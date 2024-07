Trente-quatre ans pour que le capitalisme vainqueur génère ses démons.

Dans notre société prospère et consumériste, l’identification s’effectue par sa propension à consommer. Par le statut social qu’offre le travail, et les plus faibles, les plus fragiles, les mal-nés sont les exclus, les perdants dans les luttes que crée la rareté. Face à cela, certains deviennent de riches criminels ou délinquants pour ne pas y succomber.

Nous savons que la variation d’un élément de notre ensemble se répercute inévitablement en générant des retentissements inattendus. Les exclus engendreront des modifications dans l’organisation de l’ensemble d’une population, comme, le sécuritarisme qui est l’usage idéologique et électoral du besoin de sécurité. Nous rechercherons une réponse policière à un problème socio-économique. Il se confond avec le maintien de l’ordre public, dont la fonction n’est pas de maintenir les exclus dans la misère. Cette confusion engendrera l’autoritarisme, le fascisme et nous accablerons nos élus d’inaptitudes que nous accuserons de nos propres turpitudes.

J’écrivais cela en 1999 en ayant observé des propositions fascisantes soutenues par le FN qui lentement par une information émotionnelle s’est ancré dans la mémoire des citoyens. Souvent en aparté ils admettaient le bien-fondé des observations politiques du FN, mais n’osaient moralement pas faire le saut du vote. Laurent Fabius lui-même avait admis la justesse de certaines critiques qui n’avaient que le tort d’être portées par le FN.

Réélu en 2018, Marine LePen l’a bien compris et entreprend la réhabilitation sous l’impulsion Eliot, sans rien changer sur le fonds de commerce d’un parti d’extrême droite porteur de valeurs fascisantes, Définition : Extrême droite .

Deux partis lui ont servi de tremplin, l’UMP avec Sarkozy qui en quête de voix glisse vers des choix d’extrême droite, même clairement pétainiste pour se faire réélire contre Hollande. J’avais écrit ceci en 2012, Chacun se souviendra, car l’histoire retiendra cette date comme étant celle de celui qui commença son mandat dans la résistance française avec Moquet, pour le finir avec Pétain.

Ensuite les socialistes, qui jusqu’à la mi-mandat de Hollande se présentent toujours comme socialiste et entretiennent une confusion sans jamais dire qu’ils sont devenus sociodémocrates à partir de 1984. Cette confusion entraine le rejet du socialisme fondateur de l’élection de 1981. Alors, que ce sont les citoyens qui, en ayant eu une augmentation de revenus salariale, ont creusé le déficit record des échanges extérieurs par leur consommation, puis en ayant peur de la nationalisation des banques, ont causé l’échec du projet de 1981. Cela a conduit le PS à gérer le capitalisme en devenant social-démocrate à partir de la nomination de jacques Delors.

Dans l’esprit des citoyens soumis à une information tronquée et ne faisant aucun effort de recherche pour éclairer leur lanterne, alors que sur le net toute l’histoire politique du monde s'y trouve. Si bien qu’aujourd’hui encore, pour eux, c’est l’échec de la gauche au pouvoir et des socialistes, sous-entendant du socialisme en général. D’où ce discours récurant de mal-instruits politiques, la droite et la gauche ont géré et échoué, autant essayé la RN. Ce rappel rapide, pour dire que rien ne vient jamais seul et spontanément. Je ne vais pas en minimiser la performance de la RN qui a su retirer des événements des avantages pour emmener les partis sociaux-démocrates, PS/84, UMP/LR entre autres sur son terrain de prédilection le sécuritarisme, l’autoritarisme et l’immigration, l’exemple le plus prégnant et le positionnement de Ciotti au côté de la RN. Le jeu des médias comme source première d’information politique des citoyens à 96 % n’est pas innocent.

Dans ce cadre Mélenchon fut la tête de turc diabolisé et mis au rang des extrêmes gauches, Définition : Extrême gauche alors que politiquement il n’a jamais été un révolutionnaire et n’a pas de filiation gauchiste historique. Il est celui qui a porté dans la débâcle sociale-démocrate de gauche l’espérance d’une reconstruction d’un socialisme réformiste humaniste vers un avenir à édifier avec les citoyens qui désirent un autre monde.

Cela dans une France majoritairement de droite qui, sous l’impulsion d’une politique des gouvernements successifs du président Macron, par déception ont franchi le Rubicon vers l’extrême droite.

Pourtant l’important reste dans l’ombre des discours de communicants où chacun promet la même chose à l’exception du NFP qui se positionnant vers un autre avenir, n’en reste pas moins tenue par la réalité d’un monde dominé par la finance à laquelle l’Europe et la France n’échappent pas.

L’ensemble des événements qui se développent sous les contraintes environnementales, notamment avec le développement technologique offrant à profusion des informations qui bouleversent le vieux monde d’après-guerre et celui des populations nécessairement conservatrices de nature, vont générer une nouvelle ère. Le savoir et la connaissance seront les nouvelles sources de revenus complémentaires, comme l’ont été les services et la société des loisirs, à laquelle, il est bon de le souligner que les gouvernements de droite s’y sont toujours opposés, que ce soit les réductions du temps de travail, les congés, la retraite ou l’indemnité chômage.

Seul le socialisme a apporté ses évolutions sociales, tout en échouant pour sortir les salariés de l’exploitation libérale capitalistique, qui ces trente dernières années ont vu l’explosion des milliardaires bénéficier des politiques d’austérité des revenus salariaux.

Mais, pour l’instant, les populations sont fermées à cette nouvelle économie de la connaissance et des savoirs. (la France a refusé l’éducation permanente en 1969), dans ce cadre nous n’aurions pas aujourd’hui un parti fascisant aux portes du pouvoir et des citoyens dans l’ensemble nageant dans la confusion et passablement inculte de son histoire socio-économique.

Une époque va s’achever, celle d’un monde assit sur l’exploitation de la valeur travail, sans que nous sachions quand cela surviendra et ce qui y suppléera ou complétera. La seule inquiétude est que cela ne puisse pas se faire sans un conflit majeur à cause de cette inculture des populations du monde où la démocratie recule.

Pour chagriner mes contradicteurs, je leur expliquais que même si le RN prend le pouvoir, économiquement il échouerait comme les autres. Nous pouvons être assurés de cela, alors ayant tout essayé en reviendrons-nous à voter pour dieux.

Le monde est « capitaliste », le capital distribue des revenus et récupère trois fois plus. La conséquence en est que les états au lieu d’émettre la monnaie qui leur est nécessaire pour réaliser les projets que les citoyens leur ont confiés par les élections, qu’ils empruntent aux investisseurs. Ils empruntent à ceux qui ont des capitaux disponibles ou de l’épargne. Aujourd’hui l’endettement en France est de + de 3000 milliards €, soit 110 % du PIB. C’est à dire la somme d’impôts que les citoyens ayant un revenu auraient dû régler pour que le pouvoir des citoyens remplissent leurs missions politiques qui lui a été confié par des élections.

Seuls, ceux qui disposent d’un revenu paient les impôts directs et la TVA. Ce sont donc les 31 millions de salariés, plus 1,5 million de diverses activités. Au total, 32,5 millions de foyers fiscaux.

Pour ne pas avoir de dettes publiques, chaque foyer fiscal devrait régler la somme de 3000 milliards divisés par 32,5 millions de foyers fiscaux, égal 92 306 € annuel ou 7 692 € mensuel.

Selon les chiffres de L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), le salaire moyen en France en 2024 est d’environ 2 587 euros net par mois, soit 39 800 euros brut par an. Cette comparaison se passe de commentaire.

Mais politiquement, cela signifie que le besoin de financement public pour réaliser les projets et services votés ne peut pas être assuré par le système fiscal en vigueur, TVA + impôt direct. Pour un salaire moyen, chaque foyer paie 27 % d’impôt direct et 29 % de TVA soit 1448 € mensuel. L’impôt sur les sociétés représente 21 %, soit 543 €, qui doivent venir s’ajouter aux 1448 €, car ce sont les salariés qui l’achètent quand ils sont clients. Au total le financement public est assuré par chaque foyer pour un montant de 1448 + 543 = 1991€, et il reste 22 % d’autres recettes. Le budget de l’état en 2023 était de 348 milliards €, soit par foyer fiscal 10 708 €. Les réalisations se sont élevé a 453 milliards € le solde négatif est de – 105 milliards € que l’état devra emprunter. Naturellement ces moyennes ne reflètent pas la réalité individuelle de chaque foyer, ce n’est qu’un flash indicatif pour que chacun se fasse une idée de ce dont aucun candidat ne débat et qui démontre que l’augmentation ou la diminution des impôts sont une chimère s’ils ne sont pas traités socialement et si l’on ne recourt pas à la création monétaire pure, ce qui est interdit par les accords de Masstricht, pour financer le budget nécessaire à l’État pour engager les services et besoins du pays en complément de l’activité économique entrepreneuriale.

Ce flash explicite clairement que le travail ne suffit plus pour assurer le financement des besoins d’une société qui rencontre des difficultés écologiques et s’ouvre sur une nouvelle ère. Les recettes programmatiques de la RN et de la droite, en général et même des sociodémocrates sont du recuit capitalistique. Changer de paradigme pour comprendre qu’il ne manque pas de travail dans aucun pays du monde, demande de responsabiliser les citoyens et de leur donner le pouvoir sur les moyens financiers nécessaires à la créativité et à l’innovation, ce qu’ils ont refusé en 1984. Ils ont aujourd’hui les conséquences de l’aboutissement de leur choix d’en appeler aux seuls investissements capitalistiques, s’enrichissant sur des politiques d’austérité qui ont favorisé les consommations délocalisées avec leur cohorte de difficultés, au-delà des échanges commerciaux équitables, qui ne sont pas l’enjeu des grands groupes internationaux.

Ce n’est pas en jetant de la poudre de perlimpinpin sécuritariste autoritariste et immigrationniste à une population citoyenne jouissive et égologiste (égoïste) que la circulation monétaire qui profite au capital va changer.

Ces citoyens qui portent la RN et Ciotti, ils vivent dans un pays socialement confortable pour lequel dans leur histoire POLITIQUE ni l’un ni l’autre n'y ont concouru. Le défi de Mélenchon est de taille, il n’a pas de baguette magique et quand il propose la révolution citoyenne, c’est de la même teneur que ceux qui ont apporté la république, seuls face au monde, pour avoir su s’appuyer sur ce siècle dit des Lumières, c’est-à-dire sur le savoir. La même démarche est en cours et il semble peu probable d’éviter un conflit majeur dans le jeu des nations que renforce le nationalisme, parce que nous avons laissé la mondialisation se faire avec des politiques libérales capitalistiques loin du souci d’évolution sociale des pays concernés. Cela l’a rendu impopulaire et même être refusé comme source de nos maux, comme si cela était possible. L’Europe en est la démonstration, la droite qui y a été toujours majoritaire n’a jamais su imposer une uniformité sociale, jouant la carte de la compétition entre pays, ce que nous ont rappelé les agriculteurs. Pourtant sans la mondialisation nous ne mangerions ni pomme de terre ni de tomate et j’en passe à contrario.

Il est donc bien triste d’observer que le débat politique se passe dans l’urgence d’empêcher la RN d’avoir une majorité absolue au parlement, alors que nos difficultés sont de disposer de moyens financiers pour sortir du joug du pouvoir du capitalisme financier.

S’il n’est pas honteux de reconnaître l’ascension du RN qui a su retirer le bénéfice d’une déception quasi générale, il en est de même pour Mélenchon qui, dans la nasse socialisante, est parvenu à porter et maintenir à flot un socialisme réformiste qui dans l’urgence sacrifie sa pensée politique pour préserver la France d’un parti aux relents fascisants, qui, si nous avions était dans une situation politique semblable à celle de la guerre 40/45 aurait été collaborationniste. Ce n’est pas là une maladie, ceux qui l’ont été n’étaient pas des salauds, ils étaient convaincus d’un bon choix, comme le sont tous ceux qui renverraient tous les musulmans sans distinction du droit du sol, que le RN remet en cause. Beaucoup d’hommes politiques ont compris que si l’on a changé d’acteurs, l’on n’a pas changé de paradigme, et nous savons d’expérience ce qu’il en a découlé, ce qui justifie qu’il y ait eu autant de désistements.