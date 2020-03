Traitement du COVID-19 : Agissez maintenant Monsieur le Président

Comme beaucoup de Français, je suis révolté et scandalisé !

Au moment où j'écris ces lignes combien de milliers de morts faudra-t-il pour que le Président Macron et le gouvernement se décident à autoriser la prescription de masse de l'hydroxychloriquine couplée à cet antibiotique l'azithromycine !?

L'heure n'est plus à la polémique mais à l'action !

A vous de juger !!

Les derniers faits parlent en faveur de ce traitement.

#COVID19 : Un médecin américain aurait traité avec succès plus de 500 patients avec l’hydroxychloroquine

Le professeur Raoult n'est donc plus le seul à déclarer l'efficacité de ce traitement, confirmé par les résultats de sa 2ème étude, vendredi dernier, portant sur 80 patients.

Monsieur Douste-Blazy explique dans l'appel qu'il lance dans cette vidéo l'intérêt de traiter en masse, dès le début de la maladie, pour réduire la charge virale et donc la contagiosité et les complications possibles de la maladie au moment où les hôpitaux sont saturés.

Pendant ce temps la seule réponse du gouvernement consiste à promouvoir l'étude européenne Discovery, où 4 médicaments sont testés sur des groupes témoins. L'hydroxychloroquine a été ajoutée in extremis à cette étude devant la pression citoyenne, mais uniquement pour le traitement de cas graves (pour lequel le traitement se révèle inefficace car trop tardif) et sans l'ajout de l'antibiotique (l'azithromycine). Pour prouver son inefficacité ?

Le Professeur Éric Chabière (adjoint du professeur Raoult) dénonce le projet discovery et l'absence l'azithromycine.

Alors le professeur Perronne, qui a présidé pendant longtemps des commissions du Haut Conseil de la Santé Publique et traite déjà ses patients de l'hôpital de Garches se dit très choqué en tant que citoyen et médecin de la non utilisation de ce traitement qui marche !

Pendant que d'autres n'hésitent pas à parler de scandale d'état : Encadrement des prescriptions du traitement à la #chloroquine du Pr Raoult, un scandale d’état ?

De nouveau, à vous de juger et vous faire votre opinion dans ce flot ininterrompu d'informations contradictoires, données par des experts tout aussi contradictoires !

Comment ?

Les faits, uniquement, les faits !

Il existe un traitement qui marche, n'est pas cher et qui est (était) prescrit depuis plus de 50 ans, sans contre indication majeure, donc avec le recul nécessaire pour pouvoir le délivrer immédiatement sans risque et soigner !

Manifestement tout est fait pour décrédibiliser ce traitement en France !

L'urgence aujourd'hui c'est d'agir !

Le risque, des dizaines de milliers de morts si nous n'agissons pas !

Au pire, si ce traitement se révélait inefficace à grande échelle, on aura perdu du temps et (un peu) d'argent ! Et alors ? Faut-il continuer à ne traiter qu'avec du Doliprane, donc rien !? Un espoir de guérison sans risque d'un côté ou le néant et la mort de l'autre !!

Faut-il attendre plusieurs semaines d'hécatombe les résultats d'une étude biaisée avec un hypothétique traitement pendant que des milliers de gens meurent ??

Évidemment non !!

Prenez vos responsabilités Monsieur le Président Macron, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé ! Autorisez la prescription généralisée de ce traitement complet dès le début de la maladie.

Personne ne vous pardonnera cette faute si vous n'agissez pas au plus vite pour le bien du plus grand nombre ! Et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas !

David Carayol