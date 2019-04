Tous les cinq ans, la politique éducative change...

On a connu Luc Chatel et ses suppressions de postes de fonctionnaires, mal réparties, mal pensées, on a connu Vincent Peillon et sa réforme chaotique des rythmes scolaires, on a connu Najat Vallaud-Belkacem et sa réforme désastreuse du collège...

Et voilà que Jean-Michel Blanquer nous promet une école de la confiance... Certes, il semble vouloir donner la priorité à l'école primaire, mais sa réforme du lycée et du baccalauréat se présente comme un véritable casse-tête : très complexe, elle sera difficile à mettre en place.

Certes, Jean-Michel Blanquer est un bon communicant mais ce n'est pas suffisant pour mener une bonne politique éducative, il faut aussi être à l'écoute des enseignants et comprendre leurs difficultés.

Face à toutes ces réformes qui se succèdent, se contredisent, les enseignants se retrouvent bien seuls et bien démunis.

Il serait temps de fixer une politique éducative à long terme, sur laquelle les différents partis se mettraient d'accord et qui pourrait être appliquée, quel que soit le gouvernement qui arrive au pouvoir.

Les enseignants ne sont pas des girouettes et on ne peut, ainsi, sans arrêt perturber leur travail si complexe.

Dans un domaine aussi important que l'Education, tant d'expérimentations hâtives sont intolérables.

Nous le savons tous : le métier d'enseignant s'est considérablement dégradé...

Le ministère peine à trouver des candidats pour les concours d'enseignement : dans un pays qui connaît un nombre conséquent de chômeurs, c'est tout de même révélateur.

Ce métier de transmission n'attire plus les vocations.

Comment pourrait-il en être autrement ?

Les enseignants sont sans cesse remis en cause, déconsidérés, méprisés, dépréciés par les politiques publiques, moqués pour leurs prétendus privilèges...

Leur pouvoir d'achat s'est effondré... la figure du professeur s'est banalisée, elle a moins de prestige, les conditions d'exercice du métier se sont dégradées, avec des situations très brutales dans certains collèges ou lycées...

Ce métier où on apprend tous les jours peut être passionnant, mais il a perdu, hélas, beaucoup de son attractivité.

Les problèmes existent dans de nombreux établissements : il faut en parler, et refuser l'omerta imposée par l'administration.

