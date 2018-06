Trois écrivains pour le festival de la littérature à Rome

Le Festival Letterature 2018 a été inauguré le 7 juin dans la Basilique de Maxence, où se trouve aujourd'hui le Forum Romanum. Trois écrivains ont ouvert le célèbre événement littéraire à Rome : Gianrico Carofiglio, Tara Westover et Aurelio Picca. L'édition 2018 du festival regarde les mots, c’est à dire l'utilisation de mots qui définit leur signification. C’est ça le thème pour les auteurs invités. Avant les lectures des trois écrivains, il y a eu une chaleureuse appréciation pour l'écrivain turc emprisonné Ahmet Altan, à travers la lecture d’un de ses textes.

Gianrico Carofiglio, né en 1961 à Bari, a travaillé comme procureur anti-mafia dans sa ville natale. Jusqu'à présent, il a publié trois romans avec le personnage de l’avocat Guido Guerrieri . Les trois livres ont figuré sur les listes des best-sellers italiens pendant plusieurs mois, atteignant un tirage total de plus d'un demi-million d'exemplaires. Les droits étrangers de ses romans ont jusqu'à présent été vendus à 16 pays, ses livres ont été transformés en films par la télévision italienne et il a reçu de nombreux prix littéraires y compris le prestigieux Premio Bancarella 2005. Des montagnes de l'Idaho à Rome : Tara Westover. Tara Westover avait 17 ans quand elle a rejoint une classe d'école. Dix ans plus tard, elle a montré une brillante carrière académique. Ayant grandi en l’ Amérique rurale, elle s'est émancipée d'un monde pauvre, archaïque, paranoïaque et violent - en acquérant à travers l'éducation des connaissances qui avaient été interdites depuis si longtemps. Les montagnes de l'Idaho étaient la maison de Tara, elle a vécu à l'unisson avec une nature grandiose, avec le changement des saisons et avec des lois fixées d'une manière tout à fait arbitraire par son père. Son père était un Mormon fondamentaliste, convaincu de la proche fin du monde et plein d'arrière-pensées à l'égard de l'État qu'il qu'il considère comme un persécuteur. Tara, ses frères et sœurs ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de certificat de naissance et un médecin n'est pas appelé même dans le cas de blessures les plus terribles. Et souvent, les enfants étaient forcés d'aider avec un gros travail le Père. La mère de Tara, la seule sage-femme de la région, a toujours guéri leur plaies avec ses herbes. Rien n'était plus éloigné de ce monde que l'éducation. Pourtant, Tara a trouvé la force de se préparer à l'examen d'entrée au collège, même si elle devait partir de zéro. Comment Tara Westover s'est échappée de ce monde, une fois vraiment développé une confiance en soi pour accomplir le douloureux processus de abandon et distanciation psychologique de sa famille, c'est ce qu'elle décrit dans un livre poignant et merveilleusement poétique : EDUCATED (2018). AURELIO PICCA, enfin et surtout, né en 1960, écrivain et poète, a commencé sa carrière avec le recueil de poèmes " Comme punition" en 1990. Après la publication d'histoires et de romans, il a remporté les prix Flaiano et Hemingway entre 1995 et 2016. Avec l'éditeur Einaudi, il a publié en 2018 "L'arsenal détruit de Rome, le portrait de Rome, tel qu'il n'a jamais été vu". Aurelio Picca est journaliste et travaille avec différents quotidiens italiens.