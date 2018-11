Tous aux abris ! le duo infernal revient

La reine des neiges, bipolaire émérite et ambassadrice de France pour les pôles arctique et antarctique a donc quitté pour un temps ses seuls interlocuteurs, les morses, pingouins, manchots empereurs et autres ours polaires, laissant ses banquises à la dérive et la planète à ses désirs d’avenir inassouvis.

Il y avait urgence car elle savait les Français bouillants d’impatience à l’idée de lire ce qu’elle n’avait pu leur dire quand elle exerçait dans l’hexagone ses postes successifs avec l’expertise qu’elle s’attribue en toute humilité.

S’il subsistait encore quelques doutes sur ses immenses capacités, il suffirait de se remémorer ce que déclarait à son propos à l’époque où la Madone du Poitou sévissait au ministère de l’Ecologie son collègue des Finances, Michel Sapin , célèbre conifère de la socialie en voie de déforestation « C'est une femme qui a de la présence, qui a de la flamboyance, et c'est une femme qui a de la compétence . » Fermez le ban.

Certains esprits mesquins prétendent qu'elle aurait pris ombrage du succès de son ex-bonhomme des neiges et qu'elle supporterait mal de se faire voler la vedette, aussi entend-elle avec son nouvel ouvrage " Ce que je peux enfin vous dire " revenir au devant de la scène médiatique et regler quelques comptes.

Car derrière ce faux sourire permanent, fruit d'un laborieux travail musculaire des zygomatiques, dont Philippe Muray a pu écrire que « les thanatopracteurs l'imitent très bien quand ils font la toilette d'un cher disparu » se cache une redoutable mère fouettarde doublée d'une Madame Sans-Gêne amnésique qui critique l'écologie punitive de Macron en oubliant qu'elle fut en 2015 l'initiatrice de la convergence fiscale entre le diesel et l'essence.

Quant à Hollande qui s'érige en donneur de leçons de gouvernance et qui passa ses nombreux RTT élyséens à pérorer avec les journalistes et à parler géopolitique avec Léonarda, il aura sans doute du mal à faire oublier sa prèsidence d'une vacuité abyssale.

Mais la remise en question ne fait pas partie du patrimoine génétique de ces Shirley et Dino de la politique et dans ce climat anxiogène qui règne dans l'hexagone avec la montée du radicalisme islamique, la réponse de l'ex président revanchard à une admiratrice énamourée se languissant de son absence « Je vais revenir » résonne comme une menace de plus. Tous aux abris !

Hollande qui n'a pas été en mesure de se présenter à la présidentielle de 2017 et Royale qui aspire à sauver la planète mais n'a pas été capable de préserver son couple espèrent un retour gagnant en politique.

On ne sait pas encore si, à l'instar d'Abba ou des Spice Girls le duo infernal se reconstituera ou si chacun tentera une nouvelle carrière en solo mais on peut légitimement se demander ce que notre pays a fait au bon dieu pour mériter un tel châtiment.