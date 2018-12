Toute agitation n’est pas action (Éric Orsenna)

@Fergus

Hello

Macron....Nous en avons déja parlé, c’est le système qu’il représente qui est le problème installé, et ce ne serait pas Macron mais tartampion, ce serait un candidat du système sensé représenter un peuple qui ne vote plus , ou par défaut, donc se pose la légitimité de nos représentants et à présent la légitimité des institutions, car même les parlementaire sont out, les opposants sont out, les syndicats sont out.

Alors il se passe quelque chose de nouveau, les quelques gilets jaunes invités sur les plateaux ne sont pas incohérents et leurs pensées sont structurées, mais , l’insolite est qu’ils ne peuvent se déterminer eux même comme les représentants désignés d’un peuple entier, d’ailleurs ils ne le souhaitent pas, car ce serait diviser ce mouvement , au contraire de ce que vous avancez, et tuer l’impulsion.

Le climat est clairement insurrectionnel, s’il faut que je me répète c’est parce que il n’est pas structuré , à première vue, qu’il déstabilise les représentants du système en place, politiques et syndicats et médias...Et que , du coup, il est entendu, après avoir essuyé le dédain et les quolibets des « gens en place »

Et les casseurs ne vont pas décridibliser cette impulsion...ça ne marche plus les discours culpabilisants des journaleux assis dans leur confort.