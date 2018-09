Tous les Crétois ne sont pas des menteurs, mais Épiménide oui

Le Crétois Épiménide affirmait : « Tous les Crétois sont des menteurs. », ce qui était considéré par les philosophes antiques comme un paradoxe puisque cette affirmation échappait au principe de non-contradiction :

Soit Épiménide disait vrai, et alors il mentait (puisque c'était un Crétois), donc son affirmation était fausse (puisque tous les Crétois mentaient).

Soit, au contraire, Épiménide mentait en disant cela, et alors il existait au moins un Crétois qui disait la vérité, et donc son affirmation était fausse.

Pour résoudre la contradiction, Aristote considérait qu’on peut mentir en général, tout en disant la vérité sur un point particulier, et il formulait son raisonnement ainsi : « Je dis vrai en disant que je mens ». Du coup, la contradiction disparaissait. La vérité en question n'était plus absolue, mais relative à un contenu déterminé. On peut également résoudre le paradoxe en s’appuyant sur les résultats d’une évaluation ethnographique moderne démontrant scientifiquement que tous les Crétois ne sont pas des menteurs, ce qui permet d’affirmer qu’Épiménide, lui, en est un !

Pour les ténors du nouveau monde « en marche », ceux qui dénoncent les mensonges officiels sont les menteurs et les preuves des mensonges sont des « fake news ».

Dans ce combat contre la vérité, l’environnement médiatique joue un rôle déterminant, non pas en imposant une version unique comme dans les dystopies d’Huxley et Orwell, mais au contraire en mettant à la disposition des lecteurs et internautes une abondance de fictions, de contes de fées dépouillés des attributs trop voyants du merveilleux comme la baguette magique mais truffés d’une poudre de perlimpinpin plus discrète, des contes et légendes qui correspondent à leurs idées préconçues et les aident à avoir bonne conscience en rejetant les versions qu’ils n’ont pas envie de croire. Ces tendances s’accompagnent d’un assouplissement dans le ton et dans le contenu du discours des technocrates, élus ou adoubés par leurs mentors.

Les politiciens ont toujours menti, ne serait-ce que par omission et par un recours aux diverses variantes de la langue des bois telles que le « politiquement correct » ou la « novlangue » empruntée à l’ « Oceania » de « 1984 », mais, encore récemment, les plus habiles évitaient les mensonges qui leur seraient préjudiciables s’ils étaient révélés comme tels. Aujourd’hui, il semblerait que le fait d’être pris en flagrant délit de mensonge n’entraîne plus ni poursuites ni sanctions. Les meilleurs tribuns sont capables de mentir sans vergogne avec un tel aplomb que même un archevêque entrainé leur donnerait le bon dieu sans confession. Mentir devient une performance et le mensonge un talent.

La vérité connait une crise profonde, mais le phénomène n’a pas commencé avec le locataire actuel de l’Elysée. Bayrou avait déjà fait remarquer qu’ « avec Sarkozy, plus c’est gros et mieux ça passe », et Hollande avait décroché le gros lot avec son fameux « mon ennemi, c’est la finance », une pépite à verser au patrimoine mondial de l’humanité à l’UNESCO. Ce n’est pas nouveau, mais ce qui scandalisait les naïfs il y a cinq ans parait banal aujourd’hui, et les courtisans ne font plus semblants de s’offusquer. Au contraire, ils se répandent en éloges devant les performances de la nouvelles génération et sont passés du « Couvrez ce sein que je ne saurais voir » de Tartuffe au « Il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne » de Dom Juan. La séduction et la conquête succèdent à l’hypocrisie.

Le mal s’est aggravé insensiblement et ressemble de plus en plus à un syndrome d’immunodéficience, une maladie qui détruit ou affaiblit la capacité du corps à guérir et à inhiber les alertes. Le recours systématique aux « think tanks » et aux experts du mrketing politique pour savoir ce que le public a envie d’entendre affaiblit et détruit la vigilance intellectuelle et les capacité à discerner le vrai et le faux. Rien n’est plus doux que de croire ce que l’on a envie de croire. Et pendant que l’acteur fascine son public, les techniciens préparent en coulisse le « deus ex machiné ».

Pourtant, les symptômes de cette pathologie sont bien visibles dans les guerres politiques et culturelles, pour peu que le public mette les bonnes lunettes, et en fait, concernant la vérité, la plus grande menace ne vient pas des menteurs et des dirigeants eux-mêmes, mais de notre propre état de santé en la matière, de nos propres capacités à réagir à l’agression du virus qui nous endort : les mensonges sont confortables, comme la morphine ou les antidépresseurs.

Ce déficit croissant de la pensée critique a permis la mise en selle de menteurs de plus en plus adulés par des spectateurs avides de tours de prestidigitation et d’illusionnisme. Ils savent que c’est truqué, mais ils en redemandent quand ils éprouvent du plaisir au spectacle d’une féerie aux vertus narcotiques.

Si tous les Crétois ne sont pas des menteurs, Épiménide, lui, en est un, mais les citoyens ont envie de croire ce que dit Épiménide : il leur permet de s’endormir et de rêver.