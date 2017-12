Tout ce qui est humain est nôtre, comme le dit le Secours populaire !

@Mutin de Panurge



ça rapporte la prébende pour Soros.



« Les actuels moutons de l’intelligentsia ne connaissent plus que trois crimes inadmissibles : racisme, antimodernisme et homophobie. » Guy Debord (marxiste)



« Dans la stratégie des États occidentaux, l’artillerie lourde du libre-échangisme et des ajustements structurels est toujours précédée ou accompagnée par les chevaux-légers de l’aventure humanitaire [négrière]. » Michéa



« Le cosmopolite représente le dernier degré de l’inhumanité capitaliste  […] Pour le cosmopolite, l’homme est un personnage schématique, “citoyen du monde” sans famille et sans peuple, sans traditions ni particularités nationales. Pour le marxiste, au contraire, l’homme est le produit d’un développement social déterminé, d’un certain nombre de conditions précises qui lui confèrent une formation psychique définie, un caractère national. » 



Georges Cogniot, PCF avant les p... collabos de la ploutocratie sexialiste en marche et les négriers de La Baudruche et petit facteur chez Drucker



