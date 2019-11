Tout est devenu spectacle ou comme une fable des temps modernes ! Sur un ton humoristique

Nous avons assisté tout récemment à un tour exceptionnel et lamentable de la politique-spectacle de la pire espèce. Non pas qu’il existe une politique-spectacle de bon aloi, mais là, le summum de la couardise a été dépassé et de loin…

Le président de la première puissance militaire et économique du monde (autoproclamée patrie de la démocratie en oubliant qu’elle a été bâtie sur deux des plus grands crimes contre l’humanité que la planète ait connues, à savoir l’élimination pure et simple des Indiens et la traite des Africains, les soumettant à l’esclavage), a décidé unilatéralement de retirer ses soldats du Kurdistan syrien, laissant la porte ouverte au néo-sultan-calife wanna be, Erdogan, procéder à un nettoyage ethnique de plus.

Cependant, bon prince et respectueux des convenances, le président étatsunien appelle Erdogan lui intimant de ne pas taper trop fort sur les Kurdes !

Comme ce dernier n’est pas un tendre, il y va de bon cœur en laissant également libre cours aux salafistes, affidés de la Turquie, exprimer leur fantaisie dans l’horreur : décapitations, viols, assassinats, etc, etc…

Alors, le bon président américain envoie une lettre très dure à son pendant islamiste turc le traitant plus ou moins de tête de turc et d’idiot (sic) s’il poursuivait ses actions/exactions en Syrie. Et comme le grand-turc est une vraie tête de, c’est-à-dire qu’il ne fait qu’à sa tête, Trump débusque l’ennemi public No 1, Al Baghdadi, (autre tendre devant l’éternel) et jette son cadavre en pâture aux yeux du monde entier ! Ouf ! l’honneur est sauf ; les Etats-Unis sont le centre du monde démocratique et continuent à se battre pour sauver le monde !

Le timing et la mise en scène de cet acte est réellement digne d’une grande production hollywoodienne (je n’en doute pas, elle va arriver très vite).

Entretemps, fâché, le grand-turc s’est tourné vers son nouvel ami russe ; mais ça, c’est une autre histoire qui ferait certainement un autre film hollywoodien…