt parce que la planète est finie et que nous sommes trop nombreux ?

non ?

le problème refuse toujours d’être perçu ?

jusqu’où on ira pour satisfaire le dogme du toujours plus d’humains sur un territoire fini au détriment de tout le reste ?

Sucer des cailloux pour les générations qui vont suivre ?

(parce que nous les partiellement responsables d’avoir laissé faire, rien à carrer on sera dcd, c’est ça la logique de l’auteur et d’autres ?)

Expliquez moi ?

J’attaque pas, je secoue fermement le cocotier pour que certains escrocs idéologiques en tombent avec les noix

Désire que l’on se pose les questions, TOUTES les questions, et non biaisées

Note personnelle pour l’auteur

Serai très souvent dans la défense de la cause animale,

mais le grand n’importe quoi idéologique, simple le refuse tout net.

Si un veut se suicider, dans le cas inverse de vous, à ne bouffer que du carné, qu’il le fasse c’est aussi illogique que de manger que du végétal, qui créera de graves carences sauf à suivre des régimes drastiques, ce qui n’est plus un plaisir de la table mais une punition, qui kiffe devant des rutabagas bouillis

(le type normal j’entends)



Salut à tous , ouam,