Tous injectés, tous cobayes ! Transmissibilité, efficacité, formes graves, femmes enceintes : Ils ont injecté sans essai préalable positif

De quoi en rire ou en pleurer, il n’y a aucune étude scientifique validant le Pfizer, pour la première fois depuis des décennies la vaccination a été décidée en utilisant des milliards d’humains, y compris les enfants et les femmes enceintes, comme cobayes…

Il n’existe pas d’études randomisées en double aveugle prouvant l’efficacité des injections contre la contagion et les formes graves !

Il n’existe pas d’études randomisées en double aveugle prouvant l’innocuité des injections en particulier pour les femmes enceintes et les moins de 50 ans.

S’il y en a, que l’on donne les références

MAIS IL Y A CES DIZAINES D’ETUDES SCIENTIFIQUES RANDOMISEES QUI PROUVENT L’INEFFICACITE ET LES DANGERS DES INJECTIONS

Je vous donne les références

Pfizer a avoué devant le parlement européen mais Fauci avait déja vidé son sac aux Etats-Unis

🚨 BREAKING :



In COVID hearing, #Pfizer director admits : #vaccine was never tested on preventing transmission.



"Get vaccinated for others" was always a lie.



The only purpose of the #COVID passport : forcing people to get vaccinated.



The world needs to know. Share this video ! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022

On est entrain de vivre un truc de fous , #fauci admet qu il y a pas eu d etudes sur les #vaccins #ARN et qu il y a pas eu d etudes non plus sur les #effetssecondaires



les #vaccines ont etait des rats de laboratoires#GreatReset #Pfizer #BillGates pic.twitter.com/sh23KmUoXL — Bilderberg 💎 (@_Bilderberg_) August 27, 2022

1 Incapables d’en fournir les vrp de big pharma admettent l’inadmissible / la vaccination a utilisé les vaccinés comme cobayes

Au cours des échanges, elle indique en effet que la firme, lorsqu’elle a mené des essais cliniques pour démontrer l’efficacité de son vaccin, n’a pas cherché à savoir si une vaccination induisait une réduction des risques d’infection. Faut-il pour autant y voir un quelconque « scandale », comme l’assurent certains ? Non, rétorque à TF1info l’immunologiste Stéphane Paul, par ailleurs membre de la Commission technique des vaccinations de la HAS. « La communication de Pfizer est cohérente », assure-t-il, « puisque les essais cliniques n’étaient pas mis au point pour vérifier la transmission ». Pour l’entreprise, « comme d’ailleurs pour Moderna et les autres, l’objectif clinique était de mettre au point un vaccin qui protégeait des formes symptomatiques 15 jours après la 2e dose. »

Lorsque les autorités sanitaires en charge des médicaments ont autorisé les vaccins en Europe, c’est bien leur capacité à réduire de façon significative les formes graves qui a été jugée. https://www.tf1info.fr/sante/les-verificateurs-covid-19-les-propos-d-une-dirigeante-de-pfizer-prouvent-ils-que-le-pass-sanitaire-a-ete-instaure-sans-fondement-scientifique-2235207.html

Jugées ? oui mais sur quoi ??????

L’essai Pfizer ???

Le British Journal Of Medecine a constaté que les placebos ont été plus souvent testés que les vaccxx mais qu’ils ont eu des signes symptomatiques en aussi grand nombre.

Ils ont déclaré 8 cas de covid dans le groupe vaccinés et 162 dans le groupe non vaccinés et ils en ont déduit que le vaccin était efficace à 95%.

Mais je lis : Suspected COVID-19 cases that occurred within 7 days after any vaccination were 409 in the vaccine group vs. 287 in the placebo group.

En additionnant les suspects et les testes positifs, la différence entre les deux groupes est-elle significative ?

Et les femmes enceintes ?

Aucune femme n’était enceinte avant de se faire vacciner.

50 femmes se sont retrouvées enceintes dans un essai qui leur était interdit. Des tests de grossesse ont été effectués pour les femmes en âge de procréer lors des visites de dosage avant l’administration du vaccin.

17 ont été retirées officiellement de l’étude dont 13 pour lesquelles aucune info sur le suivi de grossesse n’est donné

Nous savons que pour 37 femmes suivies quelques mois, 11 ont perdu leur bébé pendant cette période qui couvre la 1ere et les jours suivant la 2eme dose

NOUS IGNORONS COMBIEN DE GROSSESSES SONT A CE JOUR PARVENUES A TERME POUR LES 26 FEMMES QUI RESTAIENT ET LES 4 ECARTEES QUI N'ONT PAS DONNEES DE NOUVELLES

https://pgibertie.com/2022/08/19/les-pieges-de-lessai-pfizer/

Et les formes graves ?

Vous lirez dans ce blog qu’il y a eu deux fois plus de morts dans le groupe vaxxx que dans le groupe placébo !

Officiellement il y aurait eu 2 décès toutes causes parmi les vaccinés et 4 dans le groupe placébo lors des fameux effets Pfizer qui ont permis l’autorisation des injections. Les documents fournis à la justice américaine parlent.

Nous en sommes maintenant à 27 pour les vaccinés contre 15 parmi les non vaccinés. 6 décès cachés se rajoutent en effet à la longue liste. Tous avaient eu au moins une injection

Les DOCUMENTS SECRETS DES ESSAIS PFIZER révèlent DEUX FOIS PLUS DE DECES PARMI LES VACCINES que les non injectés

Le fameux essai est aujourd’hui considéré comme une escroquerie, sinon pourquoi refusent-ils de communiquer les données brutes de cet essai pour vérification ?

https://pgibertie.com/2022/10/12/pfizer-refuse-de-fournir-les-donnees-brutes-de-ses-essais-et-avoue-au-parlement-europeen-que-son-injection-na-jamais-ete-testee-pour-empecher-la-transmission/

La seconde chaine de pharmacies américaine fournit des données de surveillances précieuses sur la vaccination et la covid. A partir de ces données appliquées aux cohortes de l’essai Pfizer l’efficacité des injections devient négative….

ILS ONT REFAIT L’ESSAI PFIZER ET L’EFFICACITE DE L’INJECTION SE REVELE NEGATIVE

SCANDALE EN ISRAEL : le gouvernement a découvert de graves problèmes de sécurité avec les injections COVID et les a dissimulés

2 Mais rassurez-vous les cobayes, nous n’avons pas fait d’essais préalables mais en vous observant nous en avons déduit que les vaccxx étaient efficaces…

Ce n’est que par la suite, lorsque les populations ont commencé à être massivement vaccinées, que l’impact sur la transmission a été mesuré. Les chercheurs ont réalisé, partout dans le monde, des études dites « en vie réelle ». Ces dernières ont permis de constater que les vaccins parvenaient à diminuer non seulement les cas graves, mais aussi la transmission du virus. En l’espace de quelques mois, « on a observé un consensus scientifique sur le fait qu’il y avait une réduction de la transmission », tranche Stéphane Paul. L’expert note que si « les chiffres sont inférieurs à ceux de la réduction des formes graves, ils restent intéressants malgré tout ». Depuis le début des campagnes de vaccination, assure-t-il, « nous disposons de données prouvant cette protection contre l’infection. Elle n’est pas parfaite, mais mieux vaut 40% ou 50% de risque en moins que rien du tout ! » https://www.tf1info.fr/sante/les-verificateurs-covid-19-les-propos-d-une-dirigeante-de-pfizer-prouvent-ils-que-le-pass-sanitaire-a-ete-instaure-sans-fondement-scientifique-2235207.html

DES OBSERVATIONS VALENT MIEUX QUE DES ESSAIS RANDOMISES... Bon ils disaient le contraire pour les vieilles molécules pourtant sans danger

Mais leurs observations ont toujours été biaisées !

NOUS SAVONS MAINTENANT QUE LES CONTAMINATIONS INTERVIENNENT MASSIVEMENT DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT L’INJECTION ET CES CONTAMINATIONS POSTS INJECTIONS ONT ETE HONTEUSEMENT COMPTEES COMME DES CONTAMINATIONS DE NON VACCINES

Les britanniques ont été les premiers à l’avouer ainsi que la province de l’ALBERTA au Canada

Tous âges confondus, depuis le début de l’année, la protection contre les formes graves n’apparait qu’avec la sous estimation du nombre des non vaccinés par la DREES. On aurait 31% de décès ou de soins critiques pour 21% de non vaccinés, mais avec les évaluations de Santé Publique France 31% de décès ou de soins critiques pour près de 30% de non vaccinés

NON REINTEGRATION DES SOIGNANTS ET POMPIERS NON VACCINES/ LA FORFAITURE DU GOUVERNEMENT ET DE SES ALLIES ; Vérifiez vous mêmes les stats qui le prouvent

Pire, très rapidement les observations ont mis en évidence une EFFICACITE NEGATIVE et les autorités ont cessé de publier les stratistiques des non vaccinés car ils sont moins souvent et moins gravement atteints

https://pgibertie.com/2022/10/09/une-etude-publiee-dans-nature-communication-veut-demontrer-lefficacite-des-injections-et-prouve-exactement-le-contraire-mais-la-drees-fait-encore-mieux/

https://pgibertie.com/2022/07/01/la-main-dans-le-pot-de-confiture-la-drees-a-massivement-surestime-les-deces-des-non-vaccines/

Au moins c’est clair, dès que les statistiques démontrent que les injectés ont plus de risques de mourir de la covid que les autres, ils ne publient plus de stats par statut vaccinal

DITES LES JOURNALISTES, EXPLIQUEZ-NOUS POURQUOI VOUS NE DONNEZ PLUS DE STATISTIQUES DE DECES VACCINES ET NON VACCINES ?

3 LES ETUDES RANDOMISEES SONT FINALEMENT ARRIVEES. ELLES ONT MONTRE LA DANGEROSITE DES INJECTIONS

Le virion de la protéine spike généré par l’injection ne disparait pas au bout de 24h, il se propage dans tous les organes et multiplie les catastrophes pendant des mois et des mois

PAS D ESSAIS CLINIQUES AVEC GROUPE PLACEBO POUR LES NOUVELLES INJECTIONS, IL SUFFIT DE VERIFIER LEUR EFFICACITE A PRODUIRE DE LA PROTEINE SPIKE SOURCE DE TOUS LES DANGERS

une étude thaïlandaise sur les ados 13-18 ans montre 29% d’effets cardiovasculaires délétères après la 2è dose de Pfizer !

Les non vaccinés non contaminés ont propagé la maladie à 28% de leurs contacts contre 32% pour les contacts des complètement vaccinés.

https://pgibertie.com/2022/10/09/une-etude-publiee-dans-nature-communication-veut-demontrer-lefficacite-des-injections-et-prouve-exactement-le-contraire-mais-la-drees-fait-encore-mieux/

HEUREUSEMENT QUE LES PETITS ENFANTS N’ONT PAS ETE MASSIVEMENT VACCXX EN FRANCE : c’est la seule catégorie d’âge qui connaisse un fort recul de la contamination https://pgibertie.com/2022/10/01/heureusement-que-les-petits-enfants-nont-pas-ete-massivement-vaccxx-en-france-cest-la-seule-categorie-dage-qui-connaisse-un-fort-recul-de-la-contamination/#COVID19… via @pgibertie

Les etudes scientifiques sur l’impact sur la fertilité arrivent enfin … LES VACCXX DEGRADENT LA QUALITE DU SPERME ET REDUISENT LA RESERVE OVARIENNE DES FEMMES

Les auteurs de l’étude sur le sperme reconnaissent que les résultats peuvent inquiéter mais s’accrochant au retour à la normale pour la moitié des échantillons de sperme, ils n’iront pas plus loin et parlent de dégradation provisoire. Mais il y a les autres en particulier ceux qui après six mois constatent la poursuite de cette dégradation

Les auteurs de l’étude sur la réserve ovarienne souligne que pour 60% des femmes elle diminue de moins de 10% ( ce qui est beaucoup) en 3 petits mois, mais il y a les 40% et là, c‘est dramatique…

Est-ce à dire qu’au bout de 3 ou 4 rappels annuels la fertilité d’une bonne partie des hommes et des femmes sera anéantie ? Ces études peuvent le laisser supposer… Il est urgent d’interdire ces injections à tous ceux qui veulent des enfants

https://pgibertie.com/2022/10/04/les-injections-vaxx-covid-le-sperme-et-les-reserves-ovariennes/

SURMORTALITE MASSIVE DANS LES PAYS QUI ONT LE PLUS INJECTES DE DOSES DE RAPPEL :Les covids courts et longs, la canicule INNOCENTES …C’est quoi ? Peut-être Poutine ?

Le covid long n’est pas responsable de la surmortalité dans les pays qui n’avaient pas connu la covid avant de vacciner, des pays sans covid ont vu la surmortalité exploser après la troisième dose

La canicule n’est pas responsable : surmortalité record en Norvège et Islande, et partout la surmortalité commence à l’automne 2021

La troisième puis la 4ème doses semblent bien les doses de trop qui distinguent les pays entre eux.

Les décès excessifs, toutes causes confondues, continuent de croître fortement dans la plupart des cas. Et les surmortalités non Covid aussi (attention à l’écart entre les surmortalités et les courbes Covid).

L’important excès de décès non Covid en 2022 ne correspond pas au récit selon lequel il est dû aux séquelles d’infections Covid précédentes. Parce qu’il se produit également dans des pays où il n’y a pas eu de cas/décès significatifs de Covid et aucun décès en excès jusqu’à la fin de 2021 ou même 2022.

ESSAIS PFIZER ET MODERNA : La preuve scientifique est établie de risques d’effets indésirables supérieurs à la protection espérée contre la Covid

La prestigieuse revue Vaccine a publié il y a quelques semaines une étude actualisant les essais Pfizer et Moderna de 2020/21 au delà des deux premiers mois d’observation et prouvant la necessité de cesser les injections. Les effets indésirables sont plus nombreux et plus dangereux que la protection espérée contre la Covid

L’étude randomisée en double aveugle met en évidence : Événements indésirables graves d’intérêt particulier après la vaccination par ARNm COVID-19 dans des essais randomisés chez l’adulte

LES DOSES A REPETITION DEMULTIPLIENT LES RISQUES DE MALADIES AUTO IMMUNES :

25% des patients covid hospitalisés pour formes graves voient apparaitre des anticorps annonciateurs de maladie auto immunes dans le futur, pour les vaccinés complets PFIZER c’est de 23% (5% pour les deux doses)…

Maria Cristina Sacchi et son équipe travaillent sur les maladies auto immunes, une étude démontre que le Pfizer provoque autant de risques d’en avoir une qu’ un covid sévère entrainant une hospitalisation

Dans un pays civilisé, on se poserait des questions