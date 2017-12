Tous les flatteurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent !!

Bonjour,



Chacun des camps œuvre évidemment à conforter et accroitre son importance et son pouvoir.



Outre leurs intérêts économiques directs - leur cœur de métier -, leurs convictions etc. chaque camp agit à sa façon sur les autres par le biais de la politique.

Les capitalistes sont les chantres de la théorie du ruissellement qui est faite par et pour eux ; les réformistes, noyautés par les capitalistes, en sont les chevilles ouvrières : Macron en cela est égal à Trump. On ne peut pas dire de ceux-ci qu’ils sont les idiots utiles de ceux-là puisqu’ils y trouvent largement leur compte.



Au troisième camp, je lui dirai : c’est bien joli de s’opposer, de critiquer, mais ça ne fait pas une politique, encore moins un projet. Et pour présenter un projet, il faut rassembler et convaincre.



Il y a deux soucis incontournables : l’écologie et la social.



Tout le monde doit pouvoir travailler, il faut cesser de détruire les emplois et de ruiner la planète. Il faut stopper cette marche vers l’enfer que mènent Big Pharma, Big Chema, Big Biotechna, Big Agribiz et Big Medica qui ne créent ni de la bonne bouffe ni de la bonne santé mais encore et toujours plus de profits. Cette production de profit qui est devenue le véritable cœur de métier du premier camp, ressemblant en cela à l’activité des mafias.





« Le capitalisme contemporain est devenu par la force de la logique de l’accumulation, un « capitalisme de connivence ». Le terme anglais « crony capitalism » ne peut plus être réservé aux seules formes « sous-développées et corrompues » de l’Asie du Sud est et de l’Amérique latine que les « vrais économistes » (c’est à dire les croyants sincères et convaincus des vertus du libéralisme) fustigeaient hier. Il s’applique désormais aussi bien au capitalisme contemporain des États-Unis et de l’Europe. ... Dans son comportement courant, (cette classe dirigeante) se rapproche alors de ce qu’on connaît de celui des « mafias », quand bien même le terme paraîtrait insultant et extrême ». (Par Samir Amin, économiste et président du World Forum for Alternatives.)