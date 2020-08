Tout ça pour ça ?

@Amanite phalloïde

À côté de vos délires psychotiques, il y a la réalité tangible : 5.171 morts de plus en Belgique en 2020 qu’en 2018 et cette différence va aller en diminuant au fur et à mesure qu’on se rapprochera du 31/12.

Depuis le début de cette crise j’ai refusé de jouer avec les chiffres dont on nous arrose comme le nombre de cas, le nombre d’hospitalisations, le taux de létalité, tout simplement parce que ces chiffres, on peut les manipuler facilement, et c’est exactement ce qui s’est passé !

Donc je n’ai considéré que les chiffres qu’on ne peut trafiquer, comme dans un premier temps le nombre de morts par million d’habitants pour un pays donné, et comparer, puis voir l’évolution des courbes qui viennent naturellement à tendre vers une constante (quand la courbe est à l’horizontale, c’est qu’il n’y a plus de nouveau décès).

https://www.levilainpetitcanard.be/stats_covid/

Maintenant, je vais m’atteler à déterrer les vrais chiffres de mortalité depuis le début de l’année, et comparer ça avec les autres années.

Oh l’État français (et d’autres) dissimulent les information (parlez-moi de transparence), mais je finirai bien par les trouver, et à ce moment là, je ferai la même chose pour la France que pour la Belgique, publier la surmortalité réelle sur la période.

Vous pouvez croire ce que vous voulez, vous chier dessus toute la journée, en geignant des « on va tous mouriiiir », le fait est que depuis le 23 mars, date de mon premier article concernant cette pseudo-pandémie, j’ai eu raison sur toute la ligne, et c’est pas fini.

Accessoirement, n’allez pas croire que toute la presse serait dupe, ou que tous les médecins seraient dupes, il y en a qui ne sont pas forcément payés par BigPharma.

Ainsi on commence à voir pas mal d’articles qui ne dansent pas sur l’air qu’on leur chante, j’en fais la recension dans ma revue de presse :

https://www.levilainpetitcanard.be/les-breves-du-canard/

Et du côté du public, je vois et je lis de plus en plus de personne qui s’éveillent, et ne croient plus un mot de ce que les médias de la peur leur chantent. Des centaines de commentaires et d’e-mails, je n’ai jamais vu ça. Dans la rue aussi, dans les files, au magasin, tout pareil !

Pas pour rien qu’on a vu 1,3 million de personnes manifester à Berlin, ils sont peut-être disciplinés les Allemands, mais pas cons !