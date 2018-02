Tout commence dans les petites classes

De ces échecs répétés on peut tirer un enseignement. À chaque fois la défaite a été annoncée et organisée par la division syndicale. Elle est depuis 40 ans le premier soutien de tous les gouvernements dans les mauvais coups portés aux services publics

Un jeune instituteur de la couronne parisienne nous dit ce qu'il faut attendre des réformes qu'on lui impose.

Des réformes inadaptées qui détruisent ce qu'elles prétendent améliorer.

La routine …

Depuis 40 ans rien de neuf.

Pas nouveau non plus le désintérêt des grandes centrales syndicales tout occupées au pantouflage de leurs dirigeants. Qui se rappelle que la dernière grève 9 Février dernier ? Certainement pas eux.

.

Et pourtant !

Pourtant on masque soigneusement dans les media bavards les vraies menaces qui planent au dessus de l'avenir de nos enfants

1-Evoquons la première d'entre elles : la carte scolaire.

Elle s'articule, pour le Val-de-Marne autour d'un plan de fermeture de cent quatre-vingts classes dans les écoles. Ce qui inquiète le plus les professeurs, ce sont les classes de « CP 100 % réussite ».

Une même mesure sournoise sous plusieurs apparences :

soit des classes à douze, quatorze ou seize élèves, mais aussi deux classes avec deux professeurs... dans la même salle !

Soit de retirer les profs d'une classe pour les mettre ailleurs

Non seulement on manque de salles, on manque de nouvelles écoles, et ce système ne prévoit pas de création de postes supplémentaires : il s'agit de retirer des professeurs aux autres classes, dans un contexte où il n'y a déjà pas assez de professeurs.

Il y a par exemple des écoles comptant actuellement quatre CP qui devraient passer à six, mais toujours sans augmentation des effectifs de professeurs. C'est également un système fourbe où l'on perd sur le remplacement des enseignants absents, partis par exemple en journée de formation : d'ordinaire, c'est toujours le même remplaçant qui vient. On peut même voir des cas dans une école deux professeurs de CP à douze élèves étaient remplacés par une seule personne.

La réalité de cette politique de gribouille ou de poudre aux yeux apparaît cruellement quand on sait que le nombre de places au concours a été réduit à 1 450 postes.

2- Des postes non pouvus

Par ailleurs, ces postes ne sont jamais pourvus, en raison de la faiblesse du niveau des candidats. Il faudrait rendre l'académie de Créteil plus attractive et que les requis de la formation remis en cause. Ainsi, les syndicats demandent depuis longtemps des effectifs de deux mille professeurs supplémentaires dans le département. La situation est telle que l'académie organise désormais un « concours exceptionnel » ouvert nationalement.

Cette année, l’Éducation Nationale a recouru à l'exceptionnel pour la troisième fois et le procédé s'est étendu de l'académie de Créteil à celle de Versailles.

On observe une souffrance des enseignants : on leur en demande beaucoup alors qu'ils ne sont pas encore formés.

3- Les stagiaires bouche-trous

A peine le concours réussi, on les envoie tenir une classe. La place des stagiaires est en soi source d'inquiétude : les stagiaires travaillent à mi-temps. D'ordinaire, la règle voulait qu'ils soient en binôme avec un enseignant titulaire.

En fait que voit-on ? Le basculement vers des classes tenues uniquement par des stagiaires a déjà commencé depuis l'année dernière, a été étendu cette année, doit s'amplifier l'année prochaine...

On voit des stagiaires démissionner, condamnant à chaque fois le second à rester seul en poste fixe,

4- La circulation alternée, jours avec et jours sans

Pendant un mois, toujours à mi-temps :

les mêmes élèves avaient donc classe avec leur professeur habituel à mi-temps eux aussi et le reste du temps, des remplaçants défilaient dans la classe.

5- Et pendant ce temps là on dit que les fonctionnaires sont des privilégiés

Le 9 février, il y avait quand même cent soixante écoles complètement fermées dans le département ! Et des grévistes dans toutes les autres ! A l'assemblée générale convoquée juste après la grève du 9 et le comité technique spécial départemental, on a décidé de refuser de siéger au conseil départemental de l'éducation nationale du 12, pour protester contre la carte scolaire actuelle. Il a donc été reporté au vendredi 16 : tous les syndicats sauf un ont refusé d'y siéger.

La mobilisation ne faiblit pas

Toutefois, les enseignants hésitent......... et même si ils se sentent concernés Ils ne voient pas comment les grèves à répétition pourraient aboutir. Le pouvoir le sait et c'est ainsi que depuis 40 ans les réformes ont été imposées à une population qui hésite elle aussi.

De ces échecs répétés on peut tirer un enseignement . À chaque fois la défaite a été annoncée et organisée par la division syndicale. Elle est depuis 40 ans le premier soutien de tous les gouvernements dans les mauvais coups portés aux services publics

D'autres menaces planent sur le corps des enseignants