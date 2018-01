Tribune contre Tribune : mais où est donc passée la démocratie ?

Même dans le cas d’un agresseur avéré, les médias en font beaucoup trop car ils se substituent à la Justice en les exposant des semaines entières - avec tous les articles sur chacune de ses femmes qui les dénoncent. Ils font exactement comme au Moyen-âge où on sortait l’échafaud pour le mettre sur la place publique.

On en a pas un sujet à ce propos, mais une avalanche. Dans les articles de presse, la télévision, la radio, etc. Que ce soit DSK, Weinstein, Trump, Fillon, Johnny...tout est dans la démesure et c’est pire à chaque fois.

On essaye de légiférer sur tout en disant que « cette fois-ci ce sera effectivement la dernière », mais en réalité on perd en humanité et en liberté. Personne ne pourra faire de mauvaises blagues sexistes, les gens ne disent plus « noir » (vu comme « raciste ») mais « black » parce que ça fait « plus tolérant », les « fake news » vont être interdites, etc.

Ces soi-disant « féministes » crient au scandale pour tout et n’importe quoi, provoquent des réactions totalement exagérées et débats violents qui divisent la société encore plus qu’elle ne l’est déjà. Pourquoi pas une loi pour interdire le féminisme politique qui ravage notre société et entame notre liberté d’expression ?