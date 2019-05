Tout au fond du terrier

@oncle archibald

Hmh, maintenant vous comprenez pourquoi je commençais l’article par une citation d’Alice au pays des merveilles ?

— Inutile d’essayer, répondit-elle : on ne peut pas croire des choses impossibles. — Je suppose que tu manques d’entraînement. Quand j’avais ton âge, je m’exerçais à cela une demi-heure par jour. Il m’est arrivé quelquefois de croire jusqu’à six choses impossibles avant le petit déjeuner.

Et apparemment, question entraînement vous en remontreriez à la Reine de coeur, on tient un podium, là.

Je ne suis pas contrarié, Archie, ce que vous pouvez bien raconter n’a aucune espèce d’influence sur les résultats, soit les personnes qui seront appelées à siéger au P.E. lors de la rentrée parlementaire.

Et dans les jours et les semaines à venir, la réalité prendra le pas sur le déni, parce que la vie continue, et là, vos eurolâtres vont réaliser que ce ne sera plus exactement la même limonade.

« Je » n’ai pas perdu, Archie, « je » n’ai pas gagné non plus parce que je ne jouais pas (mais j’ai quand même voté). Mais le résultat est conforme à mes attentes et indique que les électeurs, autrement dit les Européens, ont gagné en maturité et commencent à réaliser que l’UE est en train de les tuer à petit feu.

Vous ne voyez pas le sable qui s’infiltre partout et commence sérieusement à gripper la machine ? Les électeurs de la classe moyenne américaine, vous savez, les « déplorables » ? Puis ce furent les gilets jaunes (qui ne sont pas près de rentrer à la maison, croyez-moi), et maintenant les Anglais, et dans la foulée le restant de l’Europe à l’exception de deux pays (Dannemark, Hollande).

Priez seulement pour que ce machin s’effondre avant que les Américains soient placés devant ce qui leur pend au nez : la faillite. Parce que là, on pourrait dérouiller sérieusement.