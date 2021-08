Tribune citoyenne, Août 2021. Pour en finir avec l’État d’Urgence et retrouver la démocratie

Le temps est compté : le gouvernement, à nouveau, a réussi à prendre la démocratie de court pour imposer sans débats son agenda liberticide et inefficace. S’il franchit le contrôle constitutionnel, la vie de tous les français sera irrémédiablement changée, sans retour en arrière possible, comme l’expérience de l’état d’urgence sans cesse prolongé nous le montre. Comme il n’existe aucun critère objectif ou constitutionnel pour caractériser cet état de crise, et que les variants du Covid vont probablement se multiplier en rendant à chaque fois de nouvelles vaccinations nécessaires, le risque est grand qu’on ne tombe dans un état d’urgence permanent, avec la banalisation d’un gouvernement centralisé et autoritaire autour de la seule personne du Président et de son conseil de défense secret, un affaiblissement des contre-pouvoirs, et une société du contrôle et du fichage généralisé. C’est en fait à un véritable changement de régime auquel nous sommes confrontés.

En approuvant le projet de loi prolongeant l’état d’urgence et élargissant le passe sanitaire aux activités quotidiennes, notre Parlement et le Conseil d’Etat ne semblent pas en prendre la pleine mesure. Notre dernier rempart : le Conseil constitutionnel, gardien des libertés et de la Constitution. S’il venait à valider cette loi, les conséquences pourraient être très lourdes pour la société française.

Ces mesures vont créer une redoutable fracture sociale. Le gouvernement vient de désigner un ennemi à l’intérieur de la Nation, en érigeant les non-vaccinés en boucs émissaires et en dressant les citoyens les uns contre les autres. Une grande partie de la population française refuse la mise en place d’une société de contrôle et l’obligation de vaccination déguisée imposée par l’élargissement du passe sanitaire. L’autisme de l’exécutif et de sa majorité politique vis-à-vis de cette partie de la population nous conduit tout droit vers un nouveau cycle contestation – répression – durcissement nuisible à l’ensemble du pays et dangereux pour notre démocratie. La France n’a pas besoin d’ajouter une crise de la fraternité à la crise sociale et sanitaire. C’est pourquoi il faut sans attendre préparer une sortie par le haut.

Nous appelons à un sursaut républicain, tous partis confondus. Il faut sortir de cette situation en négociant la fin du passe sanitaire et de l’état d’urgence en toute intelligence, avec nuance et avec efficacité. Il est urgent de remettre la démocratie sanitaire et la démocratie tout court en marche en prenant le temps d’un vrai débat démocratique.

Nous appelons à l’organisation sans délai d’une conférence nationale sur les mesures liberticides de gestion de la crise imposées par notre gouvernement. Cette conférence organiserait un vrai débat démocratique ouvert à toutes les organisations de la société civile, aux corps intermédiaires, aux élus locaux et aux acteurs économiques. Elle permettrait ainsi de renouer le dialogue entre les citoyens et ses institutions. Elle formulerait des propositions de gestion de crise respectueuse de nos libertés et du fonctionnement démocratique. Elle pourrait être organisée par le CESE par exemple.

Les Citoyens en alerte

Amélie CASTELLANET, historienne de l’art – Christian CASTELLANET, agronome écologue – Jean-François KIBLER, agronome – Sara MELKI, paysanne agronome – Xavier MIGNON, consultant.

Les Citoyens en Alerte est un collectif de veille et d’action citoyennes créé en mai 2020 lors de la première prolongation de l’État d‘Urgence Sanitaire en procédure accélérée. Il alerte systématiquement les parlementaires et les citoyens sur les décisions et les actions du Gouvernement et du Parlement qui attentent à nos libertés fondamentales et fragilisent le fonctionnement démocratique. A-partisan, il appelle à l’organisation de débats contradictoires qui permettent à tout un chacun de se forger son opinion sur la crise sanitaire et la façon dont elle est gérée. https://citoyensenalerte.wordpress.com

Tous ceux qui souhaitent signer cette tribune citoyenne peuvent le faire en envoyant leur nom, profession à l’adresse suivante : citoyens@mailo.com, ou en signant la pétition sur https://www.mesopinions.com/petition/politique/urgent-remettre-democratie-sanitaire-democratie-court/154411 ;