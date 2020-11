Tout va bien ! Et ce ne sont pas les informations de ces enflés de journalistes télévisuels qui me feront changer d’avis, il faut lire soi-même les statistiques.

Pour l’espérance de vie on nique les Belges, les Anglais et même les teutons. Évidemment, ça fait qu’on est un poil fragilisé question Covid, mais c’est une question de semaines pour que les Chinois trouvent un vaccin... Non pas les Russes, leur Président est à l’hosto après la cuti qu’ils lui ont fait. Nous on a déjà créé une agence européenne pour coordonner les efforts de ceux qui sont sur les plateaux télé, on cherche une femme pour présider.

Pour le taux d’obésité (24%), on est soixante cinquième sur 187, je n’ai pas compris si c’était bon ou pas, mais bref on a à bouffer. Je serais tenté d’en déduire que plus on est gros, plus on vit longtemps. Les Français sont plus actifs sexuellement que les Allemands. À noter qu’à cet égard les Américains (du Nord) sont ridicules, enfin ce n’est peut-être pas de leur faute car ils doivent affronter leur mégère botoxée aux sourcils tatoués, ils préfèrent la télé, normal, ou les jeux vidéos coquins, c’est compréhensible, on ferait pareil.

La France reste le pays où on consomme le plus de cannabis, on n’est peut-être pas allé sur la lune, mais pour planer on est les big chiefs. D’ailleurs qu’est-ce qu’on peut bien y foutre dans la lune, non je parle pas de ma voisine. Y’a pas un rade, pas un MacDo, que dalle. Puisqu’on parle des McDonald’s, avec 1500 restaurants (si on peut appeler ces préfabriqués malodorants des restaurants) la France est dans le trio de tête en Europe. On fait vraiment ce qu’on peut pour se rapprocher du top des glandus dans beaucoup de domaines et ce n’est salué par personne. Le français, malgré son caractère latin nettement marqué, a réussi à intégrer l’élite dans beaucoup de secteurs, il n’y a pas qu’Airbus, il y a aussi les réacteurs nucléaires, les suppositoires luminescents et j’en passe. C’est vrai que pour le papier toilette on est un peu faible : les teutons en consomment deux fois plus que nous, nous on est plus artistes, on préfère faire des dessins sur les murs, comme à Lascaux. Les grottes, j’oubliais les grottes. Pour les grottes on n’est pas inférieurs car Lascaux est la plus importante grotte ornée du Paléolithique supérieur… C’est bizarre que ces mots là ne soient pas en bleu sur mon ordi, je n’arrive pas à savoir ce que ça veut dire, c’est encore les mecs de Wikipédia qui glandent… mais c’est supérieur de toute façon.

Et nos femmes ! Elles ont toujours été chiantes, c’est vrai, mais maintenant elles rattrapent le niveau américain, c’est à dire le top niveau international, l’élite, le haut de gamme, se sortant ainsi des petites emmerdeuses de province. Alors qu’avant elles se contentaient de quelques breloques pour qu’on puisse satisfaire des besoins aussi pressants que naturels, maintenant on a intérêt à rédiger un contrat en bonne et due forme, sans cela c’est les réseaux sociaux, les flics, les matons, qu’on a sur le dos. De plus, plus de boulot, plus d’amis même sur FesseBouc, plus de pognon, plus de crédit, plus de respect. On n’ose même plus prendre le métro de peur de se faire lyncher par une Femen.

Vous voyez on avance. Pour le Président, c’est pas encore ça. Le notre question coiffure, il ne fait pas le poids, on dirait un premier communiant alors que notre Saint Homme américain, c’est la classe, les quelques dizaines de cheveux à peu près naturels qu’il lui reste font quand même 42 centimètres qui, soigneusement laqués pour les rigidifier permettent d’obtenir ces vagues océaniques qui plaisent tant aux slovènes sur le point d’être au chômage. Notre choupinet à nous devrait porter un béret ! Avec une baguette de pain, il gagne la moitié de la France rurale et la quasi-totalité des gens qui pensent que Jeanne d’Arc était restée vierge bien qu’entourée de plusieurs centaines de soudards. Anglais toutefois, et il faut garder à l’esprit les déviances sexuelles que l’on prête aux insulaires d’Albion… oui, je devrais dire perfide Albion, je n’oubliais pas mais pour l’instant on négocie leur sortie du Marché commun… Union européenne… si vous voulez, je n’ai pas que ça à foutre que de regarder la dernière mouture des traités, de toute façon ça crédibilise un peu la légendaire virginité de la seule pucelle de plus de 15 ans qu’on avait à l’époque. Mais on ne m’ôtera pas de l’idée… Non ! Je ne veux pas blasphémer, j’ai déjà assez d’emmerdes comme ça.

Il semble qu’on soit en train de se faire avoir avec le Covid. Je me suis documenté sur les virus, il paraît qu’ils se reproduisent plus vite qu’un directeur du FMI ! Ça m’étonne parce que là comme économiste je ne peux rien dire, mais comme pratiquant fanatique de la reproduction sexuée, on n’avait pas vu ça depuis l’Ancien régime, depuis Louis XV pour être précis. Priapisme, qu'ils appellent ça les médecins qui ne sont pas sur les plateaux télés à s’envoyer des chiffres à la gueule. Il en reste une petite dizaine qu’on peut consulter sans qu’ils nous fassent chier avec des courbes de Gauss, tous de la CGT, ce sont les seuls qui n’ont pas de contrats avec les industries pharmaceutiques. Priapisme, je disais, ils appellent ça comme ça dans le dictionnaire que mon beau-frère m’a acheté pour mes 40 ans, ça fait un bail. Durant des semaines Dominique ne pouvait même pas fermer sa braguette malgré les attentions compétentes et dévouées de ses cinq secrétaires toutes majeures et non-catholiques. Bref, on a avec peine 55 morts pour 100 000 habitants, les États-Unis 70,5, et je parle pas des sous-fifres, même l’Espagne, le Royaume-Uni ou la Belgique nous battent au classement.

Question dette publique, je ne peux pas dire qu’on soit mauvais surtout qu’on est en train de s’améliorer ces temps ci. On est dixième dans le monde, mais on peut mieux faire. Il faut remarquer que des nains comme le Qatar ou Bahreïn sont plus endettés que nous. Ça m’étonne un peu vu qu’on leur balance une quantité de pognon pas croyable pour pouvoir polluer notre planète en toute tranquillité. Qu’est-ce qu’ils en foutent ? Je me renseignerai bien mais je ne sais pas où. Si tu approches un banquier à moins de trente mètres, t’es sûr de te faire baiser. Son placement c’est dans le fion que tu vas l’avoir à tous les coups.

Question pollution on se fait encore empapaouter par le Qatar, Bahreïn, les Etats-Unis bien sûr mais aussi le Turkménistan, la Russie, le Canada, le Royaume-Uni… 58ième qu’on est. Les USA ne sont toutefois pas dans le top 10. La Chine arrive aussi à polluer gaillardement mais vu son dynamisme et ses instances politiques non gangrenées par le laxisme et la débauche, elle devrait monter rapidement dans le classement.

Pour le Quotient Intellectuel (QI), on est un peu au dessous de 100, moins que la Belgique, c’est tout dire, mais enfin on est mieux que les États-Unis (97,5). Ça ne m’étonne qu’à moitié, chez nous la meilleure école d’après le Parisien c’est l’X. Vous ne rêvez pas, nos 'petits choses' bossent comme des malades en classes préparatoires pour que les meilleurs puissent assister à des séances de porno en bicorne. Et encore, question porno on n’a pas le best parce que niquer sans faire tomber le chapeau, c’est pas gagné ! Ce n’est pas Napoléon qui a introduit cet ustensile… le chapeau… calme-toi Ginette les polytechniciens ne sont pas des surhommes dans un pieu, c’est plutôt des intellectuels, tu vois ce que je veux dire… le bicorne donc fut adopté lors de la Révolution. Question Révolution d’ailleurs, les Britanniques en avait fait deux plus d’un siècle avant nous. C’est probablement pour ça qu’ils nous regardent de haut en buvant leur thé en nous traitant de sous-doués.

Pour le chômage, on n’est pas terrible, à peu près comme les Hommes de Donald, les slovaques et les béliziens. Dans des endroits, ça atteint même nettement plus que 100%, y doivent compter deux fois leurs chiards ou leurs grand-mères, les allocations ça pousse peut être un peu à la truande mais ça arrange les trompeurs du peuple qui préfèrent faire marner les mouflets du tiers monde qui n’ont pas les moyens d’avoir une sécurité sociale comme chez nous.

Bref, tout va bien ! La situation pourrait être pire mais on ne voit pas trop comment.