Tract dénonçant les avocats maitres-chanteurs distribué par Norman Finkelstein avant son arrestation

Source : http://normanfinkelstein.com/ 2017/09/03/boycott-allyson- burger-and-michael-chetkof



Traduction : http://sayed7asan.blogspot.fr



Burger et Chetkof ont reçu un brouillon de ce tract. Ni l'un ni l'autre ne se sont opposés à son contenu factuel. Je distribuerai cette brochure devant le cabinet de droit de Burger et Chetkof à partir du 5 septembre 2017. Si vous souhaitez soutenir mes efforts pour obtenir la justice, mchetkof@scrllp.com, Ni l'un ni l'autre ne se sont opposés à son contenu factuel. Je distribuerai cette brochure devant le cabinet de droit de Burger et Chetkof à partir du 5 septembre 2017. Si vous souhaitez soutenir mes efforts pour obtenir la justice, signez et partagez cette pétition et dites à Burger et Chetkof d'arrêter leur chantage ! Vous pouvez également les contacter par courriel ( scralk@scrllp.com adburger@scrllp.com ) et par téléphone (1-516-873-0683 ).

Norman Finkelstein

Nous vivons en des temps difficiles. La corruption règne en maître.

Le visage hideux de l’intolérance réapparait à nouveau.

Nous devons nous dresser ensemble afin de combattre ces maux.

C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui et demande votre soutien.

Je m’appelle Norman Finkelstein.

Je suis un enseignant, auteur et conférencier internationalement reconnu et acclamé (vous pouvez trouver plus de 150 000 de mes discours sur Youtube). J’ai fait l’objet d’un documentaire récompénsé (American Radical) et d’un show à Broadway (If I forget).

Il y a un an de cela environ, un de mes anciens étudiants, le Dr Rudolph Baldeo, m’a contacté. Pauvre immigrant Guyanais, Baldeo symbolise le rêve américain, car il a grimpé l’échelle du succès du statut de commis d’entrepôt (lorsqu’il suivait mes cours) à celui de pédiatre respecté.

N’étant pas le genre de personne qui oublie ses racines, le Dr Baldeo voyage plusieurs semaines chaque année dans des endroits reculés du monde pour fournir une assistance médicale gratuite à des enfants démunis et dans le besoin.

Dr Baldeo m’a rapporté son histoire choquante : il était tombé en proie à un véritable racket fomenté par un couple d’avocats matrimoniaux, Michael Chetkof et Allyson Burger.

J’ai lu l’intégralité des rapports de la Cour et me suis assis dans la salle d’audience chaque jour durant son procès.

Dr Baldeo disait la vérité. Chetkof et Burger l’avaient piégé puis soumis à un odieux chantage.

A la fin, le Dr Baldeo s’est retrouvé sans abri et complètement ruiné.

Lorsque Chetkof a découvert que j’écrivais un article dénonçant cette extorsion, il a menacé « d’ouvrir la boîte de Pandore » et de détruire le Dr Baldeo « personnellement et professionnellement » si je ne cessais pas.

Mais nous sommes en Amérique ! Les avocats ne devraient pas être autorisés à soumettre les gens à un chantage pour qu’ils se taisent.

Je demande votre soutien.

Faire sa proie des immigrants est mal.

L’intolérance est mal.

Mentir dans des documents d’audience est mal.

Faire du chantage est mal.

BOYCOTTEZ

SALTZMAN CHETKOF & ROSENBERG LLP !

Vous pouvez contacter Norman Finkelstein à cette adresse : NormFinkelstein@gmail.com

Le Dr Baldeo soignant bénévolement des orphelins atteints du SIDA en Afrique