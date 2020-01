Tout le monde connaît ce mot « wiki »...

@San Jose

Dans notre rubrique « courrier du cœur » :

la plupart des gens sont attirés ou repoussés par quelque chose, le choix est simple. Mais vous, vous êtes à la fois attiré ET repoussé par les articles de Rosemar, puisque vous les commentez (à défaut de les lire, peut-être). Sans doute que certaines de leurs caractéristiques comblent vos besoins alors que d’autres provoquent chez vous une répulsion.

Or, quand on est proche d’un objet d’attraction-répulsion, les caractères répulsifs nous influencent plus que les autres, et c’est l’inverse lorsque l’on s’en éloigne.

Donc, quand Rosemar est près de vous, vous avez envie de la fuir, et quand elle est loin, elle vous manque.

Quand vous êtes près d’elle, vous êtes attiré par elle et c’est là votre faiblesse. La solution pour que ça n’arrive plus est de vous forcer à éviter tout contact avec elle, ne pas la voir ni lui parler, de l’exclure totalement de votre vie.

Si vous n’êtes pas prêt a assumer un tel déchirement, déclarez-vous, mon vieux, vous ne souffrirez plus et ça nous fera des vacances.