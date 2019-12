Tout est possible !

vr@Jean Dugenêt

Bonjour Jean

« »je ne fais confiance à aucune des trois organisations auxquelles je pourrais cependant demander de constituer un gouvernement provisoire car je pense qu’il faut que les masses populaires en fassent l’expérience pour progresser. ...«

L’expérience, elle a déjà été faite.

Les partis communistes, dont le PCF, n’ont cessé de seriner cette rengaine tout au long des dernières décennies. Où cela les a-t-il menés ?!....

En reprendre encore, ce ne serait pas pour progresser encore, mais pour régresser encore et perdre peut-être définitivement ou pour fort longtemps la partie. Quand la France et ses institutions nationales ne seront plus qu’un souvenir, que les Français seront empétrés dans un gloubi-boulga européen totalitaire, de quels outils pourra disposer le peuple pour défendre ses intérêts ?

Il faut sortir de l’UE tout de suite. C’est ce combat là qui est prioritaire. Sans gagner d’abord cette bataille, aucun succès possible dans les luttes menées pour la satisfaction des revendications des travailleurs.

Le Front Unique Ouvrier dont tu parles, piloté par des »partis ouvriers« discrédités englués dans la caution et le soutien, voire la participation directe à l’enfermement de la France dans la dictature de l’UE, c’est un luxe et une distraction que le peuple n’a ni le temps ni les moyens de s’offrir. Il y a urgence. C’est maintenant qu’il faut mettre en place des solutions opérationnelles en installant le plus vite possible un gouvernement décidé à rétablir l’indépendance de la nation et donc à sortir la France de l’Union Européenne pour permettre au peuple (et non pas aux »masses populaires« ) de retrouver la maîtrise de son destin.

C’est d’un peuple acteur de ses choix et de son destin que le pays a besoin, pas de »masses populaires" manoeuvrées à leur guise par les ennemis et les faux amis des travailleurs et des couches populaires.

Un gouvernement capable de tenir le cap, c’est un gouvernement où l’UPR trouvera sa place aux côtés de l’ensemble des forces de la résistance, et pas seulement des leaders politiques que se donneront les bataillons de la classe ouvrière et des salariés.

Cordiales salutations

Gérard