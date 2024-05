Comment ne pas percevoir tous les bienfaits de la musique ?

"La grâce d'une harmonie transcende les différences culturelles et touche même les non-musiciens et les nourrissons. La musique fédère : elle synchronise les affects et renforce les liens sociaux, notamment à travers le chant et la danse qui favorisent l'attachement émotionnel.

Et ce n'est pas tout. Ses vertus physiologiques sont de mieux en mieux connues et décrites : la musique apaise l'esprit, module nos humeurs et peut même, dans certains cas, atténuer la douleur. Source de bien-être intime et collectif, elle n'a pas fini de nous surprendre.", écrit Sibyle Veil dans son ouvrage Au commencement était l'écoute...

"La musique permet ainsi d'apaiser les bébés prématurés. Certains hôpitaux font appel à des musicothérapeutes pour leur venir en aide ainsi qu'à leurs parents.

Tous les vendredis, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), un son cristallin résonne dans les couloirs d'une maternité. Il provient de la kalimba, un instrument qui danse entre les doigts d'une musicothérapeute bénévole. Elle aide les parents de bébés prématurés à tisser un lien avec ces petits êtres fragiles.

Maël est né un peu avant sept mois. La thérapeute le plonge dans un bain sonore.

Des vibrations aussi sécurisantes que celles entendues dans le ventre de sa maman. Les sons aigus sont bannis, et les rythmes lents sont privilégiés pour ne pas heurter ses oreilles immatures.

Avec d'infinies précautions, elle leur propose un voyage instrumental. Le papa fredonne à son fils un air de Renaud qu'il lui chantait avant sa naissance :

"Pierrot,

mon gosse mon frangin, mon poteau,

mon copain, tu m'tiens chaud,

Pierrot.

Qu'tu sois fils de princesse

ou qu'tu sois fils de rien,

tu s'ras fils de tendresse,

tu s'ras pas orphelin."

Selon plusieurs études, la musique stimule le cerveau des bébés prématurés.

A 300 kilomètres de là, au CHU de Dijon (Côte-d'Or), le chant est un soin à part entière. Même les infirmières sont formées pour accompagner les parents. Ici, la musicothérapeute fait partie de l'équipe médicale. Elle aide la maman à accorder sa voix aux gestes de son petit garçon.

Ce rituel musical a été institué par Solène Pichon, infirmière puéricultrice au service de réanimation néonatale du CHU de Dijon. Elle souhaite le généraliser à tous les prématurés.

"C'est comme si l'enfant posait sa respiration sur la voix qu'il entend et cela va stimuler la succion, et donc derrière, il a été prouvé qu'il peut y avoir un meilleur comportement alimentaire, et à long terme, un meilleur développement langagier."

La musicothérapie fait du bien aux nourrissons et assurément, elle apaise aussi les parents..."

Oui, la vie est plus belle en musique !

