Transactions absurdes d’Armes au Qatar

Le Qatar a récemment signé avec le Royaume-Uni deux contrats d'armement d'une valeur de 24 milliards de livres pour l'achat de 24 avions de combat Typhoon. Une semaine plus tôt, il a signé des contrats d'une valeur de plus de 10 milliards d'euros pour l'achat de 12 chasseurs Dassault Rafale et une lettre d'intention pour l'achat de 490 véhicules blindés auprès de Nexter.

En novembre dernier, l'administration américaine a conclu un accord d'armement de 1,1 milliard de dollars avec le Qatar, après la signature en juin d'un accord militaire d'une valeur de 12 milliards de dollars pour l'achat d'avions de chasse F-15. Puis, deux mois plus tard, en août, le Qatar a acheté sept navires de guerre italiens d'une valeur de 5 milliards d'euros (5,91 milliards de dollars). Plus tard, un accord a été signé avec l'Allemagne pour l'achat de 62 chars Leopard 2 et de véhicules blindés pour 2 milliards d'euros. En plus de cela, la Turquie fournirait des véhicules blindés et des drones d'une valeur de 2 milliards de dollars. De grandes affaires d'armements ont été conclues avec la Russie et la Chine.

Doha a signé pour une valeur de 40 milliards de dollars de contrats d'armement en moins d'un an. Le plan n'était pas d'armer l'armée qatarie mais de gagner le soutien des grandes puissances dans la crise avec les quatre pays arabes anti-terrorisme.

Les armes et l'équipement achetés dépassent les besoins de l'armée qatarie. Ce sont pour la plupart des armes offensives, ce qui est surprenant étant donné que les systèmes de défense aérienne du Qatar sont faibles et qu'il n'y a pas de système de défense antimissiles.

Le Qatar et d'autres pays ont le droit de posséder ce qu'ils perçoivent comme des armements conventionnels tant que les transactions sont légitimes. Mais ce qui est clair, c'est que le Qatar a entrepris ces affaires non pas pour répondre aux besoins de sécurité et de défense, mais pour répondre à une crise purement politique. Aucune armée ne peut facilement adopter autant de technologies militaires au sein d'un même système de défense, surtout si le nombre de ses effectifs est limité.

Le Qatar sait qu'une frappe militaire de la part des quatre pays arabes est hautement improbable. Les responsables des quatre pays l'ont clairement indiqué et le contexte régional et international actuel rend cela presque impossible. De nombreux responsables ont accusé Doha de mentir pour gagner la sympathie internationale et réaliser une "victoire politique".

Les énormes dépenses en armements sont irrationnelles. Le budget national est soumis à de fortes pressions depuis juin, de sorte que le régime a épuisé les réserves nationales, quelles que soient les conséquences que cela pourrait avoir sur l'avenir de sa population.

Maintenant qu'il a perdu des milliards de dollars, le régime ne devrait pas reculer. Cependant, avec la crise persistante, l'économie du Qatar est dans une spirale descendante. À court d'options pour obtenir plus de soutien étranger, le régime aurait dû savoir dès le début qu'il n'était pas possible de jouer politiquement sur les quatre pays arabes. Avec des pertes économiques quotidiennes, le facteur temps n'est pas dans l’intérêt du régime qatarien.