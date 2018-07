Tri sélectif, écologie et foutage de gaule* !!

Déjà, depuis pas mal d'années, je me pose la question du rôle exact que jouent les déchèteries dans le recyclage des matériaux et produits. Entre les métaux récupérés (gratuitement ? A vil prix ?) par des industriels spécialisés, les végétaux ou autres bois recyclés en compost ou énergie de chauffage (à qui revient les bénéfices ?) et tout ce qui part dans "l'enfouissement", expression consacré à la femme de ménage qui planque la poussière sous le tapis, le devenir est bien obscur.

Comme tout bon pedzouille périgourdin qui se respecte, j'écoute la radio - soi-disant de service public et indépendante - locale, le réseau France Bleu. Quand je veux rigoler deux minutes, j'écoute des caricatures sur des périphériques affiliés à BFMTV et consort, voire du France Intox de très bonne facture. Las, je m'égare !!

Les consignes sont strictes - je reviens au tri sélectif, ouf !! - respectez ce qui est écrit sur l'emballage.

Voyons voir un peu ce qui est marqué !!

Mulet de chez mulet, je regarde les sigles. Parce qu'autrefois, je partais du principe que tout ce qui était "emballage", était susceptible d'être recyclé, sinon valorisé dans des filières différentes. Des petites mains allaient trier le plastique des yaourts pour en faire quelque chose, l'opercule d'origine métallique, les boites en bois des camemberts, les polystyrènes de toute sorte ou les boites métalliques, canettes et autres éléments.

Je mettais même les bouchons plastiques ou en liège.

J'ai pesté longtemps contre mon neveu qui n'avait pour toute poubelle que le fameux sac noir dans lequel, sous prétexte qu'il payait assez cher de poubelles, il engouffrait tout ce qui le gênait !!

Donc, j'ai bien tout écouté ce qui m'étais indiqué, j'ai bien regardé ce qui étais marqué sur les boîtes, parce que maintenant, même pour les ordures, il faut se déguiser un inspecteur du RIS, et j'en suis tombé, passez-moi l'expression, de cul !!

Les trois-quarts de ce qui nous est proposé par les magasins alimentaires relèvent de la "poubelle noire". Rares deviennent les produits à recycler. Même une simple boîte de camembert, pourtant en bois, part aux ordures classiques. Là où je produisais moitié-moitié entre le jaune et le noir, quasiment tout passe à l'enfouissement.

Mais qu'en est-il de ces infos bidon où on nous explique que tout ce qui est brûlable passe en valorisation énergétique, que les fibres plastiques sont recyclées en vêtements ou autres isolants thermiques ?

J'ai comme l'impression qu'on nous enfume l'esprit avec de belles images alors qu'en réalité, tout le monde s'en fout.

J'ai déjà trié la totalité de mes déchets organiques végétaux dans le composteur. Pour les verres, c'est fait. Le papier et les journaux, idem. Je me pose la question si il ne faudra pas récupérer les agrafes métalliques sur les emballages, me fabriquer un haut-fourneau pour refondre la matière et la revendre au ferrailleur du coin. Après tout, je suis à la retraite.

Mais j'imagine la tête de la ménagère, rentrant du boulot, qui doit, en plus de faire la cuisine, consulter son appli sur le Smartphone pour savoir où jeter l'emballage plastique des bouteilles d'eau minérale, sachant que les emballages et les récipients ont certainement des destinations différentes.

Allez-vous dans une déchèterie proche de chez vous ?

Suivant les sites, les produits ne vont pas exactement au même endroit.

Les métaux ? Facile. Les verres, idem. Par contre, vos cartons, suivant qu'ils ont été plastifiés, salis ou trop vieux vont dans des endroits différents. Ne pas confondre bois et aggloméré. Bois brut et bois verni. Car, il est bien connu que la majorité des gens jettent des morceaux de bois de chauffage, non traités et vierges de toute pollution. Ben voyons !!

La benne "Divers", c'est la caverne d'Ali-Baba !! S'y côtoient pêle-mêle aggloméré, plastiques, emballages, panneaux plâtres et vieux cartons ou cartonettes... Et hop !! Tout ça sous terre.

A mon avis, si on voulait vraiment gérer ce problème - qui à mon avis est gravissime - il faudrait peut-être prendre le problème à la source. Comme sur beaucoup d'autres sujets.

Poubellement vôtre !!

Cet article n'a aucune approche ou connotation politique. Il ne reflète qu'un sujet de société général où tout le monde est concerné. Aussi, et à titre exceptionnel, je me réserve, et cette fois seulement, le droit de supprimer toute remarque hors sujet, à mon appréciation et à celle du collège de modération.

Bonne lecture !!

Et amenez-moi vos réflexions sur le sujet, elles seront les bienvenues.

*Excusez cette faute d'orthographe... Bien volontaire.

Un cadeau pour rire cinq minutes :

http://www.planete-echo.net/LesLogos/LesLogos.html

Amenez votre décodeur !!