Toussaint… « Si tu meurs, je te tue ! »

Et si on réfléchissait un peu sur la mort, cette curiosité, et ce que son appréhension à suggéré à ce « curieux poulet sans poil » qu’est l’Humain ? J’ai essayé de m’y frotter dans une saga préhistorique que j’ai commise… Ça se passe à la charnière entre le paléolithique supérieur, celui des artistes de Lascaux, et le néolithique porteur de malheur. Au moment où l’homme devint con en inventant le travail, la propriété, l'élevage, l'agriculture, les flics et les « curés » dans le sens large du terme dans une terrible chute vers le "progrès".

(…)

— Il y a bien longtemps, s’exprime à son tour Elor-Hans le sorcier Félobre, la grande Terre-Mère vivait, tremblait, se convulsait en montagnes de feu, en gouffres d’eaux, en infinis de neige. Et personne n’était là pour le voir et surtout pour le savoir. La terre était peuplée d’animaux qui naissaient, copulaient, se reproduisaient et crevaient. Sans se poser de problèmes.

Heureux ! Puis est tombé sur un drôle d’animal — nous — une calamité : il a pris conscience qu’il existait, qu’il vivait.

Et donc qu’il devrait un jour ou l’autre mourir... De là est née l’angoisse. La terrible angoisse de l’Après. Pour combattre cette angoisse, le malheureux animal humain, désormais conscient de sa terrible condition, a tout de suite perçu une attraction instinctive, irréfléchie, imprécise vers quelque chose d’inaccessible qui le dépasse totalement : l’obscure appréhension, le vague pressentiment qu’il existe ailleurs, en haut, très haut, très grand, un ordre des choses infiniment supérieur à lui et vers lequel il est impulsivement enclin à se soumettre s’il veut donner un sens à sa vie, s’il veut se libérer de son angoisse, s’il veut accepter sa condition humaine. L’angoisse de la mort lui a fait inventer la religion et avec elle tout ce qui organise la société des hommes. Pour nous, c’est l’harmonie de la Terre-Mère que nous appelons Gha-Yah et l’intégration de l’humain dans la nature parmi les autres créatures et au même titre qu’elles. C’est ce qui nous fait respecter les animaux et les plantes qui nous donnent leur vie pour perpétuer la nôtre. C’est ce qui nous fait respecter la vie, la liberté des autres humains tant nous avons besoin les uns des autres. C’est ce qui nous fait vivre en communauté pour affronter ensemble la dureté de l’existence. C’est ce qui nous fait honorer et respecter les femmes qui portent et donnent la vie. C’est ce qui nous fait respecter et honorer nos morts lorsqu’ils rejoignent la Grande Terre-Mère. C’est ce qui fait que nous ne craignons pas la

mort car nous savons que notre esprit se fondra dans le Tout d’où nous sommes venus.

Pour d’autres, ce peut être autre chose.

— L’Homme, c’est pas toujours tout joli, ajoute Gaabhi en se grattant la barbe. Nous qui devons les aider à vivre au mieux ensemble, nous le savons... L’homme, il trimballe une bonne dose de cupidité, de méchanceté, d’agressivité. Avec, hélas, une certaine propension à humilier le vaincu, à dépouiller le faible, à jouir de le voir souffrir et crever. Mais toute cette saloperie latente est mêlée aussi à un esprit d’aventure, à un goût du risque, à un besoin de se surpasser et de vaincre. Sans oublier, quelque part dans les replis de sa cervelle et de toute sa viande, un besoin d’aimer, de protéger, de se sacrifier pour les autres parfois. C’est ça l’Homme. Faut faire avec. Mais ce dieu dont nous parle Thôrvig, ce Yahvzusla, c’est une belle crevure ! Qu’est-ce que c’est que ce dieu m’as-tu-vu et narcissique qui aurait créé les hommes uniquement pour se faire adorer ! Qu’est-ce que c’est que ce dieu mégalo, prétentiard et sadique qui exige le sang des pauvres humains qui n’ont jamais demandé à être créés ! Qu’est-ce que c’est que ce dieu injuste, qui a ses favoris : les prêtres qui s’autoproclament leurs représentants sur terre et ses souffre-douleur : les pauvres types qu’on lui sacrifie ! Qu’est-ce que c’est que ce dieu fourbe et combinard qui permet l’esclavage des hommes

et des animaux ! Moi je vais vous dire : ce dieu a été créé à leur image par des gens particulièrement stupides, méchants, trouillards, mesquins, cruels, prétentieux et vindicatifs. Ces gens, ce sont ces prêtres qui établissent leur toute-puissance sur l’obscurantisme, la soumission et la foi aveugle qu’ils imposent à cette société de terreur dont vient de nous causer Thôrvig. »

(…)

in « ...et l'Homme devint con ! » de Jean-Victor Joubert - chapitre 12

Le dieu « Yahvzusla » est évidemment la contraction de Yahvé, Jésus et Allah, les commis voyageurs des trois névroses collectives dîtes « du Livre » (NDMoi)

