Très inquiétant et surtout très très préoccupant : la montée du communautarisme dans l'armée française !

Vous connaissez le symbole des « singes de la sagesse »

Les singes de la sagesse (aussi appelés « les trois petits singes ») est un symbole d'origine asiatique constitué de trois singes, dont chacun se couvre une partie différente du visage avec les mains : le premier les yeux, le deuxième la bouche et le troisième les oreilles. Ils forment une sorte de maxime picturale : « Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ». Wikipédia.

Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas dire ,.. mais quand même !

- Alors ne doit-on pas voir qu'un communautarisme s'est installé dans notre armée !

- Alors ne doit-on pas entendre ceux et celles qui le disent, et qui tirent le signal d'alarme !

- Alors ne doit-on pas dire qu'au sein de notre armée, ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur !

Il y a quelques décennies, avant que Chirac ne suspende le service militaire obligatoire en 1997, l'armée pouvait être considérée ( du moins pour les hommes ) comme étant un lieu de brassage social.

.. Hélas depuis les choses ont bien changé, et un fait bien réel est apparu dans la société Française, ce dernier se nome : le communautarisme, et de facto l'armée n'y échappe hélas pas !.

Ainsi dans la « grande muette », ce dernier « s'invite » de plus en plus.. et cela n'est pas récent, puisque qu'en 1999 une mutinerie a eu lieu à bord du porte-avions Foch, où une soixantaine d'engagés volontaires, tous de parents maghrébins, avaient pris en otage leur officier. : Sources.

Plus près de nous, des témoignages sortent, notamment des deux vidéos : 1 – 2 - ( je ne doute pas que d'autres viendront s'ajouter ), à voir également ces sources : Là et : Ici .

Où est passée l'ambiance, l’atmosphère, du milieu militaire du temps passé ?

En regardant ces vidéos, et après avoir entendu ces tristes témoignages qui racontent l'ambiance que l'on peut trouver actuellement dans les dortoir de nos militaires, je me remémore celle qu'il y avait il y a encore quelques décennies lorsque nous évoquions l'armée : Esprit de corps, camaraderie, entraide, soutien et moult autres adjectifs ayant le même sens.

( bien qu'ayant exercé une carrière de policier, c'est uniquement pendant l'époque quand j'étais militaire en Algérie que j'ai trouvé l'ensemble de ces appellations que je viens de citer plus haut ).

Comme il semblerait que plusieurs sources sont en phases pour décrire qu'une ambiance délétère règne actuellement dans certains régiments de l'armée Française,.. nous sommes en droit de nous poser plusieurs questions !

1) Ambiance délétère,.... quelles conséquences dans une actions de feu et de combat ?

Avec une telle ambiance, et sous une action de feu et de combat, quelles peuvent en être les conséquences. Des militaires qui ne se supportent pas pour des sombres questions de religions, face au danger, seront-ils solidaires, seront-ils prêts à risquer leurs vies pour sauver celle d'un camarade qui n'a pas la même religion !

2) Le refus d'exécuter un ordre ?

Nous le savons, l'armée française intervient dans plusieurs continents et de se fait dans plusieurs pays. Nombre de ces pays ont des religions différentes, certains même ont la même religion,... mais avec des courants distincts. Alors avec cette ambiance de plus en plus communautarisme, .. comment risquent d'agir ou agiront certains militaires en présence de belligérants musulmans comme les heurts entre : chiites et sunnites par exemple !

3) La situation est complexe, et très très inquiétante , comme d'hab la Grande Muette fait le dos rond !

Le titre de mon troisième paragraphe, se suffit à lui même, car la haute hiérarchie militaire comme celle de la haute politique « s'inspirent » des symboles des trois petits singes qui est de : « Rien voir » - « Rien entendre » - « Rien dire »,.....Conclusion « on verra bien, …. après nous,... le déluge » !

Les religions dans les guerres !

Depuis des lustres, les hommes se sont hélas toujours fait la guerre, en règle générale la plupart des religions prônent la paix entre les hommes. Dans la majorité du temps, les armées en présence avaient le même dieu. Pour ce qui concerne l'Europe, c'était le dieu des chrétiens c'est à dire le Christ, .. et que de massacres et autres carnages ont eu lieu sous cette croyance commune. Parfois les batailles se sont passées entre catholiques, d'autres fois toujours entre chrétiens, mais plus spécialement entre catholiques et protestants. D'ailleurs les deux dernières plus terribles guerres qu'a connu l'Europe, c'est à dire les deux guerres mondiales, ces dernière se sont bien « passées » en majorité entre chrétiens, ( sauf pour la deuxième qui a impliqué le Japon avec ses deux principales religions que sont le : shintoïsme et le bouddhisme : wiki , et l'URSS qui officiellement n'avait à l'époque plus de religion ,.. mais qui maintenant reprend de plus en plus celle ( christianisme orthodoxe ) qu'elle avait avant la révolution de 1917 !

Cette « situation » est peut-être plus grave que l'on ne le pense !

Pour beaucoup de nos concitoyens, de voir la montée du communautarisme dans l'armée les inquiètent énormément. Certains imaginent des scénarios obscurs, inquiétants, voire dramatiques pour l'avenir de notre pays.

Comment réagir pour reprendre ces événements et ces postures en main, .. vaste question,.. car qui aura le courage et la stature pour y faire face et y remédier en urgence !

l'image qui illustre mon article à été tirée de cette page.

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S.

Ce problème sur le communautarisme dans les armées, m'a été soufflé par mon pote « Dudu » (ancien commando marine).