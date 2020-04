Traitement à la chloroquine : un traitement aux effets secondaires totalement aléatoires ?

Si le point 3) provenait d'un organisme officiel helvétique ou scandinave, il serait hautement crédible, sous réserve d'une éventuelle remise en cause d'ordre scientifique. Venant d'un organisme officiel français, il est certes à prendre en considération, mais on ne peut que penser à bien des fâcheux précédents en matière sanitaire dans notre pays, ayant eu à leur source les décisions, les déclarations ou tout simplement l'abstention de tels organismes. La liste en est longue : le nuage de Tchernobyl s'arrête à la frontière ; l'ostéopathie doit être interdite ; les produits Beljanski doivent être interdits ; la vaccination anti-variolique doit être maintenue, alors que la maladie est éradiquée depuis longtemps et que ce vaccin, inévitablement comme tout vaccin, cause des morts ; l'homéopathie ne sert à rien et doit être "déremboursée" ; il faut "dérembourser" un grand nombre de médicaments parce qu'ils sont inutiles ou nocifs... alors que leur mise sur le marché a fait l'objet antérieurement d'une autorisation on ne peut plus officielle ; et, tout dernièrement, la "découverte" par l'Académie de médecine de l'utilité du masque contre la propagation du coronavirus, "découverte" excellente en elle-même, mais faite le... 2 avril 2020.