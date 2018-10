Transition énergétique ou retour du nucléaire ? « Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnait… »

@Claude Simon

Gérard Mourou : " Celle qui me tient particulièrement à cœur est le traitement des déchets radioactifs avec nos techniques lasers. Je m’explique : prenez un noyau atomique : il est composé de protons et de neutrons, si on met un neutron en plus ou si on enlève un, ça change absolument tout. Ce n’est plus le même atome, ses propriétés vont alors totalement changer. La durée de vie de ces déchets est changée fondamentalement : on peut la réduire d’un million d’années à 30 minutes !

On est déjà capable d’irradier avec un laser à grand flux beaucoup de matière d’un seul coup, la technique est donc parfaitement applicable et théoriquement rien ne s’oppose à une utilisation à échelle industrielle. C’est le projet que je suis en train de lancer en collaboration avec le CEA. Nous pensons que d’ici 10 ou 15 ans nous pourrons vous montrer quelque chose.«

Bien, cela fait plus d’un demi-siècle que les physiciens disent »d’ici 10 ou 15 ans« , et le résultat ne vient toujours pas, et les déchets s’accumulent, et les accidents nucléaires ne sont toujours pas moins dangereux.

Alors si vous le voulez bien, on va arrêter le nucléaire, on va attendre »10 ou 15 ans", et dans 10 ou 15 ans si ça marche on pourra éventuellement redémarrer le nucléaire.



A condition bien sûr que les accidents soient devenus inoffensifs.

D’accord ?