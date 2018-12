Tout le Monde en Bateau, v’là l’ONU

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées Quand l'ONU me dit : toi, va falloir dégager Ta France est en sursis, je viens pour l'achever.

Péril imminent, iceberg en vue et troisième volet sur le Pacte des recompositions et dénaturations massives de populations que prétend nous faire avaliser l'ONU. Depuis que l'alerte a été lancée ici et là, les oppositions nationales à ce pacte ignominieux déferlent. Il y a même des généraux français qui refusent la destruction de notre souveraineté. En Allemagne, des Gilets Jaunes associent la révolte des contribuables au refus de l'immigration sauvage.

Qui a besoin d'un ONU Club Med du diable, organisateur de voyages vers la France ? Et d'un président qui ne préside pas mais signe ? Tous ces gens se serrent la pogne et se tapent dans le dos. Sur notre dos.

« Ce texte [le Pacte de Marrakech] propose l’octroi d’un droit opposable pour tout migrant qui se verrait refuser sa demande d’asile dans un pays d’accueil, ce qui est une véritable atteinte à la souveraineté des Etats. Evoquer la diminution/suppression des subventions aux organes de presse qui parleraient trop négativement de l’immigration est carrément totalitaire. L’aspect non-contraignant est un mensonge. » Noam Marianne

À peine élu, on a pu voir Emmanuel Macron devant le Louvre.

On entend partout, depuis, que son altesse pyramidale est une sorte de roi, sinon un dieu : la presse marchande l'appelle parfois Jupiter. Pourtant il tonne peu. Et donne encore moins.

Il faut lire la lettre testament de Louis XVI le roi le plus "social" de l'Histoire de France, pour avoir une idée de ce qu'était l'obligation royale envers la France et les Français : un réel fardeau, une mission.

EM ne servant pas la France ne peut en être le roi. Il en est plutôt le Ganelon quand, en novembre 2018 il recommande de signer ce pacte effarant par-dessus l'avis des Français.

Sa signature ne vaut théoriquement rien, n'étant pas la nôtre. Toutefois, en pratique, c'est une autre affaire. Sa signature a pour but de donner le blanc-seing (un pacte est immuable, les amis. Il ne bouge plus !) à une traite organisée incessante.

L'ONU devrait logiquement renoncer à imposer la ratification de son délirant projet à la bureaucratie UE. En effet, trop de pays européens refusent de signer leur anéantissement programmé, et l'Aquarius de sinistre mémoire doit renoncer à ses activités de passeur. L'ONU s'en fout : elle n'a besoin que de pays ciblés à façade maritime. La France, pardi. Son drôle de président n'aurait-il été poussé sur l'estrade que pour cette signature ?

Nous aurons donc notre France, déjà pas mal déstabilisée, toute seule ou presque face à l'obèse et répugnante ONU pousseuse de petits navires crapotant dans ses eaux territoriales. Et que je te tance et te culpabilise le peuple français qui n'en peut plus de tant d'onusiennes injonctions.

Ici, dialogue entre le satrape-nigaud(s) et ses inégaux de la base productive :

Bon les gilets chauds. Lundi ou mardi, je m'en vais vous signer le pacte des migrations de l'ONU. C'est le cadeau du pirate, yahou.

Tu n'oseras pas ! C'est notre mort !

Votre mort, allez... Vous serez substitués, c'est tout. Comme moi, quoi. Vous n'allez pas en faire un fromage. Les dodos, les dinosaures, les Incas et les illusions ont disparu. Et alors ? J'ai ma place au vert, moi.

Tu ne signeras pas !

Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'ai besoin de ma promo éclair, c'est pas moi qui décide. Et je ne vous dis pas à quel point ils peuvent être méchants. Un peu de compassion, quand même. Quant à ce Pacte, pas d'inquiétude, on s'occupe de tout. Vous, marchez !

Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.

Marchons, mais pas en dehors de nos frontières, quand même. Allons-nous laisser le pays à ceux qui pourraient, en cas de refus de le leur céder, égorger nos fils, nos compagnes, nos vieux parents, nos frères, nos compatriotes ? Ou les laisser mourir de misère.

Allons, allons, bougonne le client VIP cinq étoiles de l'hôtel France, un peu chiche sur le pourboire quand même, que d'imagination ! Bougeons-nous, un peu, messieurs-dames ! Je vous rappelle, et on va signer, que :

"La France est un hôtel qui doit bien traiter ses employés mais aussi rester accueillant pour tous ses clients ! ".

Compris les RH ? Á vos balais.

Rappelons à ces "clients" qu'aucun hôtel ne sert gratis.

Ce qui est gratuit : un asile de nuit, un asile de fous, la prison, le bagne, le pavé froid de la rue l'hiver, le gibet... Et encore. Tout se paie. Notez bien cela, les futurs migrants ! Si vous vous retrouvez logés dans des manoirs, des lycées, des casernes et des gymnases, ce n'est pas aux frais des modestes employés de l'hôtel, quand même ? Vous apportez vos roupies, of course ?

Non ?! Juste vos pommes, vos familles et vos besoins ?! Vos richesses rien qu'à vous, en somme. Et les nôtres ? On partage ? Sinon, saccage ?

!!!!!

C'est tout dans le texte, ah mais il est "non contraignant" ! Sauf pour ceux qui n'en voudraient pas.

Il nous prend pour des drôles de pommes, le club des négociants cossus.

Depuis l'aube des temps, Homo Sapiens libre (pléonasme) prend ses deux pieds et s'en va sous le ciel immense, sans autre poussée que celle du vent et de la faim. Pourquoi de lointains bureaucrates se mêleraient-ils de diriger par des moyens dits persuasifs, à savoir : législatifs, médiatiques, psychologiques ou carrément psychotiques, mensongers et magiques, son cheminement ancestral d'un point à un autre, d'un territoire vers un autre ?

Histoire que, pour le fun, par le gun, une poignée de mégalos escroqueurs contrôle toute la planète ?

Non, non, non, non, non, non, non, foi de gilles et de jauni.

Référendum.

ONU, tu nous veux tous migrants, marchandise transportable, pré-emballée, étiquetée, disparate, inégalement mise à prix en fonction de sa fraîcheur et de sa vigueur, de tous calibres et toutes couleurs.

Ton vrai discours : " Embarque, homo sapiens ! Je vais te mettre au boulot, moi, feignasse ! " on le connaît. On en soupe depuis plusieurs décennies. D'autres en ont goûté avant. Là c'est le pompon.

Le Courrier International prévoit un flop pour ce Pacte faustien. La liste, le 6 décembre 2018, des pays réfractaires à toute signature de leur invasion programmée, ne peut que s'allonger d'ici le 10 décembre. L'Allemagne rue dans les brancards, la France aussi. Ce n'est pas la tasse de thé des Anglais du Brexit. Mais tout est à craindre de la Merkel et de la May.

Soros se veut le maître du pauvre monde ? On va bien voir !

LIENS

Pourquoi le pacte de Marrakech affole des gilets jaunes, par France-TV Info

Pacte Mondial de l'ONU sur les Migrations : une vraie trahison ! par Les Observateurs (Suisse)

le Pacte Mondial de l'ONU, par Marine Le Pen

ONU : Le Pacte de Marrakech, par François Asselineau

Pacte de l'ONU : retour sur les débuts de la crise, par Le Vif Belgique

Un nouveau pays européen n'adhérera pas au pacte sur les migrations, par DH Belgique

Malgré les résistances identitaires, l’ONU veut imposer son Pacte, d'André Posokhow, Polemia

Pacte Migratoire Faustien avec le Diable, par Noam Marianne